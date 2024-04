Tinelli ocupará el espacio de Susana en un ciclo que emite Prime Video

Podría decirse que esto no hubiera sucedido nunca en Telefe. Las divas y los divos de la televisión dicen ser todos amigos, pero los espacios en pantalla no se ceden, salvo que uno abandone la emisora que comparten. Hubiera sido impensable postular que, por caso, en Telefe –donde ambos fueron el tope de gama de la grilla– que Marcelo Tinelli reemplazara a Susana Giménez en el horario de la noche, o de los domingos. A la versión inversa también se le aplica la misma lógica.

Sin embargo, los tiempos cambian, los reinados ya no son tan extendidos, la television abierta también cambió y lo mismo los consumos audiovisuales. En esta coyuntura, eso que en Telefe nunca hubiera sucedido, sí se dio en el portfolio de Prime Video. Esa plataforma anunció que Susana Giménez concluyó el rodaje de dos nuevas temporadas de su serie LOL: Last One Laughing Argentina (El último que ríe), y “cederá las riendas de la casa al popular presentador de televisión Marcelo Tinelli”, quien así se convertirá en el conductor de la tercera temporada del mencionado ciclo que esa plataforma emite en más de doscientos cuarenta países.

Qué conducen. LOL: Last One Laughing Argentina (El último que ríe) es un programa del que participan reconocidos comediantes emergentes y consagrados, quienes son seguidos por muchas cámaras –como en Gran Hermano, por decirlo de algún modo– que tienen que capturar toda la acción hilarante que los participantes realizan durante la competencia que se extiende por seis horas. También se realizan competencias que ayudan a que en el transcurso de la contienda, vayan quedando cada vez menos participantes hasta que finalmente queda un ganador.

Es por esta modalidad que el cásting se realizó en Argentina con un grupo de estrellas de la comedia establecidas y talentos emergentes que aportan diversos estilos, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física. Así en la primera edición que tuvo a Susana Giménez como anfitriona con Grego Rosselló como partenaire, estuvieron por ejemplo, Migue Granados, Charo López, Martín Rechimuzzi, y Yayo, entre otros. Todos los participantes viajan a México por diez días aproximadamente para la grabación. Este ciclo, al menos en Argentina tuvo una repercusión sobria, pero según un vocero de Prime Video, las ediciones de LOL son un éxito internacional.