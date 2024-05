Milei en Córdoba: el acto en el Cabildo, punto de partida para "desterrar" a Macri

El "ala moderada" de La Libertad Avanza le aconsejó a Javier Milei no realizar el "Acto de Mayo" en Córdoba. "Lo mejor es concentrarnos en la discusión por la ley Bases en el Senado. El Pacto de Mayo se hará en junio o julio, veremos", dijo el ministro del Interior, Guillermo Francos. El Presidente no lo escuchó y ordenó avanzar con el acto que se va a realizar el sábado en la explanada del Cabildo.

El objetivo de Milei es consolidar a Córdoba como un "polo liberal". Y el punto de partida es que la gente dé vuelta la página de manera definitiva y "se corte el amor" entre Macri y los cordobeses. Los libertarios descreen de una vuelta a la pista electoral de Mauricio Macri, pero no quieren sorpresas. No es casualidad que Karina Milei le haya encargado al diputado Gabriel Bornoroni la conformación de LLA como partido político en este distrito, uno de los más importantes del país. No depender de nadie siempre es bueno.

En la estrategia de Milei para avanzar sobre Córdoba, el primer tachado en la lista es Macri y no el peronismo, que gobierna desde hace 25 años. La explicación que brindan los libertarios es simple: Juan Schiaretti no volverá a intentar ser gobernador y aún es muy temprano saber si competirá por una banca en el 2025. Con Martín Llaryora creen que no es momento de competir, por varias razones, pero remarcan dos.

En primer lugar, observan que el gobernador quedó "atado de pies y manos" ante el apabullante resultado que logró Milei en Córdoba en el balotaje. Ese 76% que eligió al libertario pesa (a veces mucho) a la hora de tomar decisiones en El Panal. Voceros y dirigentes del mandatario cordobés lo han expresado en más de una ocasión: "no podemos ir en contra de la gente que votó a Milei. Hay que ser medidos y apoyar, siempre y cuando no perjudiquen a Córdoba".

El otro motivo tiene que ver con el contexto país y la buena imagen positiva que mantiene Milei, lo que acota las posibilidades del sanfrancisqueño de pensar en el escenario nacional. "Eso queda claro con el protagonismo que tiene Luis Juez, quien emerge como el mayor opositor a Llaryora. Inclusive algunos ya lo ven como candidato a gobernador como parte de LLA. La pelea de Llaryora será por mantenerse en el poder, tiene que concentrarse en eso", asume un libertario.

Macri luce incómodo ante las iniciativas de Milei. "Es el dueño del joystick, maneja todo", sostiene un dirigente del PRO, quien asegura que tras la asunción del ingeniero como presidente del partido, se enteró de que pretende "poner a su gente" en las presidencias provinciales. "No va a ser fácil. En algunas provincias, como Córdoba, el sector que comanda Bullrich está fuerte y vamos a pelear", agrega desafiante.

Lo peor, sin embargo, es que son muchos en el PRO que empiezan a ver en Milei el líder que no fue Macri: "dejemos de lados las formas, eso es discutible. Lo que está haciendo este tipo es lo que tendría que haber hecho Mauricio. Ahora es tarde".

El primer acto de Milei en Córdoba como presidente de la Nación no será la firma del Pacto de Mayo con una veintena de gobernadores. Sin embargo, tendrá un fuerte contenido simbólico por la fecha y porque se reencontrará con un electorado que, al menos según indican las encuestas, lo sigue apoyando. Eso sí: habrá que ver cómo gestiona la situación económica y cómo termina de consolidar un liderazgo político, que por ahora asoma como su principal debilidad.