El intendente de Florencio Varela: "Las fuerzas del orden están diciendo que no les alcanza para vivir"

Andrés Watson, ex secretario de gobierno de Florencio Varela, negó que haya un conflicto interno entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof y afirmó que el peronismo debe estar unido para solucionar los problemas de la gente. "Tenemos que trabajar para poder lograr el objetivo de no solamente gobernar los distritos y las provincias, sino también la Nación", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Watson es el intendente de Florencio Varela, electo en el año 2017, fue secretario de gobierno de su municipio previamente en el año 2015. A su vez, fue concejal del partido en el año 2011 y director legal y técnico del gobierno municipal desde el año 2003 al año 2004.

El sábado, Florencio Varela fue la cuna del plenario “La patria no se vende", que encabezó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué nació allí? ¿Es un punto bisagra?

En Varela lo que se ve reflejado es el movimiento de la militancia y también de los sectores de la sociedad de a pie, porque había empresarios, trabajadores, educadores y distintos grupos de personas con distintos oficios y trabajos que se reunieron como consecuencia de las multisectoriales que veníamos realizando desde fines de diciembre en cada uno de los distritos.

Inclusive había miembros de la iglesia y estudiantes, que han concurrido para evaluar y analizar cuál es el impacto de la política del Estado que está llevando adelante Milei y que afecta a cada uno de los vecinos.

“Axel presidente”, el cántico que copó el acto en Varela

Entonces, creo que lo que no nace pero sí se reivindica y se pone en valor es la fuerza del pueblo, que está naturalmente impulsando a alguien que está llevando los destinos de la provincia, una de las pocas provincias que ha obtenido la victoria de manera contundente y que tiene una responsabilidad máxima que es justamente la de evidenciar cuáles son las problemáticas que el gobierno nacional no solo le trae a las provincias sino también a los municipios.

Vemos una decadencia del poder adquisitivo, vemos un ataque a la salud pública, a la educación pública, ni hablar de la obra pública, que comenzó a generar despidos en los primeros momentos en que Milei comenzó a gobernar.

Hoy escuchaba al Presidente y cada vez me siento más preocupado porque en lugar de reconocer errores siguen subiendo la opuesta en una escalada que hace que hoy ya no tengamos una embajada de España en Argentina. La preocupación es máxima y no solo a nivel municipal, sino también provincial y ahora internacional.

La amenaza de la unión del PRO y de LLA

Es cierto lo que dice, en Buenos Aires Unión por la Patria ganó contundentemente, mientras que otras provincias gobernadas por el peronismo fueron ganadas por el PRO, radicales o aliados del PRO. Ahora bien, eso también se pudo dar a partir de que en la Provincia de Buenos Aires, LLA sí presentó un candidato competitivo a gobernador, mientras que en la demás provincias no tenía postulantes. Entonces, al dividir los votos de la derecha y la centro derecha, entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, se creaba una situación de posible triunfo que no se podría dar en otros lugares donde LLA no le fue a dividir fuerzas al PRO. En las elecciones del año próximo, ¿qué pasaría si JxC o el PRO hacen una alianza con LLA y van juntos en las elecciones? ¿Qué importancia tuvo la división de esas dos fuerzas para el triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires?

Al final, para el balotaje se juntaron. Creo que está claro que están trabajando en conjunto, por cómo están jugando inclusive en los gobiernos locales, en donde pudieron conseguir legisladores de ambos lugares, más allá de las diferenciaciones de bloques.

Cruje el peronismo: se desató otra interna entre Grabois y el massismo, mientras Aníbal pide combatir a La Cámpora

A mí lo que me llama es la decisión del pueblo, como siempre, entonces, más allá de la unión, la estrategia, o cualquier tipo de situación que puedan generar ellos trabajando en equipo, lo que la gente decide siempre es tratar de estar mejor y siempre vota con esperanza.

La gente siempre vota pensando en el futuro, en sus hijos, en sus adultos mayores, y la verdad es que en cada uno de los ítems tenemos que reconocer que este gobierno, en estos cinco meses, viene provocando atrocidades en cada uno de los espacios,

Entonces, la verdad es que la gente va a juzgar en función a cómo está viviendo, con un montón de problemáticas que había que solucionar, pensando en estar mejor. Es un discurso que, si bien Milei venía contando lo que pensaba hacer, a su propio votante lo sorprende yendo más allá y perjudicándolos en todos los sentidos.

Las consecuencias de la crisis en los municipios

Hace un rato Daniel Arroyo nos comentaba acerca de la “municipalización de la crisis”, es decir, hacer responsables a los intendentes por los recursos que no mandan ni Nación ni Provincia. En ese sentido, se produjo un acuartelamiento de policías en Misiones por un reclamo salarial. ¿Cree que lo que está pasando en Posadas puede suceder en distintas provincias porque ya no tienen recursos y que, por extensión, se vea a nivel municipal?

Y sí, claramente existe esa posibilidad. Está claro que la situación es cada vez más complicada. Hay una “municipalización de la problemática” porque somos la primera cara que ven los vecinos. Algunos nos llaman el primer mostrador. Nosotros vivimos de manera directa la problemática, ya que estamos en la calle y, claramente, el vecino acude siempre a la primera autoridad que puede ver.

Crece la tensión en Misiones por el reclamo policial

Por eso, esto puede llegar a replicarse si no se lo toma con la seriedad necesaria que implica el levantamiento de la policía. O sea, las fuerzas del orden están diciendo que no les alcanza para vivir. Son ellos los que se enfrentan al delito y ponen el cuerpo. El desinterés que está demostrando por el Gobierno nacional o la estrategia errónea de ir a atacar en lugar de sentarse a dialogar, no es el camino correcto para que esto deje de suceder. De hecho, en estos momentos los docentes están cortando las rutas en Misiones.

La reconfiguración peronista

Alejandro Gomel (AG): El acto en Florencio Varela fue importante, pero hay voces disonantes dentro del PJ: algunos piden que tomen las riendas los intendentes y dejen de lado lo que tiene que ver con La Cámpora. ¿Por qué lado va a salir el reordenamiento del PJ, de cara a la elección interna?

Yo confío siempre, y por eso también soy peronista, porque a través del dialogo llegamos siempre a un acuerdo. Está claro que viniendo de una derrota, la intención no es buscar responsabilidades, sino ver cómo nos armamos ante una sociedad que claramente nos eligió como opción.

Entonces, nuestra obligación es estar a la altura de las circunstancias y cada uno, puertas adentro, explicitar cuál es su idea e intención, y a partir de allí llegar a un acuerdo. Naturalmente eso lo marca la gente. Aquí el que manda siempre es el pueblo, que está pensando en su futuro y en su bienestar. Lo importante es que nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias, lograr una conjunción sin nadie afuera, con todos adentro, y poder seguir trabajando para poder lograr ese objetivo.

Axel Kicillof en el acto de Florencio Varela.

AG: Ahí ya sería un cambio si no hay lapicera, algo que pasó y mucho en los últimos años…

Eso es lo que debe suceder, es la voluntad, es la unidad, es trabajar entre todos, sin dedos y sin lapiceras. Es importante que todos podamos poner lo mejor de cada uno de nosotros para elegir un futuro y para poder seguir trabajando de cara a la gente, que es lo que nos interesa. Tenemos que trabajar para generar todos los días un mejor bienestar para nuestros vecinos.

Sin la ayuda de un gobierno nacional presente, esa es una tarea que termina poniendo en cabeza a los intendentes y a los gobernadores que tenemos responsabilidad de gobierno, para tomar las decisiones pero sin recursos. Y lo estamos haciendo.

Por ejemplo, Axel Kicillof tomó la determinación de terminar los centros de desarrollo infantil en la provincia de Buenos Aires, que era una cuestión que venían manejándose con recursos del gobierno nacional, pero son centros de desarrollo infantil donde concurren niños de 45 días hasta 4 años.

Cristina, Axel y un gélido encuentro

AG: ¿Y es Kicillof, justamente, el hombre que se perfila ahí?

Estamos con muchas responsabilidades de gobierno como para empezar a perfilar a alguien, y los líderes naturalmente van a ir surgiendo. Me parece importante pensar en la responsabilidad del gobierno que tenemos, no en el 2025 o en el 2027, la gente está sufriendo hoy.

Si nosotros nos seguimos encerrando y pensando en estrategias políticas de abordaje para un cuadro eleccional en el 2025 o en el 2027, no estaríamos viendo la necesidad de la gente, que algunos dejan de trabajar porque no tienen para viajar.

Empresas que nosotros veíamos crecientes y pujantes hasta octubre del 2023, empiezan a suspender y a echar. Nosotros recorremos mucho y vemos cómo la gente sigue teniendo las mismas ganas, pero no está planteado, desde el Gobierno, un programa de crecimiento nacional y de industria nacional.

Por el contrario, se habla de importaciones, se habla de generar condiciones para que vengan mercados de afuera, sin ni siquiera pedirle el origen de los fondos que traigan para poder hacer lo que la industria nacional es absolutamente capaz de hacer. Entonces, las decisiones que está tomando el Gobierno nacional son en contra de la Argentina.

Máximo Kirchner no se presentó al multidinaria evento en el Sur.

Fernando Meaños (FM): Usted que fue reelecto y ya venía de varios años de gestión en Florencio Varela, ¿qué tuvo que recortar o que modificación hizo en la administración de su distrito para que puedan cerrar las cuentas?

Por supuesto, recortes de gastos, ni hablar. Y en cuanto a suba de impuestos, hemos subido paulatinamente, inclusive por debajo de la inflación, porque no creemos que la gente sea la que tiene que pagar todo esto. Claramente, la ayuda del Gobierno nacional incide mucho.

Ustedes piensen que nosotros tenemos 22 obras paralizadas en curso, con distintos grados de avance, que han sido paralizadas por decretos, y no se mandan más fondos. Consecuentemente, esas obras pueden ser vandalizadas o usurpadas, por eso las estamos cuidando, estamos tratando de terminarlas. Teníamos 11 convenios que generaban cada uno de ellos una obra distinta, lo cual estamos hablando de 33 obras paralizadas, que ha hecho que un montón de gente quede sin trabajo.

La problemática es que hay gente que tenía trabajo, pagaba los impuestos, y sostenía también con el pago de sus impuestos al Estado municipal. Pero hoy no tiene para poner un plato de comida en la mesa. Entonces, lejos del avance que estaba teniendo, hace un retroceso. El Estado municipal y provincial, porque el nacional no manda ni un poco de apoyo para los comedores, es el que está poniendo el plato de comida en la mesa de esa persona que tenía un espíritu de avance y de poder tener a su familia ordenada.

Daniel Arroyo: "No hay un problema sistémico de corrupción en los comedores sociales"

Paradójicamente, este Gobierno nacional que se queja del Estado presente, es el que está utilizando más el Estado presente a nivel provincial y municipal, ya que los chicos y las chicas que estaban yendo a escuelas del sector privado, hoy están yendo a escuelas del sector público. Veníamos trabajando y generando nuevos jardines, nuevas escuelas primarias, nuevas escuelas secundarias, y ahora esas obras se han paralizado.

Esta gestión, lejos de apuntar a que haya gente con más y mejor trabajo, hace todo lo contrario. La gente que tenía obra social termina yendo a los hospitales públicos y la gente que llevaba a sus hijos a las escuelas privadas, los pasa a la pública. De esa manera, el Estado se necesita cada vez más presente.

Ningún ministro de La Cámpora acompañó al gobernador en su presentación en Florencio Varela. Lo mismo pasó con los gobernadores que responden a esa organización política. ¿Algo nació allí? ¿Es el principio de una carrera política de Kicillof, separándose fuertemente de La Cámpora y, de alguna manera, dando por finalizado un ciclo histórico del cristianismo y el kirchnerismo?

Primero y principal, hubo una conversación entre Axel y Máximo, en donde él planteó que tendría actividades en distintos distritos, justamente en contra del avance de la Ley Bases. Y había un trabajo territorial que ya estaban planteando, esto te lo menciono en función a la ausencia de los integrantes de La Cámpora.

Por otro lado, creo que Kicillof estuvo gobernando la provincia de Buenos Aires arrasada a principios de los 2019 hasta la fecha. Esto es, trabajar en conformidad con alguien que está haciendo las cosas como corresponde, que levantó la provincia de Buenos Aires desde el subsuelo.

"No es magia": la frase de Cristina que Milei reformuló a su favor y el "palo" al gobierno de Mauricio Macri

Entonces, la gran magnitud del acto también marca el apoyo a esas políticas de Estado que se van llevando adelante. Lo demás serán todas cuestiones que tenemos que tratar de manera interna. Yo no veo división, incluso lo he escuchado a Máximo Kirchner decir que no existe ningún tipo de inconveniente. Es importante trabajar sobre la unidad, y no sobre lo que uno puede o no decir. Hay cuestiones que se van a ir sobre la marcha, si es que hay distintos puntos de vista. Somos todos iguales, pero todos pensamos distinto.

Sobre esas diferencias tenemos que trabajar para poder lograr el objetivo de no solamente seguir gobernando los distritos y las provincias, sino también la Nación, porque el país está sufriendo.

Hoy tenemos una responsabilidad del Gobierno que hace que nos ocupemos el día a día de lo que va sucediendo, sin perder esa fuerza de la militancia que se dio el sábado reflejada en un acto multitudinario que dice que el camino es por acá. En ese marco, el peronismo estará unido trabajando para poder solucionar los problemas de la gente.

