Milei abre el paraguas por el posible fracaso parlamentario y ante la crisis de Gabinete

Walter Curia sostuvo que el show que montó el presidente en los últimos días fue un intento de solapar un escenario económico complicado y una crisis de Gabinete, en la que se dio por hecho la salida de Nicolás Posse del Gobierno. “Son dificultades que se presentan a un gobierno de un presidente que no mide cuáles son las consecuencias de sus palabras o sus actos”, señaló. Mientras que Gustavo González, aseguró que se espera que Milei continúe con la narrativa de culpar a la “casta” si sus planes fracasan. “El relato oficialista es que los índices negativos de la economía real son producto de una casta que viene de arruinar el país, y más de la mitad de la población lo cree”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: En una semana se dio el conflicto con España, el show en el Luna Park y la nota en la Revista Time. Fue una semana de super acción...

Gustavo González: Sí, como suelen ser las semanas en la Argentina de Milei, y como solían ser antes también de Milei: vertiginosas, explosivas y en crisis por más de una década.

Pero esta semana fue especialmente movida. Arrancó con un presidente que en tierra española trató de corrupta a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. No aclaró cuáles eran los argumentos, pero dio por ciertas las acusaciones que hay sobre ella. Eso llevó, como recordamos, a que se levantara la embajada española en Argentina y que regresara a España por tiempo indeterminado.

Cuando Milei regresó a Argentina, siguió con la ratificación de las acusaciones, y a lo de la corrupta de la esposa, lo vinculó con actos de corrupción y con presiones a la justicia y aprietes a los fiscales. Ratificó, además, que no iba a pedir disculpas.

Siguió después con entrevistas, que dio a dos de los periodistas que están autorizados para hablar con él, donde se mostró como el abanderado de la libertad en el mundo. Dijo que es el personaje internacional más importante.

AG: Antes era el segundo y ahora el primero.

GG: Bueno, es que pasaron tres días, entonces en ese tiempo logró escalar en el ranking.

Y después lo del Luna Park, que fue explosiva e interesante esta forma de presentación del libro con el formato Milei.

Todo en medio de índices económicos de la economía real que son muy parecidos a los de la pandemia. Esta semana se conoció el índice de actividad económica del mes de marzo, que marcó una caída de 8,8% interanual. Eso es muy parecido a lo que sucedía en la Argentina del 2020. Cuando las fábricas y las empresas estaban cerradas, pero no cerradas por algún problema gremial sino, porque había una pandemia y no se podían abrir, y la gente no podía trasladarse por las calles. Hoy hay infinidad de índices que muestran una situación similar.

Por eso, te diría que veo cada vez más a tres clases de personas en cuanto a la mirada política sobre el gobierno de Milei. Me refiero a sociedades y dirigentes. Una que cree que todo esto es absolutamente normal. Otros que creemos que esto de normal no tiene demasiado. Y otros que creen que efectivamente esto es totalmente anormal, pero hacen como si fuera un gobierno normal. Y en eso estamos todos los días, lidiando con los hechos de la realidad que nos hacen dudar, ¿será muy normal o no será tanto?

Revista Time

AG: ¿Cómo lo ves? ¿Seguimos fingiendo demencia con este Gobierno?

Walter Curia: Ha sido una semana difícil para el Presidente, pese a que mantuvo la centralidad en el escenario político. El centro de gravedad de la política pasa exclusivamente por Milei. Una de las cuestiones centrales de todo este tiempo, de esta etapa que estamos viviendo o de esta era, es que pasó el centro de gravedad de Cristina Kirchner a Javier Milei, y allí está instalado.

Todos los movimientos que hizo el Presidente desde su discurso el domingo en España, lo del Luna Park y hasta las entrevistas que mencionó recién Gustavo, están solapando un escenario económico que se está complicando. Esto según la mirada de los analistas económicos, no es una mirada que pueda hacer yo. Pero hay un punto de encuentro en los analistas económicos de que la macroeconomía que Milei vino a sanear no está dando buenas señales, cosa que quedó reflejada con la suba de los dólares financieros en esta semana. También está solapada por todo este show que ha mostrado el Presidente en los últimos días, una crisis de Gabinete, que creo que hay que mencionarla con nombre y apellido.

El Presidente propuso ayer, en una entrevista con un canal de televisión de cable, que después de la aprobación de la Ley Bases, su gabinete se va a poner bajo análisis. Yo tengo la impresión de que en realidad lo que tiene que ponerse en análisis es la propia gestión que incluye al presidente, a pesar de que se muestra bastante ajeno a la administración y a la gestión diaria del gobierno. No sabemos bien cuál va a ser el desenlace de esa crisis. Ayer se daba por hecho la salida del jefe de Gabinete, incluso algunas versiones hablaban de otros cambios.

Está claro que el gabinete del Presidente está integrado por ministros muy disminuidos, tal vez con la única excepción del Ministro de Economía, Caputo, pero el resto de los ministros no parecen estar empoderados para llevar adelante su gestión. En muchos casos, también por las versiones que surgen de los pasillos de la Casa de Gobierno, por poco entendimiento o malas relaciones con la figura más importante que tiene el gobierno después del Presidente, que es la hermana presidencial, la secretaria de la Presidencia. De manera que tenemos escenarios de conflictividad variados.

Por ejemplo, el escenario internacional con las altisonantes declaraciones del Presidente desde el domingo para acá, prácticamente a diario. Han tenido respuesta esta mañana del canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, catalán y argentino de nacionalidad, que sostuvo que las declaraciones de Milei fueron un ataque directo a España en suelo español. No iban a pasar desapercibidas para Europa. Y eso abre un escenario inquietante para la Argentina, que necesita de los países centrales que tienen votos en el FMI, que tienen decisiones en el Club de París, organismos con los que la Argentina tiene compromisos pendientes. Son dificultades que se presentan a un gobierno de un presidente que no mide cuáles son las consecuencias de sus palabras e incluso de sus actos.

Ayer hubo una declaración también que ha pasado desapercibida porque no es el personaje más relevante de la delegación, que es la encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, que tuvo un encuentro en un ámbito de diplomáticos y mencionó que si bien en las empresas norteamericanas hay optimismo por la orientación del Gobierno, reclamó que se apruebe la Ley Bases y dijo que todavía hay barreras, como el cepo cambiario, que perjudican a las empresas de los Estados Unidos.

Claudio Mardones: La encargada de negocios, Abigail Dressel, que está detrás de Marc Stanley, en un encuentro dijo que los empresarios apuestan en la Argentina, pero que saben que hay reformas por llevar adelante.

WC: Eso muestra la relevancia que tiene la aprobación de la ley en el Senado y lo difícil que se le está poniendo al Gobierno, realmente está con serias dificultades, y el Presidente incluso llegó al extremo de decir que le da lo mismo que salga o no la ley. Pero, evidentemente, por las palabras de la encargada de negocios de la embajada no es lo mismo.

La necesidad de que un gobierno de tamaña fragilidad y tamaña debilidad estructural, como el de Javier Milei, no tenga un marco legal para avanzar con su programa de gobierno, preocupa en Washington, en el FMI, en Beijing. Un gobierno que está esperando una declaración del presidente para tomar una decisión en relación a la renovación del swap de monedas con China.

Honorable Cámara de Diputados.

CM: Esta semana nos encontramos con un presidente que por primera vez dijo que vetaría cualquier proyecto que lleve al déficit fiscal, y fue en una confirmación de un dato que contamos durante el programa, y es que finalmente la oposición dialoguista y el panperonismo lograron tener quórum propio, emplazar a una comisión de presupuesto de educación, firmar cuatro dictámenes y prepararse para llevarlo al recinto, todo a espaldas del oficialismo. ¿Cómo lo ven?

GG: Creo que el presidente, con astucia, empieza a preparar el terreno para que esto salga mal y la culpa no sea del gobierno, de su incapacidad política o por la dificultad numérica que tiene para imponer su proyecto. Si esto finalmente sucede así.

Si puede avanzar, va a avanzar gracias a las virtudes que tiene esta legislación. Si fracasa, va a fracasar por la "casta que le impone estos palos en la rueda". De hecho, todos los índices negativos de la economía real son producto de una casta que viene de arruinar el país y que no permite mejorar esta situación a través de la aprobación de nuevas leyes. Ese es el relato oficialista que más de la mitad de la población cree, como vimos hoy en una entrevista que le hicieron a un encuestador, en cuanto a que transmite un apoyo.

O sea, creo que este posible punto de quiebre con el Congreso, ratificando aún más el conflicto original con el “nido de ratas” en un sentido, puede ser funcional no solamente a explicar por qué no salen las leyes, sino a explicar por qué la economía real está tan mal y seguirá así en los próximos meses.

AG: ¿Va en ese sentido? ¿Mañana vamos a tener a Milei en Córdoba con un discurso sobre que la culpa es de la casta?

WC: Yo creo que el escenario que se va a montar mañana es un reflejo de la debilidad del gobierno. Por momentos parecía que olvidamos que ese escenario había sido pensado como un escenario extraordinario en la Argentina, el encuentro de mandatarios de todo signo y que iba, de alguna forma, a plantear como un mojón inicial la gestión de Javier Milei, él lo consideraba un hito en su gestión. Bueno, mañana el Presidente va a estar solo, lo va a recibir el gobernador de Córdoba.

Creo que en los esfuerzos que está haciendo Milei, en dirección a lo que mencionaba Gustavo, está claro que él va a responsabilizar a la clase política de los tropiezos que está teniendo, pero eso no oculta también la incapacidad del gobierno. Las dudas que se presentan acerca de la continuidad del jefe de Gabinete, y las dudas que presenta también la gestión de otros Ministerios, está hablando de que el gobierno tiene problemas graves, muy graves, de administración y de gestión.

Aún si el Presidente logra instalar la idea de que la culpa es de los demás, el Congreso efectivamente, como mencionaba recién Claudio, avanza con una sesión en la primera semana de junio donde se va a tratar la actualización del presupuesto universitario y la reforma jubilatoria, nada menos, y con la participación también del bloque peronista y radical, los principales partidos de la oposición, si consideramos que el PRO en este momento está con un pie en cada lado.

AG: ¿Mañana va a haber otro show de Milei?

GG: Va a haber un show de Milei acotado. Puede no estar acompañado por parte de la casta, pero creo va a estar acompañado por un sector de la sociedad cordobesa que lo sigue apoyando y que sigue tratando de tener esperanzas en este experimento inédito en el mundo, que tenemos el honor de que se empiece a ejecutar en la Argentina.

