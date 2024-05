Javier Milei en el Luna Park: “No tenía mucho para ganar, pero tenía bastante para perder”

El Presidente Javier Milei presentó su libro en el estadio Luna Park y brindó un show para todos los presentes, además de varios discursos sobre economía y política. Es por eso que en función de analizar lo ocurrido en el mítico estadio que supo recibir muchos conciertos y veladas de boxeo, este medio se comunicó con el analista político, José María Rodríguez.

“El acto no tiene mucha justificación, no tiene mucha lógica, antes de cada decisión hay que fijarse qué tenés para ganar y qué tenés para perder”, comentó José María Rodríguez. “Javier Milei no tenía mucho para ganar, pero tenía bastante para perder”, agregó.

Cómo impacta en el electorado el acto de Javier Milei

Posteriormente, Rodríguez planteó: “Más allá de que después el acto terminó siendo razonablemente mejor de lo que uno esperaba, la apuesta es hacer un acto en el Luna Park, en medio de una crisis económica, es un problema”. Luego, manifestó que, “a los propios ya los tiene fidealizados, a los ajenos que lo votaron por el balotaje corre el riesgo de perderlos un poco y le está dando letra a la oposición”.

“Evidentemente, así como Milei es una persona que acaba de ganar con el 56% de los votos y que sigue manteniendo más de un 50% de aprobación, criticarle su método de comunicación a Javier Milei es medio ridículo”, sostuvo el entrevistado. “La calle lo sigue apoyando a pesar del ajuste”, complementó.

La mala costumbre de hablarse a sí mismo

Por otro lado, el analista político señaló: “A pesar de que sigue manteniendo un buen nivel de comunicación, de a largos ratos, Milei tiene la mala costumbre de hablarse a sí mismo, de hablar para demostrarse a sí mismo que es el más piola del grado”. Sobre la misma línea, remarcó que, “está de más porque no necesita, ya es el Presidente de la Nación, entonces, la chicana a un opositor que dijo algo que no lo hace quedar como el más piola no suma”.

“Al fanatico propio le gusta cualquier cosa que haga Milei, haga lo que haga va a estar bien, es como el fanatico kirchnerista, haga lo que haga Cristina es una diosa”, expresó Rodríguez. “Que no haya ido Posse es un ruido que tienen que evitar y Macri no tenía porqué ir, si hubiera ido hubiese sido un ruido también”, concluyó.