Presidentes y cantantes: las apariciones musicales de Javier Milei, Alberto Fernández y Mauricio Macri

Más allá de ser presidentes y hasta en algunos casos tener una convivencia partidaria en la política, los últimos tres mandatarios tienen algo más en común, y es que se conocen apariciones públicas de todos ellos vinculadas a la música. Javier Milei, Mauricio Macri y Alberto Fernández tienen una afinidad por el canto.

Quizás es sólo Alberto Fernández quien verdaderamente tenga un vínculo más estrecho con la música, ya que en su campaña y fuera de ella se lo vio hasta tocar la guitarra en diversos programas de televisión.

Sin embargo, las imágenes que sorprendieron en las últimas horas fueron las de el presidente electo Javier Milei, hace algunos años, cuando en el programa de Guido Kaczka de Canal 13, apareció cantando una canción de Leonardo Favio, "Fuiste mía un verano".

También está el clásico de La Renga, la canción "Yo soy el León", utilizada casi hasta como un símbolo de las marchas libertarias en los actos de LLA. Justamente el comienzo de la canción fue cantado por Milei en uno de esos actos, saludando al público.

Esto viene siendo una contradicción en el caso del libertario, ya que el líder de La Renga viene expresando su repudio a Milei y al uso de sus canciones en sus actos políticos.

Si bien Mauricio Macri tiene muchos más años de cámara que Milei, hay que remitirse a un viejo archivo de cuando tenía aspiraciones a ser jefe de gobierno porteño, cuando en el programa CQC de Mario Pergolini, el expresidente terminó cantando un karaoke en inglés con la canción "We Will Rock You" de Queen.

Pero también hay archivos más cercanos, como por ejemplo cuando Macri a poco tiempo de asumir en 2016 bailó en Córdoba, junto al gobernador Schiaretti, bailó y cantó Gilda en la Fiesta del Maní.

El caso del presidente saliente Alberto Fernández es quizá más enfático, porque a su canto sabe incorporarle la guitarra criolla o acústica. En algunos actos habló de que hasta compuso canciones en pandemia, y siempre sus gustos musicales estuvieron ligados al rock nacional como Litto Nebbia o Luis Alberto Spinetta.

También hay videos donde el jefe de Estado toca la guitarra en programas de televisión, o, por ejemplo, cuando cantó junto a Natalia de la Sota.

