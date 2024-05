Gesto a los gremios: Educación analiza reabrir la paritaria docente

En un giro drástico, el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, dejó de lado la confrontación con los sindicatos docentes y evalúa la posibilidad de convocar a la paritaria nacional docente, un reclamo sindical desde el año pasado. Y hasta se tocó el tema Fondo de Incentivo Docente, algo que divide al oficialismo.

Sandra Pettovello, la funcionaria a cargo de la mencionada cartera, tomó contacto con los gremios docentes de la CGT (con UDA de Sergio Romero a la cabeza en compañía de Sadop, AMET y CEA) en compañía de Carlos Torrendell, el secretario de Educación. Bajo ese marco, lejos de los dardos cruzados de hace meses, se habló de discutir salarios de los trabajadores de la educación. “Están con mucho ánimo de solucionar los problemas que aquejan al sistema educativo, vimos una puerta grande y quieren convocar a la paritaria nacional. Es un logro importante”, dijo Romero en diálogo con PERFIL.

Por otro lado, en la cartera existe un compromiso de empezar a profundizar qué sucede con ciertas problemáticas del sistema educativo, como el grado de inversión, los concursos, la capacitación de información y servicios. “Le vamos a ir dando forma a cada tema, nos fuimos muy satisfechos de la reunión”, mencionó el dirigente sindical.

El Fonid, la caja presupuestaria que sirvió para equiparar salarios docentes de todo el país y que no se prorrogó a partir del 31 de diciembre por decisión del Ministerio de Economía, podría estar en agenda, pero no en lo inmediato, aclaran fuentes libertarias. Hay ciertos dirigentes de LLA que no le quieren cerrar la puerta al regreso de ese fondo y lo quieren discutir con los sindicatos, pero otros lo descartan de plano: saben que desde las altas esferas del Gobierno no quieren perjudicar los números del ajuste fiscal que se está llevando a cabo.