Ignacio Copani: "Como hoy Milei, Hitler también fue tapa de la revista Time"

Ignacio Copani calificó el show de Milei en el Luna Park como de "mal gusto", y cuestionó que pueda lograr un apoyo sólido perdurable en el tiempo. “Cuando no hay un cimiento en el crecimiento de cualquier construcción, es muy probable que cuando alcance una altura considerable se derrumbe”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ignacio Copani es cantante, autor de más de 1200 canciones. Fue distinguido con múltiples discos de oro, de platino, doble platino y también como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. En sus más de 30 años de carrera, Ignacio Copani se presentó en numerosos teatros, entre ellos el Luna Park, donde ayer el presidente Javier Milei desplegó su propio musical.

¿Cuántos años pasaron de la canción Rebelde sin igual?

Tiene como 40 años de antigüedad la canción. Yo la escucho y parece mi nieto el que está cantando. Pero siempre defiendo, cuando me presento en recitales, el espíritu de llevar canciones nuevas, y también canciones viejas que parecen hechas en estos días. O mucho peor, tengo algunas canciones viejas que parecen hechas la semana que viene.

Esta en particular tiene mucha vigencia cuando uno piensa en lo que es la rebeldía sin causa. Yo soy un amante de buscar las causas, de buscar el fundamento para el roce, para el abrazo, para el empujón y para protegerse del empujón. Esa ha sido mi tarea, poner en las canciones la realidad.

Usted fue muy crítico de Macri. ¿Se imaginaba, en aquel momento, que podía haber algo que lo superaba, como el propio Macri reconoció al decir que él "era el prólogo" de Milei?

Hay una vieja canción de Rubén Blades que dice “la vida te da sorpresas”. Cuando uno cree que ya vio todo, aparecen más cosas, y que nuestra capacidad de asombro sigue invicta al final.

Yo creía que era un experimento casi terminal que los CEOs estén al frente de la administración pública. Me parece incompatible, pienso que están entrenados para algo muy alejado del bien común. En el mejor de los casos para optimizar las ganancias, pero no creo que esa sea la tarea de un Estado, de un gobierno.

Creía que ese compromiso era insuperable, y bueno, ahora estamos asistiendo a algo que va a ser muy original por lo racional, pero ninguna novedad en el frente, con personajes y con ideas que ya conocemos. Con un espíritu colonial, con resabios de autoritarismo, de xenofobia, de machismo.

La verdad que es un retroceso muy grande de un Estado que, a veces puede tener inconvenientes para avanzar por las coyunturas, pero que en obtención de derechos debería ser punta de lanza. Y sobre todo cuando se autodenomina liberal, que parece una palabra que anuncia algo luminoso, y no lo ejecuta en este caso.

Ni siquiera encuentro en las propuestas de ahora un facho de fuste, con alguien que uno podría llevar una conversación.

¿Cómo analiza el show de Milei, la estética y el traspaso de eso a votos?

Es más raro aún, porque en el espectáculo hay muchas cuestiones que tienen buena repercusión, aún cuando maltratan a su propio público. Incluso hay algo del dadaísmo, que cuanto más codicioso se ve el intérprete pareciera despertar más interés que una persona común o solidaria, sencilla.

¿Hay un público masoquista?

Bueno, podría ser, porque también hay un público que es amante de ciertas cosas que están de moda, y que realmente son un insulto al buen gusto o a la inteligencia. Yo escuché esta semana una canción que no es de Milei, que decía “me siento como un cavernícola, te voy a hacer doler hasta la clavícula”.

Yo creo que la agresión que hay de Milei no es solo hacia el público, es hacia toda la comunidad. Incluso hacia los funcionarios a los que ha tratado de nido de "ratas", de "ensobrados", "sindigarcas", "simios", cosas así que le ha dicho a las fuerzas de la política, incluso a los que han querido apoyarlo.

Yo entiendo más que el masoquista busca ese maltrato, y acá ha habido una conducción de los grandes medios para que el público reciba esta agresión. Porque el maltrato, más allá del show, de cantar horrible, de gritar, de haber hecho ayer una puesta bochornosa... y cobran la entrada. Yo hice dos Luna Park en los '90, y creo que hice algo mejor.

Lo de ayer fue muy feo. Hay un símbolo en todas las presentaciones de Milei con el tema de la oscuridad. Además de la estética de no mostrar alguna parte de su físico que no le interesa mostrar, defectos que los puede tener cualquiera, hay para mí un mensaje en esa oscuridad.

Javier Milei fue tapa de Time esta semana, y algo de la baja de la revista, justamente, refería a cómo impacta en el mundo. Evidentemente, su espectáculo tiene éxito mundial, aunque no tiene la misma ideología económica que Trump, Meloni o Vox. Su planteo es anarquista universalista mientras que el de las otras expresiones de la derecha y la extrema derecha es nacionalista. Es decir, parece llegar más por su envase y su forma de presentarse que por sus ideas ¿Cuánto de esa estética es causa de su éxito en determinados ámbitos?

Yo creo que no es un gran orgullo que su cara aparezca en la tapa de esa revista, porque en 1938 la portada de Hitler, y así a lo largo de la historia hay un montón de cosas que parecen de un impacto muy grande y después no se pueden sostener.

Yo creo que, en general, lo peor que puede dar la política de derecha es su propia gestión, porque ahí siempre está la debacle. Uno puede tener ilusión de que parezca exitoso en cierto momento, aunque si uno analiza bien, solo se puede sostener sobre cosas abstractas, como generalmente hace la derecha.

Siempre los mensajes son abstractos y abarcativos, que los "brotes verdes", que "la luz del túnel", que "síganme que no los voy a defraudar", que "la casta tiene miedo", etc. Pero después, en la realidad de la gestión son mensurables las consecuencias de la dinámica de los gobiernos de la derecha. Son tantos panes menos tantas lágrimas más, que se puede medir enseguida.

Yo creo que es muy efímero este éxito, y es nada más lo que configura al personaje. Una vieja canción de Alberto Cortez decía “Cuanto más alto volamos, duele más la caída”. Esos refranes perduran porque son ciertos, como ese que decía "cuando no hay un cimiento en el crecimiento de cualquier construcción, es muy probable que, cuando alcance una altura considerable, se derrumbe".

Yo no creo que Milei sea el ideólogo de lo que está ocurriendo. Yo traté de prestar atención en la charla que hubo luego del show entre el moderador y el presidente. Era una zanata, como si en un show del Luna Park se juntan tres músicos a hablar de fusas y semifusas.

Si la mayoría aplaude, va a ser por querer complacer, incluso el aplauso se sentía confuso, como "¿qué tenemos que hacer ahora?, ¿aplaudimos o no aplaudimos?" Obviamente que en esa charla se empezó a desvanecer la concurrencia. Es parte de todo eso que es irracional.

Además de Hitler, Stalin fue tapa de Time, Ayatolá Jomeini también fue tapa. El criterio para elegir un personaje de tapa no es que fuera elogioso, Milei es el que lo toma como elogioso. El verdadero filósofo liberal del siglo pasado, Robert Nozick, delimitó "aquello que era importante" versus "aquello que era bello". Bello era el ballet, importante era Hitler, porque podía destruir. La importancia no significa un bien, pero desde el punto de vista de la perspectiva del espectáculo, en la medida que llame la atención, tiene el éxito de la popularidad.

Él lo disfruta, se ve a las claras, no es que yo lo analice. Él mismo dice que juega en otras ligas y que es la segunda personalidad más grande del mundo. Parecería que no le ha caído la ficha o que no le interesa ser presidente, nunca hace una referencia a que se sienta al frente de todos los argentinos.

Recuerdo que el slogan de Alfonsín en las elecciones, era “Ahora Alfonsín”, y cuando ganó las elecciones salieron afiches que decían “Ahora todos”. Es algo digno y de empatía dirigirse a todo el público y no agrediendo permanentemente a los que sea. Es así, estamos siendo testigos de algo que en la cáscara es novedoso pero en el contenido no. Cómo dice el libro: Sin novedad en el frente.

¿Se está yendo a España, Ignacio?

Me voy, pero después vuelvo. Cómo dicen las fake news que me iba a ir si ganaba Milei, no, vuelvo. Me voy de gira y vuelvo. Pero mañana mismo me despido de Buenos Aires en el Palacio El Victorial, en Piedras 700, quedan poquitas entradas, se consiguen en passline.com.

