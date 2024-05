Crisis diplomática: Estados Unidos no enviará más armas a Israel por posibles nuevos ataques

La decisión del presidente Joe Biden de suspender un envío de armas a Israel, por temor a posibles ataques en Rafah, parece haber resquebrajado la sólida alianza entre ambos países. ha sacudido los cimientos de una sólida alianza.

Frenar los ataques

Para hablar sobre este tema Canal E se comunicó con el analista Juan Venturino quien expresó que Biden “estaba intentando no un alto al fuego, pero de alguna forma que dejara de atacar como lo está haciendo”

Según el entrevistado, “Israel no atendió estos pedidos que han sido muy insistentes”, pero sí aceptó “no contraatacar” para no ampliar la escalada de conflicto. “Esta es una crisis diplomática de la cual no hay antecedentes, ni recientes, ni en el largo plazo”, agregó.

En ese sentido, el entrevistado aseguró que, “las alarmas están encendidas” porque, de alguna manera, “es una alianza muy estrecha la que tienen en términos militares y ahora estaría viéndose resentida”.

El impacto en los mercados

Con respecto a la repercusión que podría tener esta crisis en los mercados financieros, Venturino expresó que en estos días “tendrá que haber señales” de que estas diferencias tienen que ver más con la política interna de lo que está pasando en Israel. Y siguió: “Nethanyahu quiere mostrar que no va a retroceder porque tiene su propio Congreso, pero Estados Unidos le avisó que hay demasiadas quejas”.

En continuidad con el tema, Venturino aseguró que Estados Unidos “no le está pidiendo que baje las armas, sino que baje un cambio”, pero Israel “no está dispuesto a hacerlo”, por ende Biden tomó la decisión de o enviarle más armamento. “Esta situación pone casi contra la espada y la pared a al propio ministro israelí”, agregó.

La posición de Ucrania

Al ser consultado sobre si esta decisión podría abarcar también a Ucrania, el especialista explicó que en ese caso, “los ucranianos están encontrando su propio límite” porque ya no tienen soldados para la guerra. Y agregó: “Ucrania recibe ayuda económica de países de Occidente y Estados Unidos, pero este conflicto puede trasladarse en breve a las bolsas del mundo, si no encuentran alguna sintonía de comunicación donde le empiecen a dar un poco más de bolilla a los pedidos de Estados Unidos”.

Para cerrar, agregó: “El alto del fuego no está relacionado con los enemigos, sino con la posición de que el mundo está manifestándose respecto de los ataques israelíes porque cada vez son más las voces que se están expresando diciendo de que hay un exceso la utilización de la fuerza”.