Eduardo Valdés: "La educación pública es un tema que une a peronistas y radicales, hay una redefinición de los espacios"

Eduardo Valdes afirma que en la sociedad argentina hay muchos sectores que plantean que la salud y la educación tienen que ser públicas y que el Estado tiene que ser regulador y nivelador social. “Eso puede ser un punto de unión con sectores políticos, más allá de los radicales y peronistas”, declaró. Además, en medio de la interna peronista, remarcó la importancia de la unidad en el Congreso: “A ninguno se le ocurrió irse de ningún bloque”, sostuvo el Diputado Nacional Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdes es Diputado Nacional de la ciudad de Buenos Aires, previamente fue embajador en el Vaticano en 2014, jefe de Gabinete de la Cancillería en 2003. Además, fue fundador y director de la Escuela Nacional del Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública.

¿Ayer nació algo en el hecho de que radicales y peronistas voten juntos?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hablé contigo luego de la Marcha Universitaria y creo que desde ese día la sociedad nos pide que los "ismos" de cada uno se conjuguen con otros "ismos". Hemos hecho algunos intentos antes y no llegamos a los 129 entre diputados de Unión por la Patria y diputados radicales. Los intentos fueron, sobre todo, con el sector de Facundo Manes. Al momento de rechazar el DNU llegamos a 124 votos.

Ahora, el bloque de la Unión Cívica Radical conducido por Rodrigo de Loredo planteó un tema que nosotros también compartimos y es la idea de resolver el financiamiento universitario, nosotros agregamos la restitución del Fondo de Incentivo Docente. Fue muy emocionante cuando conseguimos el quórum y luego llegamos a sacar más de 140 votos cuando se votó la decisión de que las comisiones de Presupuesto y Educacion tengan la obligación de sancionar este tema el jueves.

Inclusive, esto llegó a boca de Javier Milei y aseguró que iba a vetar la ley en caso de ser sancionada. La sociedad nos está pidiendo ver qué es lo que pasa en Misiones y en Corrientes. Los ajustes que se hacen desde arriba están implosionando las sociedades del interior. Estamos hablando de dos provincias donde no se pueden echar la culpa a los kirchneristas. Misiones le ha votado las leyes más importantes al presidente y hasta se opuso al rechazo al DNU. Hoy se juntaron policías, educadores, y lo mismo está sucediendo en Corrientes con policías y otros gremios. Algo está pasando en la sociedad que nos exige que los diputados veamos más allá de nuestros bloques.

En Italia, la socialdemocracia y la democracia cristiana terminaron juntándose frente a la aparición de nuevos partidos y lo mismo sucedió en Alemania. ¿Es posible que la irrupción de Milei junte a partidos como el radicalismo y el peronismo?

Puede ser. En el PRO también están discutiendo fuertemente el tema Milei. Horacio Rodríguez Larreta se ha plantado fuertemente en este tiempo, el gobernador de Chubut también se opone a que el PRO sea absorbido por La Libertad Avanza. Hay una redefinición de los espacios políticos, siempre sobre la base de principios de esos partidos.

¿A quién le podría llamar la atención que el radicalismo haya tenido la posición que tuvo ayer respecto a la educación? Los radicales lideraron la reforma del 18 y lograron que la universidad sea laica, mientras que los peronistas fuimos los que logramos que sea gratuita en el 48. Ayer hemos discutido sobre esos temas, el financiamiento docente y la necesidad de las universidades para funcionar. Creemos en la educación pública y eso puede ser un punto de unión con sectores políticos, más allá de los radicales y peronistas.

En la sociedad argentina hay muchos más sectores que plantean que la salud y la educación tienen que ser públicas y que el Estado tiene que ser regulador y nivelador social. Nada será como era entonces, creo que en los jóvenes cuando salen a las calles.

Me llamó la atención en la Marcha Universitaria que había muchas más mujeres que hombres, la edad promediaba los 18 años y seguramente era la primera movilización de muchos. Cuando los chicos pisan las calles, no vuelven a la vereda. Es por ahí y efectivamente puede ser que caminemos hacia ese lugar.

Ayer, pedí la palabra para que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad no avance con un proyecto de desregulación de la protección que tiene el Estado. Por muchos años se ha luchado para derogar el sistema único de prestaciones para las personas con discapacidad que llegan a las 5 millones de personas y que no son necesariamente peronistas o radicales, son de todos los espacios políticos. Pedí que nos unamos todos para dejar que avance ese decreto que desprotege a una población muy grande de la Argentina.

Dolarización y competencia de monedas: claves y particularidades del plan de Milei

Alejandro Gomel: ¿Qué pasa hacia adentro del Justicialismo con estas internas que parecen ser una continuidad del año pasado?

Hay dos estados en el peronismo. Uno es muy positivo y es que los 33 senadores electos están juntos, al igual que los 99 diputados. A ninguno se le ocurrió irse de ningún bloque. En los espacios colectivos estamos más unidos que nunca. Hay diferencias entre los dirigentes más importantes del espacio respecto a cómo se continuará en el futuro.

Lo mejor que pudimos hacer es llamar a internas, serán el 17 de noviembre, Día del Militante, efeméride creada por el peronismo debido al regreso del general Perón después de 18 años de exilio. Ese Perón que vino dijo que "para un argentino, no hay nada mejor que un argentino". Eso sintetiza lo que hablamos antes y también la unidad que tiene que haber hacia adentro. Nadie va a sacar los pies del plato, va a ser una interna fuerte e importante. El gobernador Axel Kicillof anunció que va a jugar.

Claudio Mardones: ¿Qué implicaría la desregulación del sistema único de atención para personas con discapacidad?

Esto afectaría a todas las personas con discapacidad que tienen o no un certificado. El sistema es tan bueno que permite que todos puedan tener acceso a la salud y a la educación porque se creó para quienes no tienen acceso a una obra social. Hoy, todos están en un nomenclador común, los profesionales de la salud que tienen que atender a personas con discapacidad cobran el mismo honorario, más allá de que la persona atendida pertenezca a un gremio o a la prepaga más cara.

Ahora, el decreto dice que cada obra social y prepaga no tiene la misma obligación. Esto significa que las obras sociales más chicas van a pagar dos, mientras que otras van a pagar diez. El problema es para los que no tienen nada. Ayer puse el caso del Cottolengo Don Orione que tiene 12 sedes, 1200 personas internadas, muchos no tienen familia. Si el Estado no los asiste, ¿quién los va a asistir? Por eso creo que esto no es un tema de un sector político. Le pedí al PRO, a La Libertad Avanza, a la Unión Cívica Radical, y al bloque de Pichetto que nos juntemos todos y firmemos un proyecto dirigido al Poder Ejecutivo para que ese decreto no avance.

ADP FM