Humberto Schiavoni: "La división del PRO es innecesaria y negativa"

El ex senador nacional, Humberto Schiavoni, opina que la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en las pasadas elecciones presidenciales fue un “error de campaña” que le hizo “mucho daño” al partido. Por otro lado, sostuvo la necesidad de que el PRO se mantenga fiel a su ideario: “Si no somos coherentes con nuestras ideas y nos adecuamos oportunistamente a otras, seguramente ahí sí nos va a ir mal”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Humberto Schiavoni es ex senador nacional del PRO por la provincia de Misiones entre el año 2017 y el 2021. Además, fue presidente del PRO entre 2012 y 2020, titular de la Corporación Buenos Aires Sur entre 2007 y 2015, presidente del Ente Nacional Yacyretá y concejal de la Ciudad de Posadas.

Hoy entrevistamos a la presidenta del bloque de diputados del flamante PRO Libertad, que responde a Patricia Bullrich. ¿Considera que es positivo o negativo que se divida el bloque de diputados del PRO en la provincia más importante de Argentina?

Creo que esta división es negativa e innecesaria y le resta fuerza al PRO como interlocutor del Gobierno. Me parece que fue una decisión apresurada, porque lo que pasó fue una consecuencia dentro de las cosas que podían estar previstas.

Recordemos que el PRO en la Provincia de Buenos Aires era presidido por Jorge Macri, que tenía una legitimidad de origen, ya que fue el que armó el partido en la provincia junto con otros sectores. Cuando Jorge renunció para ir como ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la conducción quedó renga.

Entonces, ante esa situación, la única salida para anticipar las elecciones, de acuerdo a lo que decía la Carta Orgánica de la Provincia de Buenos Aires, era que dos tercios de los integrantes de la junta del consejo provincial renuncien y se tenga que llamar a elecciones para comenzar un nuevo proceso con una legitimidad diferente.

Son cosas internas de la vida de los partidos que me parece que no son significativas, pero que eso haya gatillado la decisión de romper el bloque no me parece correcto.

Los legisladores que responden a Patricia Bullrich rompieron con el bloque PRO en la legislatura bonaerense

¿A qué lo atribuye? ¿Qué significa a futuro?

No creo que pase de esto, el PRO, unido o dividido, siempre ha sido coherente en sus posiciones. Creo que es un tema menor pero que claramente no es bueno.

¿Hay cuestiones de fondo sobre la divergencia respecto del grado de cercanía y distancia que tiene que tener el PRO de LLA? ¿Tiene que ir unido en las próximas elecciones legislativas o tiene que mantenerse separado? ¿Qué opina de la discusión respecto de que si le va bien a LLA capta al PRO pero si le va mal el PRO paga los costos?

No comparto esa visión de que si a Milei le va bien desaparece el PRO y si le va mal también. Es un partido que tiene dos décadas de existencia, representación en todas las provincias con concejales, diputados, senadores, intendentes y gobernadores. Tiene una experiencia de gobierno de cuatro años en la nación y varios años en la Ciudad de Buenos Aires.

No creo que el PRO desaparezca de la noche a la mañana, al contrario. Si le va bien a Milei muchas de nuestras ideas generales van a ser ratificadas, ideas que sostuvimos durante años y que intentamos poner en práctica cuando fuimos gobierno nacional. Por lo tanto, creo que puede ser una reivindicación del ideario del PRO.

Para hacer alianzas hay que esperar al proceso electoral, que será recién el año que viene. No es una elección nacional. Va a depender de cómo se arme el PRO, La Libertad Avanza y los aliados del PRO en cada una de las provincias, es imposible hablar hoy de la configuración que se va a armar.

¿Puede ser que ese sea el pensamiento del sector que acompaña a Patricia Bullrich en esta idea de que el PRO “ya fue”? Comparto su conjetura, mi pregunta es si lo que hay es una diferencia de conjeturas, de si alguna gran parte del PRO, como Mauricio Macri o usted mismo, piensan que no necesariamente le va a ir mal al PRO si a Milei le va bien, pero tal vez por el contrario esa es la posición de Patricia Bullrich…

La verdad que no lo sé, hace rato que no hablo con Patricia. Al PRO le va a ir mal si no somos coherentes con lo que somos, con nuestro ideario y con lo que significó el PRO como Gobierno nacional. Si no somos coherentes con nuestras ideas y nos adecuamos oportunistamente a otras, seguramente ahí sí no va a ir mal. De lo contrario, creo que podemos hacer un gran aporte a la recuperación del país.

¿Hubiera sido más consecuente con el PRO e institucionalmente partidario Horacio Rodríguez Larreta? ¿El apoyo que se le dio a Patricia Bullrich termina siendo un problema para Mauricio Macri?

Bueno, hablando de conjeturas eso es contrafáctico. Creo que Patricia sintonizó mejor lo que la sociedad estaba pidiendo en ese momento. Lamentablemente la interna nos hizo mucho daño, nos desperfilo y enturbió nuestra propuesta. Fue un error nuestro de campaña. Creo que Milei venía en esa misma senda pero sin los condicionamientos de una interna, que lo llevaron a tener mejor performance. Cualquier apoyo, tanto material como de dirigentes políticos, si no está sintonizado con lo que la gente quiere, no tiene ninguna chance de imponerse.

