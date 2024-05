"Una manga de inútiles. Es un gobierno de millonarios y mentirosos”. Así definió el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la administración que encabeza Javier Milei. Fue en respuesta a las críticas del libertario, quien este jueves lo llamó "incapaz superlativo". Se trata de un episodio más de la saga en donde ambos se eligen como rivales políticos.

“Me importa tres velines lo que diga Milei. Está en un cumpleaños. Nos está metiendo en una guerra que no es nuestra, y en un conflicto internacional con España. Fue a Europa y no trajo un inversor”, sostuvo el referente peronista en la localidad de Tornquist, durante un acto, este viernes.

“Hablaba del Presidente de la Nación. Más allá de su figura hay que volver a discutir un proyecto de país. Hoy está bajo ataque la salud, la educación, la obra pública. Se está discutiendo un modelo de país. De la escuela anarco-capitalista alguien puede haber dicho probemos con eso. Parece que no es una poción mágica. Más bien parece algo tóxico. Venenoso para la Argentina”, continuó.

En los últimos días, el mandatario de la provincia más grande del país viene encadenando una serie de críticas contra el Presidente, en simultáneo con los ruidos internos en el peronismo donde se erige como referente por la falta de un liderazgo que concentre al movimiento, un rol que durante años ocupo Cristina Fernández de Kirchner.

“Me llena de orgullo que en nuestra provincia no se respira la misma corriente del gobierno nacional. Hay mucho contraste no sólo con lo que vemos del gobierno nacional, en términos de políticos, donde hay una verdadera ausencia. Pero también hoy nos juntamos a coro a decirle al presidente Milei que La Patria no se vende”, dijo Kicillof, a tono con lo sucedido el último sábado en Florencio Varela, donde reunió a la militancia para criticar el modelo político y económico libertario.

Este viernes, participó de un acto de entrega de viviendas en la ciudad ubicada en el sur bonaerense. "En un momento tan difícil de nuestro país, este acto tiene un valor muy importante porque significa reconocer un derecho que no se nos ocurrió a nosotros, sino que está en la Constitución Nacional", posteó en redes sociales.

También se fotografió entregando una combi para estudiantes y no dejó pasar la posibilidad de cuestionar nuevamente a Milei: "Cuando nos dicen que hay que apelar al individualismo, nuestra provincia responde con solidaridad: entre todos y todas como vamos a construir una patria más justa", indicó.

Este jueves en medio de los rumores de salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y a 24 horas del show que ofreció en el Luna Park, Milei mantuvo una entrevista con Luis Majul en LN+ y manifestó: "Kicillof es un incapaz superlativo, realmente cuesta encontrar a alguien tan incapaz".

Envalentonado y haciendo referencia a las próximas elecciones nacionales, indicó que "en 2027 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires”.

Además, opinó sobre la decisión del ejecutivo bonaerense de enviar patrulleros a Rosario, como parte de su vínculo con Maximiliano Pullaro, su par santafesino. "A Kicillof no le alcanzan los recursos, tiene la provincia dinamitada, y va y pone recursos en otras provincias”, le endilgó, agregando que "el problema de la inseguridad es impresionante y el gobernador deja indefensos a los bonaerenses".

