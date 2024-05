"Es una paparruchada": el peronismo se opuso a un repudio hacia Fernando Espinoza, acusado de abuso sexual

La Cámara de Diputados rechazó este martes un pedido de apartamiento para tratar una declaración de repudio contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien acaba de ser procesado por abuso sexual simple y desobediencia. El peronismo argumentó que no lo permitía el reglamento y Cecilia Moreau opinó: “Me parece que lo que están haciendo es una paparruchada”.

La moción fue presentada por la diputada del PRO Silvia Lospennato: "No hay que hacer silencio. El procesamiento es una instancia judicial donde hay una semiplena prueba de que estos hechos sucedieron”, argumentó la diputada.

“Y como siempre decimos, hay una víctima donde en primera instancia siempre decidimos creerle y escucharla, lo que no quiere decir que eso invalide la investigación judicial ni que asigne culpabilidades antes de que lo determine la Justicia", continuó la diputada del PRO. Lospennato también dijo que le "gustaría que la Legislatura de la provincia tuviera una decisión ejemplar pidiendo como mínimo la licencia del intendente procesado".

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, fue procesado por abuso sexual simple: "Siempre te tuve ganas"

Luego tomó la palabra Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, quien reprochó que no haya un expediente para saber qué era lo que se proponía someter a votación para el apartamiento de reglamento, y le propuso a Lospennato acordar con la presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha, la redacción de un texto durante la jornada. "Me parece que lo que están haciendo es una paparruchada”, sostuvo.

“Esto no es defender a las mujeres ni ponerse del lado de las que son víctimas de situaciones de mierda que atravesamos muchas veces las mujeres", contraatacó la diputada massista. "Los que somos bonaerenses sabemos que se guardaron durante cuatro años el procesamiento por abuso sexual en reiteradas ocasiones contra Manuel Mosca, quien era presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Entonces no sean caraduras, presenten un proyecto que lo vamos a acompañar. Biribiri (sic) con las mujeres no se hace", sentenció Moreau, elevando el tono de la voz.

Fernando Espinoza negó las acusaciones de abuso sexual en su contra: "Es una mentira armada"

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, respondió enérgicamente a las acusaciones de abuso sexual en su contra, en el marco de la causa por la que ya fue procesado y embargado por un monto millonario. "Es una mentira armada", dijo el jefe comunal en un comunicado.

Espinoza, quien ejerce por tercera vez la titularidad de la municipalidad más grande de la provincia de Buenos Aires desde 2019, se enfrenta a acusaciones de abuso sexual presentadas por su exsecretaria. La denuncia, fechada el 3 de junio de 2021, fue interpuesta ante la Oficina de Violencia Doméstica, donde la mujer alega haber sido agredida sexualmente por Espinoza en su propio departamento.

En ese momento, la denunciante optó por no seguir el proceso judicial y se radicó en el exterior. Tres años después, la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó reabrir la causa y el Juzgado Nacional en la Criminal y Correccional N° 31 dictaminó el procesamiento del intendente peronista por abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, por haber intentando contactar a la mujer después de que radicara su denuncia y pesara una orden de restricción.

"La denuncia es absolutamente falsa. Nunca sucedieron ninguno de los hechos denunciados bajo ningún concepto"

Un fiscal pidió la detención de Jorge Taranto, acusado de torturar a soldados en Malvinas

En respuesta a estas acusaciones, el intendente Espinoza declaró en el comunicado oficial: "La denuncia es absolutamente falsa. Nunca sucedieron ninguno de los hechos denunciados bajo ningún concepto". Además, argumentó que la fiscalía había pedido su sobreseimiento en dos ocasiones anteriores, en agosto de 2022 y diciembre de 2023, lo que respaldaría su inocencia, según el texto publicado por la oficina de prensa del municipio de La Matanza.

También destaca que, a pesar de la falta de apelación por parte de la denunciante en ninguno de los dos casos, el expediente permaneció abierto. "En ambas ocasiones y a pesar de que la denunciante no apeló en ninguno de los dos casos, el expediente se mantuvo abierto", indica. "Para que quede claro: nunca sucedieron ninguno de los hechos denunciados bajo ningún concepto. Se trata de una mentira armada. Dejemos actuar a la Justicia", concluye la postura oficial del Municipio de La Matanza.

Diputados: fracasó una moción opositora para repudiar polémicas expresiones del secretario de Culto

Pese a obtener una mayoría de votos a favor, no pudo prosperar la iniciativa de la mayor parte de la oposición para aprobar un pronunciamiento oficial de la Cámara baja en repudio a los polémicos dichos del secretario de Culto, Francisco Sánchez, contra las leyes de matrimonio igualitario, de aborto legal y hasta de divorcio vincular.

La moción fue presentada por la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau, con el aval de sus pares de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, Innovación Federal y el Frente de Izquierda.

Sin embargo, bastó con que La Libertad Avanza y el PRO se opusieran para que fracasara la propuesta. En total, la moción de apartamiento de reglamento obtuvo 140 votos afirmativos, contra 71 negativos y una sola abstención.

Pese a la importante mayoría de votos a favor, la moción fracasó porque para un apartamiento de reglamento se precisa una mayoría especial de tres cuartos de los diputados presentes.

“Si bien no se logró reunir tres cuartos de los votos de los presentes para poder efectivizar el repudio, quiero destacar el amplio acompañamiento que tuvo la propuesta”, manifestó Cecilia Moreau haciendo un balance positivo del nivel de adhesión que tuvo la iniciativa.

“El apoyo transversal que cosechó evidencia que la Cámara de Diputados aún cuenta con las defensas institucionales necesarias a la hora de enfrentar los discursos de odio que atentan contra los derechos conquistados de las mujeres, disidencias sexuales y grupos vulnerables”, agregó.

En el PRO se diferenciaron Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, que se sumaron a los votos a favor del repudio a Sánchez.

El neuquino, designado en enero pasado por la canciller Diana Mondino, acompañó a Javier Milei en la conferencia de ultraderecha organizada por el partido neofranquista Vox, e incluso realizó una presentación controversial en la que rechazó las leyes de legalización del aborto, educación sexual integral, matrimonio igualitario y de divorcio vincular.

“Soy conservador. En Argentina, el conservadurismo ha ido retrocediendo”, dijo Sánchez para abrir su presentación en Europa Viva, y agregó: "Los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos dejaron”.

En su intervención, criticó la ley de aborto legal, acusó al gobierno de Alberto Fernández de “promover” la interrupción del embarazo y fustigó que “se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad".

“En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó. En el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica”, disparó Sánchez para luego repudiar que Cristina Kirchner promoviera el matrimonio igualitario.

"Es importantísimo que aquí estemos unidos, conservadores de todo el mundo, para defender no solamente lo que tenemos sino para recuperar los valores tradicionales”, cerró el secretario de Culto.

