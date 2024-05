El Gobierno Nacional pareciera estar encaminado para instaurar un nuevo régimen monetario en Argentina, con el dólar como protagonista. Hace algunos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que está "todo armado" para dolarizar, algo que ratificó, en las últimas horas, en el marco del 41º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el propio Javier Milei, que habló de una "dolarización endógena".

En el diccionario de la Real Academia Española, endógeno se define como "que se origina o nace en el interior". Este es uno de los principales aspectos de la política monetaria que busca implementar el Ejecutivo: que la misma se origine desde la propia economía local, tal y como el propio mandatario reconoció. "La única forma de monetizar la economía es con los individuos metiendo los dólares adentro", dijo en el evento.

De esta manera, a cinco meses de su asunción, una de las principales propuestas electorales del libertario sigue estando vigente, ahora, a partir de los resultados fiscales mostrados en los últimos meses, con el aval incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y como paso de transición, la palabra que más resuena en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda es "competencia de monedas", que colocaría al dólar, principalmente, al frente junto al peso, pero así también a otras divisas extranjeras, hasta que una se imponga.

"Va a haber competencia de monedas, van a poder usar las que quieran, el dólar, el franco suizo, cualquiera. En lugar de que un burócrata determine las ponderaciones, las van a determinar los individuos", dijo el mandatario.

Competencia de Monedas y Dolarización: qué implican cada una y cuál es más fácil de aplicar hoy

Según definió la economista Natalia Motyl, Directora de la Fundación Libertad Humana y docente de UCEMA (Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina), mientras la dolarización implica adoptar el dólar como única moneda de curso legal, sustituyendo y eliminando al peso, la competencia de monedas es la coexistencia de varias divisas en un mismo país, lo que lleva a una disputa en donde la que, en el corto plazo, se impone terminará primando y convirtiéndose en la moneda de referencia.

"Tanto la competencia de monedas como la dolarización tienen sus desafíos. Con la competencia de monedas podés tener una inestabilidad en el corto plazo en los mercados, fundamentalmente en el financiero, hasta que una moneda se termine imponiendo. Es muy probable que la moneda local junto con la extranjera coexistan por un tiempo, una más para las transacciones del día a día y la otra como reserva de valor. No obstante, es mucho más fácil que la dolarización, que necesitas una cantidad de dólares que hoy el país no tiene", aseguró, en diálogo con PERFIL.

Esta imposibilidad de imponer la moneda norteamericana se debe a que aún no existen las reservas necesarias en el Banco Central. La Libertad Avanza heredó reservas netas negativas por -U$S 11.000 millones y hoy todavía no llegó al nivel cero, pese a la tendencia acumulativa de los últimos seis meses, según ratificó el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Además, el Ejecutivo no ha conseguido acuerdo para un ingreso extraordinario del FMI o algún organismo bilateral para llevar adelante esta propuesta, a pesar de las negociaciones lideradas en los últimos meses por el ministro Caputo.

Y pese a que Milei asegura que la competencia de monedas permitiría a los argentinos utilizar cualquier divisa, y no necesariamente el dólar, el economista y docente universitario, Pablo Tigani, considera que "la mano invisible del mercado" favorecerá a la más fuerte y que esté mejor valorada, que no es otra que la norteamericana.

"Esto es como un cuento. El zorro liberal se come libremente a las gallinas liberales. Cuando vos liberas todo, lo fuerte prevalece sobre lo débil. Es una forma de ir camino a la dolarización, que es la moneda favorita, en general", aseguró.

La mirada de Marina Dal Poggetto sobre el "bimonetarismo"

Sin embargo, para Marina Dal Poggetto, Directora Ejecutiva de la consultora EcoGo, ese, en otras palabras, "bimonetarismo" que se plantea desde el Ejecutivo, que, en su definición, es el término que describe a la utilización de una moneda diferente a la local, cuando ésta pierde confianza macroeconómica, para, al menos, alguna de las tres funciones que cumple el dinero (medio de pago o de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor) en una economía "ya existe".

"Hay dos monedas, una que la gente percibe como buena y otra que percibe como mala, tranza con pesos, ahorra con dólares. Eso ya pasa", afirmó la analista en el evento del IAEF, al tiempo que planteó interrogantes que se deben tener en cuenta desde el Gobierno en caso de avanzar con esta iniciativa.

"Hay que preguntarse cómo va a ser la competencia de monedas, a 'la venezolana', donde tuvieron un apagón generalizado entonces dejaron correr los dólares para que los use y suavice la transición, o como en la 'convertibilidad', donde podías usar una o la otra. También para qué vas a usar el dólar ¿Para tranzar? Hoy podés tranzar con dólares ¿Para intermediarla dentro del sistema financiero? ¿Y a quién le vamos a prestar en dólares? ¿Con qué tipo de cambio? ¿Con paridad fija o flexible? ¿Y con qué esquema macroeconómico?", se preguntó la economista.

Muchas dudas, que todavía no se han esclarecido. Aunque el Gobierno pareciera estar convencido.