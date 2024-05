El día después del show en el estadio Luna Park, sorprendía la cara del presidente, Javier Milei, en la portada de la revista Time. El medio lo titulo "The Radical" (el radical). "Radical en verdad es alguien que hace cosas muy diferentes del pasado. Obviamente, políticamente me doy cuenta que en español es muy diferente", admitió Vera Bergengruen, la periodista que realizó la entrevista.

"Yo no lo elegí, a mí me encantaba ‘Shock Therapy’, pero teníamos varias opciones. Pero radical es tal cual, alguien que hace cosas muy diferentes que sus precedentes, y también shockea a la gente. Hace cosas de una manera que la gente no sabe cómo reaccionar", explicó Bergengruen este viernes 24 de mayo en diálogo con Radio Mitre.

La autora es hija de uruguayos, por eso tiene familiaridad con el idioma, lo que favoreció la entrevista. La periodista contó a Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo que Milei fue elegido para la tapa de la revista porque "fue un shock su elección".

"Alguien que promete cambiar las cosas bastante radicalmente es interesante, y hay mucha fascinación con él como personaje y con lo que está pasando en Argentina", detalló. La revista selecciona "a alguien que en el momento es muy interesante para el mundo" y en el caso de Milei la selección se produjo "más que nada por el experimento que está haciendo en Argentina".

"Pero ser esa celebridad, ese show y el personaje, no es lo mismo que respeto internacional. Y eso traté de describirlo un poco en el artículo", aclaró Bergengruen.

"(Argentina) Es un país importante, un país grande, y la gente quiere saber lo que dijo que iba a hacer y lo que está haciendo. Entonces nos pareció un buen momento después de los 100 días, darle unos cuantos meses y ahí presentarlo al mundo, que quizás no sabe mucho", compartió.

Javier Milei en la tapa de la revista Time.

Detalles que quedaron fuera de la entrevista con Milei

Vera Bergengruen contó que la entrevista tuvo una hora de duración y se realizó un mes atrás en la Casa Rosada. La periodista explicó que el Presidente pidió cuidar los detalles de las fotos y que quería que se vieran determinados objetos de su despacho.

"Al lado, lo que no se ve, tiene otra mesa llena de regalos de fans. Figuritas de él de la campaña, tiene unos bombones con las caras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, tiene textos judíos. Tiene una taza con la foto de los perros", aclaró la entrevistadora.

"Cuando sacamos las fotos le pedí que me contara un poco de qué son las cosas, quién se las mandó. Eso no está en la entrevista pero hablamos de esas cosas un poco más personales", concluyó la periodista.

