Lorena Álvarez: "Milei tiene gustos culturales propios de la base del peronismo"

La periodista Lorena Álvarez comparó los gobiernos de Menem con los casi seis meses de Javier Milei en el Ejecutivo, y sostuvo que la paciencia del pueblo con la gestión menemista fue causa de "la luz que se sintió en los '90". “A Menem se le tuvo paciencia durante seis años, ganó la reelección y le demandaron trabajo y vivir bien, cuando eso no sucedió sabemos cómo siguió la historia”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lorena Álvarez es periodista y columnista en la revista Panamá

Alejandro Gomel: Como columnista en la Revista Panamá, hiciste un análisis interesante de lo que viene pasando con Milei, especialmente lo que tiene que ver con la última aparición en el Luna Park. Espero que la canción con la que te recibimos (Show must go on) te haya gustado...

Estaba pensando en la presentación, y a su vez digo, si la presentación fuera para Javier Milei deberían poner a Leonardo Favio o Nino Bravo, lo cual es una gran confusión para el antimileísmo, los gustos culturales de Milei.

AG: Claro, hay un cruce ahí.

Es que es muy extraño el personaje de Milei, porque está tomando no tanto el Menem del '85 sino el Menem del '89. Esto suena raro, pero es como un espectáculo mucho más parecido a lo que era el Menem del '89, donde él decía que sus amigos eran la colonia artística.

Recuerdo que en una entrevista le preguntaron porqué había estado la vedette, Yuyito González, a upa de él, y respondió que había ido a ver un espectáculo y ella hacía eso con todo el público. "Yo soy amigo de la colonia artística", decía Menem. Bueno, muy parecido a lo que sucedió anteanoche. Hasta con el mismo nombre y apellido.

AG: ¿Se puede hacer una comparación contra aquel 1989 de Menem y este 2024 de Milei?

Sí, se pueden hacer muchas comparaciones. Estuve observando todo lo que fue la campaña del '89 y hay un reportaje que se le hace a Menem en Badía y compañía, que recordemos que era un programa músical ómnibus que era el preferido de la primavera cultural alfonsinista. Y él está ahí, sentado, con su traje gris, con sus patillas llegantes y con sus prolijas y los zapatos lustrados, como dándole un exámen a un público que sabe que no lo quiere.

En ese mismo momento, donde uno podría pensar que estaba perdiendo frente a las preguntas, sentí que lo que estaba sucediendo era que mucha gente, quizás el subsuelo de la patria, se sentía identificado con ese señor que parecía el tío trabajador que llega al cumpleaños de 15 de la sobrina impecable.

Milei tiene algo de eso, como el tío loco de la familia que siempre tenemos. Es algo interesante, porque por eso también confunde al peronismo, porque tiene gustos que tienen que ver con la base social del peronismo.

AG: La diferencia quizás es esa, que Menem sí tenía el apoyo del peronismo para aprobar leyes.

En términos políticos es distinto. Pero preguntándose por qué con este tremendo ajuste sigue teniendo apoyo, hace un espectáculo y a la gente le parece sincero, hay que buscar razones por las cuales sigue teniendo ese apoyo.

Vuelvo a repetir, porque básicamente parece como de la familia. Hay una parte de la cultura popular que nunca tiene quien la escriba, entonces él aparece como un personaje extraño, pero en realidad vas a un cumpleaños de 15 y tenés a un tío que te canta Leonardo Favio.

Eso también lo diferencia del macrismo. Porque el macrismo es la élite, él pertenece a la clase media, por eso también el apoyo que tiene. Hay que empezar a pensar eso, porque si es por logros económicos no tiene ninguno, por ahora. Y sin embargo, hay mucha esperanza.

Otra cosa que lo puede unir a ese Menem, más allá de la política, por eso reitero que la política va por otro lado y él no tiene ese sustento, es la esperanza. Busqué material del año 1990, se cumplía un año de gobierno, y recordemos que el primer año de Menem se había hecho muy duro en términos económicos. Sin embargo, en los archivos se ve cómo se le preguntaba a la gente sobre el gobierno menemista y toda la gente tenía esperanza, creía que había dicho la verdad.

Es casi calcado. Es muy interesante volver al archivo, porque encontramos puntos en común, no tanto con 1995 ni con la década frívola del '90. Pero también hay que recordar que el menemismo se moría por nacer durante el alfonsinismo. Ya en los '80, en la etapa de Chacho Jaroslavsky, para competir con la de Menem que en ese momento era gobernador de La Rioja, y era “la estrella” de un programa de televisión, lo imitaba a él.

Y así llegó a alcanzar otros círculos que no sean la política, a través de este imitador que hacía de él y que hacía reír.

En 1985 salió una tapa de Gente con Carlos Menem junto a Susana Giménez, que en ese momento era la número uno en teatro y todavía no había llegado a la televisión, y Arnaldo André, que había hecho Amo y señor. La farándula estaba en la político, ¿Qué hace Chacho Jaroslavsky en la Cámara de Diputados? Sale en una etapa junto a Carlín Calvo y Susana Romero, una de las chicas de Olmedo. Eso ya existía antes del menemismo.

AG: Te escuchaba el recuerdo de Menem en Badía y compañía, que parecía que perdía en ese ámbito y después termina ganando, y me acordaba de Milei en el debate, que todos pensamos que perdió, pero finalmente no lo hizo.

Cuando ví la escena con su traje gris, como si una madre lo hubiera vestido frente a un público que le era hostil, es increíble porque cuando termina el debate nadie lo aplaude, cuando uno lo ve de afuera, da ternura. Fue bañado, perfumado, los zapatitos impecables, y acá no lo querían. Se parece mucho al debate donde el preparado, el profesional, frente al amateur, terminó quedando mal.

AG: Para cerrar el trazo entre 1985 de Menem y este 2024 de Milei, y para sumarle a esta comparación lo ocurrido hace unos días nada más, podriamos agregar a Milei con el busto de Menem.

Ese es otro conflicto que tiene el peronismo, que durante los últimos años, no pudo decidir qué hacer con Menem. Fue un presidente, quieras o no, votado dos veces, debería haber tenido su busto. Lo que no se hace de una manera, se hace de otra.

Hay una reivindicación de los '90 que me parece exagerada, eso nos sucede siempre. Mirabamos los '70 como épicos. Ahora miramos los '90 como épicos, pero no lo fueron, hubo grises y matices.

Fue una buena etapa porque terminamos con la hiperinflación, pero junto a la hiperinflación vino la convertibilidad, que debería haber sido un instrumento que duraba un tiempo más, nos enamoramos de la convertibilidad y entramos en un gran conflicto, la desocupación.

No es que todo fue maravilloso y los '90 fueron extraordinarios. Recordemos que él gana en el 1995, pero ya en el 1996 empiezan los conflictos, los primeros piquetes. La gente tuvo paciencia durante seis años, en 1989, el spot de Menem era “arremanguese” que significaba que había que sacrificarse porque más adelante íbamos a ver resultados. Se parece muchísimo a la actualidad.

El tema es que la gente en los '90 sintió la luz, democratizamos el lujo, podíamos acceder a perfumes, a un viaje. Está bien, en el medio nos íbamos a quedar sin trabajo, pero eso nos íbamos a dar cuenta más adelante, porque con las primera indemnizaciones la gente creía que iba a poder ser su propio jefe, se podía poner su remis, su kiosco, su cancha de paddle. Después eso no funcionó.

Hubo paciencia con Menem, la pregunta acá es, ¿Habrá esa paciencia con Milei? ¿Milei comprenderá que la desocupación trae un nivel de angustia infernal? Estamos en tiempos mucho más veloces, a Menem se le tuvo paciencia durante seis años, ganó la reelección y le demandaron trabajo y vivir bien. Cuando eso no sucedió, sabemos cómo siguió la historia.

