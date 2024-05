Florencia Retamoso: "La división en el PRO hizo que Kicillof mantuviera la gobernación"

Florencia Retamoso explicó que el bloque PRO-Libertad se formó con el objetivo de expresar un apoyo "sin medias tintas" al gobierno de Javier Milei, pero descartó la posibilidad de que el partido se "diluya" en La Libertad Avanza. “Es nuestra responsabilidad acompañar estos cambios sin especulaciones y sin medias tintas”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Florencia Retamoso es Diputada de la Provincia de Buenos Aires y presidenta del bloque PRO-Libertad, el espacio parlamentario recién constituido en Provincia alrededor de la figura de Patricia Bullrich. Fue concejal de Almirante Brown, presidenta de la Federación Universitaria por Lomas de Zamora, y presidenta de la Juventud Radical en el tiempo en que Freddy Storani fue presidente del partido de la provincia de Buenos Aires.

Estamos interesados en tratar de entender la lógica de este rompimiento del bloque del PRO en la provincia de Buenos Aires por una de sus protagonistas. ¿Por qué tomaron esta decisión y para qué será bueno para el PRO?

En realidad la decisión ya venía trabajándose, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó con, lo que nosotros llamamos, una especie de golpe institucional en la conducción partidaria en la provincia de Buenos Aires, que conducía Daniela Reich, que también se reagrupó en otro bloque llamado PRO-Libertad, en el Senado de la provincia de Buenos Aires.

La verdad es que la idea no es romper, ni generar ruptura dentro del espacio del PRO, pero sí tener matices de las formas de acompañamiento que tenemos que tener al cambio profundo que hoy representa Javier en la vida nacional de la Argentina. Y en ese sentido, nosotros lo venimos haciendo en la legislatura bonaerense desde que asumimos.

Así como llevamos a Patricia, que ha ganado la interna en la última elección y fue la que llevó las banderas del cambio y la libertad dentro del Senado del PRO, porque hubo una discusión profunda e interna dentro del PRO, y cuando ella decidió, una vez perdida la elección, acompañar a Javier Milei, todo el PRO se encolumnó, o la gran mayoría del PRO, en ese sentido. Nuestros legisladores nacionales, y de cada una de las provincias, vienen trabajando en esa sintonía. Algunos se pasaron a otros bloques porque creyeron que no era lo que correspondía acompañar, sobre todo desde Juntos por el Cambio.

Vos ponías esta música e hiciste de alguna manera una radiografía de mi historia de militancia política, pero yo creo que son debates que, primero que tienen que hacerse internamente dentro de un partido, la verdad que a la gente esto no es lo que la moviliza, no es lo que le genera una acción real, no es para lo cual a nosotros nos votaron.

Acá Patricia tomó la decisión de acompañar al gobierno de Milei como la mayoría del PRO, pero además decidió aceptar la propuesta del presidente de ser la ministra de Seguridad, y está trabajando día a día para mejorar la calidad de la seguridad de la vida de los argentinos. Entonces, ese es nuestro compromiso. En la provincia de Buenos Aires es ser opositores al gobierno de atraso que lleva Kicillof en más de dos gestiones. ¿Y qué nos pasó a nosotros, justamente por dividirnos, por no tener una fuerza política fuerte en la provincia de Buenos Aires que traccionara votos para hacer un cambio real en la provincia de Buenos Aires? Eso implicó que Kicillof se consagrara como gobernador.

Hoy nosotros somos opositores en la legislatura, hacemos acciones conjuntas con La Libertad Avanza y con todos los sectores opositores de Juntos por el Cambio. La verdad que estas son discusiones que yo creo que se van a ir saldando, porque me parece que todos vamos a terminar en el mismo camino, el que está del lado del populismo empobrecedor, que es el kirchnerismo, y del lado del cambio profundo que se tiene en la Argentina. No hay otra, no hay lugar para medias tintas. Y nosotros, en ese sentido, acompañamos al gobierno sin especulación.

Esa es la posición y no hay nada más que eso, es una forma de reagruparse de una manera distinta.

Cuando uno analiza a La Libertad Avanza fuera de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, prácticamente ninguno de sus candidatos fue competitivo para ser gobernador, ni siquiera para ser intendente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿considera que allí sí hubo un candidato a gobernador competitivo? ¿Cree que si se hubieran sumado los votos del candidato de Juntos por el Cambio con el de La Libertad Avanza la situación hubiera sido otra? ¿Es por eso que esta nueva creación de PRO-Libertad nace en la provincia de Buenos Aires, porque es ahí en el lugar donde hubiesen ganado si se juntaban?

Sí, exactamente. El compromiso en algún momento es ponerse por encima de la corporación política. Esto quiere decir, representar al electorado bonaerense, que es muy distinto con respecto a las diferentes provincias que hay en este país. Y esa es nuestra competencia. El resto, quién conduce y quién no, también es importante porque son los designios que lleva el partido a la hora de traccionar, acordar o co-coordinar.

Yo te convencía que en la provincia de Buenos Aires se necesita una coalición de partidos políticos porque no hay candidatos fuertes que traccionen y para nosotros es central. Ojalá aparezca la boleta única o haya elecciones separadas como para tener una identidad propia de la provincia de Buenos Aires y que el PRO le aporte esa territorialidad que tiene a través de sus intendentes, sus concejales y sus referentes en el territorio. Me parece que es importante aportar eso a quién representa hoy el cambio profundo, que es Javier Milei. Y eso es mantener tu identidad partidaria.

Entonces, no veo que haya una profundización importante en si sí o no. Son maneras, Patricia Bullrich tiene su impronta, que es ponerse a disposición y entiende que no hay que quedarse sentado, que hay que accionar, que hay que trabajar para que le vaya bien a este gobierno, como muchos de aquellos que también hoy están discutiendo en la provincia, porque no es la única, lo digo claramente. Aquellos que están en las Cámaras defendiendo, unificando criterios para que todos los legisladores acompañen la Ley Bases.

Entonces, la verdad es que es una discusión que me parece que se puede salvar fácil, o yo lo veo de esa manera. Por supuesto que hay reacciones. Que pase esto de reagrupamiento de bloques son reacciones, pero yo creo que a la larga vamos a terminar todos juntos en pos de sacar a este gobierno de atraso en la provincia de Buenos Aires de Kicillof. Y en eso creo que nos vamos a mantener juntos. Esto va a pasar así.

Pero bueno, son matices, son formas de liderar espacios, son formas de entender cuáles son las medidas que se tienen que tomar como proyecto político dentro del PRO, y eso también es mantener nuestra identidad partidaria, siempre y cuando entendamos a quiénes representamos, quién es nuestro electorado, cuál es el ADN de nuestro electorado.

Discusión de la Ley Bases en el Senado.

Alejandro Gomel: ¿Hoy el electorado del PRO es de Milei?

Acompañó a Milei en el balotaje, pero acompañó a Patricia en la elección. Obviamente que, de alguna manera, cuando ella tomó la decisión política de acompañar en el balotaje a Milei, obviamente que el electorado migró. Tanto Patricia como Mauricio Macri, no es solo Patricia. Patricia, en ese momento, era la referente que encabezaba la lista del PRO. Y la que, por supuesto, ganó en ese momento la interna. Y, en ese sentido, estaban la mayoría juntos del PRO pensando que a nosotros se nos escapó esta idea identitaria de cambio, y el que representó el cambio profundo fue Javier Milei y por eso lo consagraron con sus votos. Así que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta.

A mí me pasa, yo siempre lo digo. Soy de Almirante Brown y mis vecinos identifican perfectamente que soy del PRO, que me votaron por el PRO, que fui parte de la lista del PRO. Ahora, hoy tienen claro que yo tengo que estar defendiendo al gobierno, me lo dicen y me preguntan “¿cómo les está yendo?”. De alguna manera entienden que nosotros tomamos esa actitud. Creo que eso no es diferente a la gran mayoría del PRO, inclusive en las diferentes provincias, más allá de la matriz del electorado. Pero me parece que hoy te dicen júntense y defiendan al gobierno.

Nosotros le aportamos discusiones a la Ley Bases, defendimos derechos que siempre nos pregonó el PRO y que La Libertad Avanza mira con una impronta y el presidente Milei la aceptó.

AG: La gran disyuntiva que se plantea es que si a Milei le va bien, ¿no se diluye el PRO?

No, no creo. Porque el PRO le aporta un valor agregado a La Libertad Avanza que tiene que ver con el territorio, con la experiencia, buena y mala inclusive, porque experiencia en gestión, experiencia en haber estado en el Ejecutivo y entender algunas cosas que se hicieron bien y otras que se hicieron mal. También estamos en conjunto y entendimos que hay que achicar el Estado, que hay que hacer simplificación de trámites, darle facilidades a las pymes, mejorar la seguridad, darle trabajo a la gente, eliminar la burocracia, todas esas cosas nos comprometen a estos dos partidos políticos que hoy están representando el cambio. En ese sentido, creo que es nuestra responsabilidad acompañar estos cambios sin especulaciones y sin medias tintas.

Usted fue presidenta de la Juventud Radical, en tiempos de Freddy Storani, y presidenta de la Federación Universitaria también, o sea, el ala más progresista y combativa en aquellos tiempos. A esta Florencia de hoy, ¿qué le quedó de aquella época alfonsinista, progresista y socialdemócrata de centro-izquierda?

Es una evolución y tiene que ver con las edades. Yo ya tengo 52 años.

Hubo un camino, algunos dirán casta, que tiene que ver con una trayectoria política de muchos años. Pero me parece que eso hace que tenga una mirada clara de lo que significaron los partidos fuertes en la Argentina y la debilidad que tuvieron durante mucho tiempo, en tiempos de democracia, que a veces por no tener discusiones de avance te quedabas en el tiempo a la hora de representar a tu electorado. Y eso es lo que pasó en su momento con el radicalismo cuando dejó de representar a su electorado.

Así me pasó en una evolución que hice paulatinamente. Son edades distintas, formas de pensamiento distintas, formas de la Argentina distinta, donde uno tiene que empezar a leer lo que le está pasando a la gente y a quienes uno tiene que representar. Y bueno, para mí eso es una evolución. Lo vivo como algo bueno, como algo de lo experimental bueno.

¿Podría sintetizarse en aquella frase de que “cuando uno es joven, si no es de izquierda no tiene corazón, y cuando es grande, si no es de derecha no tiene cerebro”?

Puede ser. Es muy buena esa frase, pero algo de eso tiene que ver.

Además también tiene que ver con la evolución de lo que pasa en el contexto histórico, me parece que eso es central. Uno tiene que ponerse en la piel de la gente, ponerse en cuáles son las necesidades y las motivaciones que nos llevan hoy a pensar de una manera distinta. Y yo no le tengo miedo a eso, a los cambios no le tengo miedo.

