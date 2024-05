Sonia Alesso: "Hay una orden de Caputo para que no se gaste un peso en educación"

Sonia Alesso destacó la importancia de la unidad entre los sindicatos educativos y el reclamo de un presupuesto adecuado para la educación. Señaló que la situación es especialmente alarmante en las provincias, ya que los fondos para los comedores escolares no llegan y eso afecta gravemente la nutrición de los jóvenes. “Estamos en un regreso brutal a los 90”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sonia Alesso es secretaria general de CTERA, miembro de la mesa nacional de la CTA. Hoy se lleva adelante un nuevo paro docente en todo el país por el reclamo de mejoras salariales.

Cuénteme cómo está evaluando el paro en las horas que ya llevamos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Creo que es un paro muy importante, de los más importantes de los últimos tiempos. Es un paro de todos los sectores de la educación, desde el nivel inicial hasta la universidad. Creo que es muy importante la unidad que construimos con los sindicatos de todos los sectores y de las diversas centrales, y me parece muy importante el reclamo que estamos haciendo del presupuesto educativo.

Ayer separé algunos números para comentarle, que me parecen importantes. Nosotros hacemos un seguimiento mensual del presupuesto de la Escuela Marina Vilte. Anoche recibí el último informe de este mes. Hay cosas que sorprenden.

Para que usted tenga una idea, el Fondo Nacional de Incentivo Docente FONID se subejecutó el 97%. El de Cooperadoras y Copa de Leche, el 98%. Infraestructura y Equipamiento Escolar, -97%. Innovación y Desarrollo Tecnológico, en este momento, con la necesidad que tiene la educación, de la innovación y el desarrollo tecnológico, -77%. Mejoramiento de la calidad educativa, después hablamos de la calidad educativa, -99%.

La pregunta que yo me hacía ayer y que se hacía el equipo de investigadores de CTERA, que tiene pedagogos prestigiosos en su equipo, como Adriana Puiggrós y otros, es, ¿dónde está esa plata? ¿A dónde va esa plata que se subejecuta en educación? Hoy el presupuesto total que se ejecutó es del 0,56%. Usted no se olvide que la ley fija el 6% del PBI en educación y se ejecutó el 0,56% del PBI, lo cual es verdaderamente asombroso. Miraba cooperadoras escolares, por ejemplo, el FONID, en los primeros cinco meses del 2024, fue cero. Esta es la situación que estamos viviendo y esto es lo que está pasando en las provincias.

Estoy muy preocupada, la verdad. Algo creo que le comenté la última vez que hablamos, me parece que estamos en un regreso brutal a los 90, con una situación compleja en el sentido de que las provincias en algún momento no van a poder pagar los sueldos, no solo los aumentos. Por este nivel de desinversión que se está viendo en cinco meses de gobierno.

Ayer me sacaban la cuenta también los economistas, nosotros la última paritaria la tuvimos en septiembre del año 2023 que alcanzaba hasta diciembre, y el FONID era 28.500 pesos por cargo, hasta dos cargos, eso es equivalente a nuevas cátedras. Si hoy el FONID se actualizara solamente por trimestre, sería de 70 mil y 72.500. Y si se actualizara anualizado, incluido lo que pasó con la devaluación y todo lo demás, sería de 92.500. Usted imagínese si pudiéramos estar discutiendo algo racional, que es que se equiparen los salarios a la inflación y el FONID también, muchos de los problemas que hoy tenemos en las provincias no los tendríamos, porque serían 140 mil pesos por cada maestro multiplicado por 1.700.000, o la mejor de las hipótesis, 92.500 por maestro.

Eso es lo que simplemente está pasando, con una preocupación agravada. El último mes que se envió la transferencia comedor y Copa de Leche de Nación, que es un complemento a lo que las provincias mandan, fue en diciembre del 2023. Eran 8.778 millones de pesos por mes, dividido las 12 provincias. Desde esa fecha hasta el presente, mayo 2024, se envió cero.

Entonces, por un lado no se envía a los comedores escolares, porque teóricamente hay corrupción, pero tampoco a las escuelas, ¿por qué no se envía a las escuelas? Ese es el fenómeno que se está dando, y lo que nos da tanta preocupación.

Escala el conflicto en Misiones: sigue la protesta policial y los docentes cortaron un puente | Perfil

¿Lo que sucedió en Misiones, que se irradia sobre Corrientes, imagina que tendrá un correlato en otras provincias también?

Para que usted tenga una idea, yo sigo con los datos porque estoy obsesionada, porque si no usted vio que, en general, muchos periodistas plantean que por qué el paro, que no tiene razones, que por qué una medida más creativa, pero estamos en una situación grave y nosotros desde CTERA discutimos números sobre eso, discutimos seriamente.

En diciembre del 2023 había solo tres provincias que cobraban el fondo compensador, que en general son del NOA y el NEA, que son las provincias que tienen salario más bajo en el país. Hoy entre 250 mil y 350 mil ya hay 10 provincias. Entonces este fenómeno de Misiones es un fenómeno que si no se responde a tiempo, si no se generan los canales de diálogo, si no se restituye la paritaria docente y se actualizan estos fondos, se puede replicar como pasó en los 90, que es la preocupación que nosotros tenemos, con el costo que eso significa para chicos, para chicas y para docentes. Porque el otro agravante que hoy tenemos es que los pibes van con hambre a la escuela, y la situación es grave y nadie hace nada, y esto nos dicen los maestros todos los días esa situación.

Ayer hablaba con una directora de Villa Gobernador Gálvez, usted sabe que yo soy santafesina, de la escuela primera, que es la escuela con mayor número de alumnos en Santa Fe, las escuelas están divididas en primera, segunda, tercera y cuarta, tiene que ver no con la calidad de la escuela, sino con la cantidad de alumnos. Y me decía que se le triplicó la cantidad de chicos en el comedor. Y esto es algo que lo vemos frecuentemente con un fenómeno que es que hasta los vecinos del barrio y los ancianos que iban a comer al comedor barrial, que ya no está, porque el Estado no mandó los alimentos, están yendo a la escuela a pedir por favor que le den algo de comer. Es una situación desesperante.

Usted imagínese un director de escuela o un maestro, diciéndole a un viejito del barrio que conoce de toda la vida, que ha estado en la cooperadora, que quizás sus hijos pasaron por la escuela, que no le va a poder dar de comer. Y ni hablar con los chicos que se nos multiplican. Ese es el panorama. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve porque vive en otro planeta.

Gesto a los gremios: Educación analiza reabrir la paritaria docente | Perfil

Alejandro Gomel: Hubo un llamado del Gobierno a paritarias. ¿Hay algún tipo de negociación abierta o hay un diálogo cortado?

A nosotros no. Nosotros, CTERA, ellos se habían comprometido la semana pasada a tener una reunión y no la cumplieron. Ese era el compromiso que habían asumido, que la semana pasada o ésta íbamos a tener reunión y no, no se convocó.

Yo te voy a ser clara, no es de Educación el problema. Es una orden del ministro de Economía, Caputo, de que no se gaste un peso en educación. Usted imagínese que en los primeros meses la Secretaría de Educación, no quiero decir que no tenga responsabilidad, porque uno acata o no una decisión que no comparte, pero devengó, quiere decir que libró las órdenes de pago y se frenaron en Economía. Incluidas la del Comedor Copa de Leche e infraestructura escolar.

El beneficio económico, social y ecológico pueden ir de la mano | Perfil

AG: ¿No llega la comida a los comedores?

No llega, es así de grave. En el caso de las escuelas no es comida, en el caso de las escuelas son fondos, porque la compran los propios directores.

Si alguna vez alguien le tiene que hacer un monumento a alguien, es a los directores, porque aparte de enseñar, aparte de ver, aparte de estar en las situaciones de este tipo de conflictos, tienen que pedir tres presupuestos para conseguir los elementos para que en la escuela se cocine y además que los chicos coman de una manera lo mejor posible. Lo que pasa es que esa plata, cada vez es menos. En este caso, lo de Nación, que es un refuerzo, no se está enviando y lo que nosotros estamos viendo es que tenemos cada vez más pibes con menor valor nutricional, porque si bajan los fondos, usted lo único que le puede dar es harinas, no le puede dar carne, no le puede dar pescado, ni le puede dar frutas, yogurt, cosas que son importantes en la alimentación de un niño, una niña o un joven.

MVB FM