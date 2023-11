El ex Presidente de la Nación, Ramón Puerta, destacó que "Menem fue el mejor presidente de la democracia". Además, detalló los motivos detrás del triunfo de Javier Milei y cómo será su gobierno durante los próximo cuatro años, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ramón Puerta es misionero, de origen peronista, acompañó en el balotaje a Javier Milei. Previamente fue embajador argentino en España durante el gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como gobernador de Misiones entre 1991 y 1999 y como legislador. Además, en la crisis del 2001, con la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa estuvo cargo del Poder Ejecutivo Nacional durante dos días.

Tras la derrota, los K hacen cuentas y se rearman en el territorio

¿Cuál es tu visión de Sergio Massa? ¿A Massa lo ponés dentro del kirchnerismo?

Claro. Trabajé con Sergio en 2015, era totalmente distinto al kirchnerismo. Se ganó mi confianza, a pesar de que venía de haber sido una importante pieza del kirchnerismo. Pero yo hago una lectura y es que mucha gente quedó dentro de un peronismo en 2003 que giró hacia el kirchnerismo y que a algunos los entendió, los incorporó, a otros los detestó (como a mí), y otros, estando adentro, vieron que esto era un desastre y se abrieron.

Por lo tanto, cuando Sergio se abre y es candidato en 2015, se gana mi confianza y la de cinco millones y medio de argentinos que lo votamos. En segunda vuelta votamos a Mauricio Macri, que era la oposición a la fórmula que encabezaba Daniel Scioli, la fórmula kirchnerista. Luego, Massa vuelve a kirchnerismo y es muy difícil entender a alguien que va y viene. Hay casos, pero no generan confianza.

El futuro de Sergio Massa: despedida a medias

Vos votaste a Massa en el 2015 y no lo votaste en 2023. Vos decís: "yo me mantuve en misma posición, el que cambió fue Massa".

Claro. Siempre fui peronista. Sobre todo, afirmé esa posición con el éxito de Carlos Menem. Menem fue el mejor presidente de la democracia: terminó con la inflación, arregló las rutas, tuvimos autopistas, empezamos a tener nafta, gasoil, exportábamos petróleo, no se cortaba más la luz, funcionaron los teléfonos, podíamos entrar a Estados Unidos sin VISA, el mundo nos reconocía.

Cometió otros errores. Hay uno muy grande de haber intentado la re-reelección, eso no tenía que hacerlo, pero también hay que entender la cultura de dónde viene cada uno, él era un sirio puro. El poder en esos países es hereditario, el poder es para siempre. Esa discusión la tuve con él, no apoyé la re-reelección pero sí la reforma constitucional del '94 que permitió las reelecciones y acortamiento de mandatos.

Carlos Menem

Comenzamos nuestra apertura de hoy con una nota del periodista Carlos Burgueño, publicada este domingo en Perfil, sobre el deseo de Milei de repetir aquella Ley Ómnibus que hizo Dromi a fines de 1989, que permitió toda la reforma el Estado con las privatizaciones. ¿Encontrás algún punto de contacto? ¿Creés que una "Ley Dromi" hoy podría ser aprobada con un Congreso tan distinto a aquel del '89, donde Menem tenía la mayoría y aquí está mucho más fragmentado?

Creo que sí. El trabajo que hizo Dromi en aquel momento fue importante y ahora me consta que su trabajo está actualizado, él lo actualizó. Es un técnico político que tiene casi nivel de estadista, dije casi porque no fue votado por el pueblo. El que fue votado por una mayoría enorme fue Milei, entonces, si Dromi pone al servicio de este presidente esas reformas con las actualizaciones que hay que hacer 30 años después, esa actualización es propia del peronismo. El peronismo tiene un encanto y a mí siempre me gustó la actualización, siempre somos una fuerza de vanguardia. Por lo tanto, no podemos estar mirando modelos que fracasaron. El Estado-empresario ya fracasó.

Finalmente, en ese carácter innovador y siempre reformista del peronismo, ¿se podría decir que Milei termina siendo más peronista que Massa en 2023?

El original prócer que eligió Milei para su primera ley

En 2023, Milei es más peronista que Massa. A Milei le votamos millones de peronistas que veíamos con simpatía su permanente reconocimiento a Menem.

Un gran error de otras fuerzas opositoras es no reivindicar a Menem, hay cierto complejo hasta generado mediáticamente. Por eso los chicos jóvenes, que decía Milei, es porque en la casa escuchaban las bondades de no haber tenido inflación durante 10 años y los jóvenes manifiestan lo que los padres por ahí no se animaban.

BL JL