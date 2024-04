"No es magia": la frase de Cristina que Milei reformuló a su favor y el "palo" al gobierno de Mauricio Macri

Este lunes el presidente Javier Milei habló durante 16 minutos por cadena nacional donde, además de destacar que el Gobierno alcanzó el superávit fiscal durante el primer trimestre, también deslizó una crítica a la gestión de Mauricio Macri y utilizó una icónica frase de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, reformulándola a su favor.

"Quiero decirles a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino", reconoció el líder de La Libertad Avanza, quien aseguró que en esta oportunidad el esfuerzo "va a valer la pena".

En este contexto, Milei hizo un intento por diferenciarse de la gestión del expresidente Macri y agregó: "Los argentinos no teníamos tiempo para nuevos experimentos gradualistas".

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia", añadió luego, en referencia a una icónica frase de Cristina Kirchner, quien la utilizó durante un acto masivo en 2015 para definir el balance de lo que consideraba que fueron los logros de su mandato.

En desarrollo...