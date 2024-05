La ausencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, al acto de presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park, "Capitalismo, Socialismo y la Trampa neoclásica" terminó de poner sobre la superficie las internas y los señalamientos para con el jefe de la administración que venían corriendo desde hace semanas y que PERFIL retrató en diversos cruces.

Durante toda la jornada del jueves la Casa Rosada estuvo envuelta en versiones y rumores sobre la inminente salida del jefe de Gabinete, a quien el Presidente conoce desde hace décadas de la Corporación América, en donde forjaron una relación profesional y personal.

Los resquemores habrían comenzado con el error de Posse sobre el sueldo del Presidente, lo que lo obligó a Milei dar marcha atrás. Pero mucho peor para Posse, habría sido caer en desgracia con Karina Milei, "El Jefe", quien tiene el verdadero poder de decisión de la gestión libertaria.

El presidente Milei dará una entrevista hoy en LN+, en donde no habrá definiciones. Sin embargo, el Presidente aprovechará para explicar durante la entrevista (grabada) como es el "mecanismo de funcionamiento" del Gabinete.

Según pudo saber este medio, el asesor Federico Sturzenegger comenzará a tener un rol destacado aunque no será el reemplazante de Posse.

En concreto, Posse ha acumulado rencillas internas pisando expedientes administrativos, demorando nombramientos y generando malestar en buena parte del Gobierno. Quejas que habrían llegado a los oídos de Karina y que se transformaron en un fuerte encono.

El malestar del Presidente habría crecido tanto, que incluso hay fuentes que señalan que no asiste a las reuniones de Gabinete para no cruzarse con Posse. Es por ello que el jefe de Gabinete no estuvo invitado al Luna Park más allá que desde su entorno adujeron problemas de "agenda".

En los pasillos de la Casa Rosada señalan que no hay movimientos para acercar posiciones. Milei no da señales de acercamiento. Ni tuits, ni fotos, ni mensajes en redes. "Parece cosa juzgada", señalan.

Dentro de los nombres que circulan para el reemplazo está el de Patricia Bullrich. En el entorno de la ministra sostienen que no hay nada concreto y que el vínculo con el Presidente está en óptimas condiciones.

Otro nombre es el de Eduardo "Lule Menem". Sería de esa forma un casilllero clave ocupado por un hombre que responde a Karina. También asomó el nombre de Guillermo Francos, el titular de la cartera política que mantiene buenos vínculos dentro y fuera del Gobierno.

José Luis Espert también asomó como nombre entre los postulantes, si bien el economista es quien menos roce político tiene.

En los pasillos de la Casa de Gobierno no faltaron voces que señalan que Posse es uno de los pocos que tiene una visión integral del funcionamiento del Estado. Algo de lo que los demás nombres en danza carecen. Además, fue quien se encargó de los equipos técnicos durante la campaña. Hay quienes también señalan que no está confirmada su presencia en Córdoba el sábado, lo que sería prácticamente un anuncio de salida definitiva.

Por ahora, el Gobierno no da definiciones. Pero lo concreto es que Posse ha sufrido el desgaste de sus días al frente de la botonera del Estado.

