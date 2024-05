Misiones: el combo explosivo entre bajos salarios e impuestos altos

Sergio Delapier, productor yerbatero, denunció que las cárceles en Misiones carecen de espacio para los hechos delictivos rurales. "Hay que hacer un montón de reformas laborales y no caer en la industria del juicio", pidió. Por su parte, el productor yerbatero, Jonás Peterson, abogó por la baja de impuestos y mayores controles de calidad en las importaciones. "En una situación de libre mercado hay 8 empresas que van a ser las que tengan las mejores condiciones para decir cómo y cuándo te quieren pagar los productos", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Delapier es productor yerbatero, integrante de la Mesa Directiva de Productores Autoconvocados contra los Delitos Rurales. Y Jonás Peterson es productor y miembro de la Asociación Civil de Productos del Norte. La provincia de Misiones es escenario de otro gran conflicto que involucra a los productores de yerba, por los altos impuestos y por las importaciones de yerba de los países vecinos.

Desde Buenos Aires observamos la situación y la crisis social de Misiones como un espejo anticipado de lo que podría suceder en otras provincias. ¿Podrían dar una visión del tema general económico en esa provincia y el específico que tiene que ver con la situación de la yerba?

Sergio Delapier (SD): Soy representante de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones y de Autoconvocados, que son productores que están gestionando y peleando por el tema de la seguridad en las chacras. En primer lugar, te explico el contexto: es un ambiente de conflicto debido a que en la provincia de Misiones se pagan sueldos y salarios muy bajos y eso ha llegado a un punto donde distintos gremios han decidido salir a la calle.

En el caso preciso de la yerba mate, nosotros estamos viviendo un momento donde, a partir del dictado del DNU, se desreguló el organismo que tenía la facultad de fijar un precio mínimo para los productores y regular la forma de que se planta la yerba mate, es decir, la superficie permitida.

A partir de ese DNU, se han producido dos hechos. Uno es que comenzó a proliferar nuevamente la importación de yerba canchada, yerba molida, de países vecinos, que no es que empieza ahora, sino que eso ya se viene realizando desde el año 2020,donde empezó a crecer el volumen de yerba comprada. Tal es así que, en el año 2022, se produjo el récord con casi 37 millones de kilos importados de ambos países vecinos. Quiere decir que no hay nada nuevo.

Pero, como en Misiones el clima ha sido muy bueno durante el año pasado, hay mucha producción de hoja verde, lo que significa que va a haber sobreoferta de producto y eso termina presionando los precios hacia abajo. Como el Instituto Nacional de la Yerba Mate no puede fijar más el precio mínimo obligatorio, se está generando un conflicto porque bajan los precios y cuando la gente esperaba recibir 500 pesos aproximadamente por kilo de hoja verde puesto en secadero, hoy está recibiendo, en el mejor de los casos, 370 pesos y en algunos lugares de provincia ya el precio ha caído a los 300 pesos.

Jonás Peterson (JP): Hay que volver un poquito más atrás cuando ya habíamos vivido una situación parecida a esta, después de la eliminación de la CRYM, que era el anterior mercado regulador de la yerba mate, y entramos en la liberación de los mercados. Esto fue en la época de los 90, donde terminamos en el caos total, y al fin, en los años 2000, terminamos todos luchando para crear el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es la herramienta que, de alguna manera, nos trajo el equilibrio hasta la fecha.

A partir del nuevo Gobierno, cuando se liberó nuevamente y se prohibió fijar el precio desde el INYM, se sacó todo tipo de regulaciones del mercado, y volvimos, esta vez más rápido que antes, a la situación de los 90.

Se va a entender muy fácil si lo explicamos de la siguiente manera. Somos 13.000 productores que tenemos producción de yerba mate, y hay 5 u 8 empresas grandes que dominan el mercado. En una situación de libre mercado, obviamente, esas 5 u 8 empresas van a ser las que tengan las mejores condiciones para decir cómo y cuándo te quieren pagar los productos.

Yerba mate misionera.

Es por eso que nosotros necesitamos tener el Instituto con toda su reglamentación, como fue creado en un principio, y que le dé al productor y a toda la cadena yerbatera ese equilibrio que es necesario para que una economía regional se pueda desarrollar de la mejor manera posible.

En este contexto, hoy el INYM no puede fijar el precio, no puede limitar las plantaciones, no puede controlar el ingreso de yerba mate, que bien como decía Sergio, en un momento empezó a darse muy fuertemente. El INYM empezó a controlar más fuertemente la calidad, y ahora lo vuelven a hacer trayendo, supuestamente, yerba mate molida, que fue liberado por el Gobierno, pero en realidad traen molida a granel y la terminan envasando los paquetes argentinos y vendiéndole a los consumidores argentinos y al resto del mundo.

Esa es más o menos la situación, y se va a ir agravando cada vez más. Hoy los secaderos están todos llenos de yerba, ya le están limitando la entrega a los productores, le dan plata solamente para levantar la cosecha y pagar el servicio y del resto no se sabe ni el plazo ni el precio.

La comparación del mercado con Brasil y Paraguay

¿Cómo es la situación en sus dos vecinos, Paraguay y Brasil, con el tema seguridad, precio, importaciones y regulación de mercado?

JP: Tuve la oportunidad de recorrer Brasil y Paraguay también y estos dos países no tienen un Instituto Nacional de la yerba mate, no lo tuvieron. Y la ventaja de la Argentina de tenerlo es poder generar ese equilibrio a través de la producción y a través de la venta afuera en el mundo.

Nosotros hemos trabajado muchísimo durante todos estos años en promocionar la yerba mate afuera en el mundo. Una cosa que cuesta muchísimo porque el hábito de consumir yerba mate, como mate, lo conocemos nosotros los argentinos, pero el resto del mundo no. Y poco a poco se logró ese equilibrio.

No así Brasil y no así Paraguay, es que ellos no tienen esta figura institucional que, en su momento, venía trabajando Paraguay y había aprobado en Congreso, pero que fue vetado por el Presidente de la Nación. Y el problema es que no tienen mucha producción, pero sí un sobre stock.

En nuestro caso, por ejemplo, se consume el 90% dentro del país y se exporta el 10%. O sea, cualquier variante importante que se dé tanto en la producción como en la importación de yerba mate nos afecta a los productores de una manera terrible, porque se genera un sobre stock en el mercado nacional y esto hace que algunos industriales muy pícaros empiecen a pagar mal a los productores o a pagar a largo plazo.

SD: Nosotros conocemos que ambos países tienen una menor carga impositiva para la producción de yerba mate, para referirme solamente a ese producto, y pueden competir con nosotros con valores de materia prima inferiores. Así que si vamos a tener que competir con Brasil y Paraguay, quedamos fuera de competencia.

Nuestra provincia de Misiones, por ejemplo, incluso tiene más carga impositiva que Corrientes, esto quiere decir que el producto que se envasa en Misiones tiene un costo de prácticamente un 7% mayor que lo que se hace en Corrientes. O sea, Misiones produce prácticamente el 80% o más de la yerba, pero su envasamiento es superior en cantidad en Corrientes que en Misiones, lo que significa que los correntinos le compran producto de materia prima a Misiones y lo envasan en su provincia.

Yerba mate: hay una gran polémica alrededor de la desregulación del precio de compra a productores.

Así que yo pienso que habrá que corregir varias cosas. Por un lado, estudiar la posibilidad de limitar las importaciones con los sistemas de control de calidad, porque creo que prohibir la importación va a ser prácticamente imposible, que es lo que decían algunos sectores de los productores.

Hay tratados multilaterales que habrá que respetar. Pero con un buen control de calidad ya estaríamos quizás disminuyendo esos volúmenes. Y por otro lado, lo que debemos hacer nosotros internamente es bajar impuestos para que la carga impositiva no influya tanto en el valor.

El problema de la inseguridad rural

En Argentina se elogia el crecimiento macroeconómico de Paraguay. Al mismo tiempo, cuando se contrastan los registros sociales como pobreza , cantidad de personas con empleo registrado o educación, nos encontramos con que la calidad de vida en el país vecino es mucho menor. ¿Cómo es el tema de la seguridad en las chacras, por ejemplo? ¿Es mejor que en Misiones o no?

SD: Lo que se ve en Argentina, que es lo que más conozco, es que hay un problema muy grave que viene de parte de la Justicia. O sea, pocas veces se puede lograr castigar a los que roban ganado, cables, motosierras en las chacras. Ese es un gran problema que estamos viviendo.

¿Qué ocurre? Muchas veces la denuncia se hace, pero no hay elementos probatorios porque los robos se hacen en lugares despoblados. No hay testigos. Entonces, los jueces terminan no dándole mérito al hecho y otorgando penas irrisorias. Y otro problema que hay, dicho por los propios jueces, es que, por ejemplo, en Misiones hay una gran escasez de capacidad de alojamiento en las cárceles.

Tal es así que más de 500 reos están hoy en celdas de comisarías, lo cual es algo totalmente impropio, inadecuado y que no sirve a los fines de recuperar gente para que sean útiles en la sociedad. Así que nosotros, como grupo, hemos presentado propuestas de hacer cárceles con mayor espacio, con todos los reglamentos humanitarios que corresponden y que tengan salida laboral.

Es decir, que tengan talleres importantes, cultivos, para que los presos no estén encerrados, porque eso no sirve. Eso es un modo de tortura. Nosotros queremos que los presos estén todo el tiempo que corresponda según el código penal, pero que tengan actividades productivas para que también se bajen los costos de mantener a esa gente que le ha producido un daño a la sociedad.

Entonces, creemos que hace falta recursos para tener más alojamiento en las cárceles y para que la gente tenga un aprendizaje adecuado y salga como un ser útil a la sociedad. Esto que estoy diciendo es lo primero que se nos ocurre, pero lo importante es anterior: la educación, la familia que educa a los chicos y la facilitación de acceso al trabajo.

Hay que hacer un montón de reformas laborales, que la gente pueda trabajar y no caer en la industria del juicio. Se ve en la Argentina que la industria del juicio hace que mucha gente no quiera tomar gente para trabajar y en el caso de la yerba es una actividad netamente de uso de mano de obra intensiva. Entonces nuestra actividad tiene el componente de la mano de obra en un porcentaje altísimo de los costos.

