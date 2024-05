El presidente, Javir Milei presentará su libro este miércoles 22 de mayo en el Luna Park y también cantará durante un show que se hará en el mismo lugar. No será ni el primero ni el último mandatario en mostrar sus dotes artísticos en público, pero sí es novedoso que su “show” forme parte de un anuncio oficial.

Su antecesor en el cargo, Alberto Fernández, tuvo sus momentos musicales y se lo vio cantar y tocar la guitarra durante la campaña presidencial de 2019. Mauricio Macri fanático de Queen, también se animó a interpretar We will rock you en TV.

El propio Milei tuvo varios capítulos performáticos desde que comenzó a circular por los medios. El Presidente, por ejemplo, participó del programa conducido por Guido Kaczka en Canal 13, donde apareció cantando “Fuiste mía un verano” de Leonardo Favio.

Javier Milei: de Everest a La Renga

Pero la carrera como cantante de Javier Milei comenzó mucho antes que su carrera política, incluso antes que sus estudios de Economía. En los '80, el ahora jefe de Estado lideraba como cantante la banda Everest, en la que hacía covers de temas de los Rolling Stones.

"Yo tuve una banda de rock y cantaba música de los Stones. Entonces empezás a comprender de qué va la forma en la cual me lookeo, por decirlo de alguna manera", explicó Milei en entrevistas posteriores. "Tenían connotaciones sexuales muchos de ellos. Eran muy divertidos, como una suerte de porno rock", agregó.

Ya en este siglo y en su rol de candidato electoral, se hicieron conocidas sus interpretaciones de Panic show de La Renga, en sus actos proselitistas. Milei Incluso cantó una versión propia del tema el 19 de mayo en el VIVA24 de Vox en España. En esta ocasión cantó: “Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender, 'Panic Show' a plena luz del día”.

Otro de los momentos “artísticos” de Milei inmortalizado en las redes es cuando junto a quién era su pareja, Daniela, bailan juntos el tema de ella dedicado a él: “Bomba tántrica”. Esas imágenes son de 2018 y es forma parte de un programa de Crónica conducido por Georgina Barbarossa.

Habrá que esperar a la presentación del libro para conocer qué tipo de show musical se trae entre manos Milei. "Va a ser un evento que él mismo financia. Se va a llevar adelante la presentación del libro que no pudo hacer en la Feria del Libro", sostuvo Adorni en conferencia de prensa.

"El Presidente no festeja nada, presenta su libro en un acto que el mismo financia y es hacer un acto para divulgar la salida de su libro", aclaró el vocero.

