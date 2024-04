Representantes del oficialismo y de la oposición exteriorizaron esta noche diferentes puntos de vista tras el discurso que dio en cadena nacional el presidente Javier Milei para anunciar que en marzo el "sector público nacional tuvo un superávit de 275 mil millones de pesos".

Varios opositores criticaron el discurso del jefe de Estado, entre ellos el ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo en el Ministerio de Economía, cuando Sergio Massa estaba a cargo, José Ignacio de Mendiguren advirtió que "lo que no dice el presidente Milei es que está rompiendo a la economía real (a la gente) y que no tiene idea de cómo o cuándo se va a recuperar".

"Esto ya se probó muchas veces en Argentina y terminó de dos maneras: mal o peor", añadió el también empresario y adjuntó algunos links en los que comparó el desempeño de una automotriz japonesa en 2023, cuando él era funcionario, y en 2024, con la despedida de trabajadores.

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su lado, el expresidente Alberto Fernández retuiteó los mensajes de Mendiguren.

El presidente Javier Milei durante su mensaje por cadena nacional.

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman remarcó: "No se le traslada el ajuste a todos sino a los que fueron beneficiados antes, dice Milei y no se pone ni colorado".

"Lee rápido, como alguien que sabe que está mintiendo y lo quiere pasar a toda velocidad", agregó Bregman y completó: "Es el mismo discurso que leyó en diciembre, solo le agregó las quejas por la falta de aprobación de las leyes y algunos millones de pobres que sumó en estos meses".

A su turno, el diputado nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrola, manifestó: “Tiene pinta de salir a la polémica con los propios economistas liberales que critican el curso contradictorio e insustentable del ajustazo que está paralizando el país. Otra explicación no hay”.

En un tono similar, Nicolás Del Caño comentó de forma irónica: "¿Y la recuperación en V? No la ven ni en la Rosada parece”.

"Hazaña mundial" y "petardistas tribuneros": las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz también se sumó a las críticas: “Milei anuncia con bombos y platillos un superávit que lejos está de la realidad que viven la mayoría de los argentinos, donde aumenta el desempleo y la pobreza”.

"Es ficticio, sí. Lo que no es un cuento es el ajuste que sufre el pueblo, la caída en los salarios y haberes jubilatorios y el desfinanciamiento de las universidades y las obras públicas. ¿Cómo logra Milei este superávit? Con más licuadora y motosierra”, agregó.

“Milei se la pasa hablando de economía pero ninguna teoría o cuadrito de Excel van a expresar lo que está pasando en la realidad. Hay superávit fiscal pero la contracara de esto es un déficit tremendo en resolver los problemas que tiene la gente”, completó Tolosa Paz.

El expresidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay, cuestionó las cifras que brindó Milei: “La mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones”.

En esa misma línea opinó el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque: “Flojo de pelpas el ‘superávit’”.

Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro. "Nos promete bajar impuestos pero el proyecto que metió en el Congreso es para subir el impuesto a las ganancias", remarcó Santoro.

Los elogios a la cadena nacional de Milei

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que "dato mata relato" y agregó que "la Argentina va por la senda correcta para salir de la catástrofe kirchnerista".

Luego, Santilli añadió una infografía comparativa entre la gestión de Milei y la de Alberto Fernández (2019-2023).

Posteriormente, otro que destacó el anuncio de Milei fue el legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) e integrante del Consejo de Asesores Económicos del mandatario nacional Ramiro Marra, quien afirmó: "Más de 20 años y varias crisis económicas tuvieron que pasar para que Argentina vuelva a tener superávit financiero".

"Todo esto es gracias al esfuerzo de todos los argentinos y a la decisión política de nuestro presidente @JMilei", añadió Marra en redes sociales.

Economía en recesión: uno por uno, los indicadores en rojo del gobierno de Milei

El diputado Hernán Lombardi señaló: "Muy claro el discurso del Presidente @JMilei. Un diagnóstico certero y muy focalizado de los problemas y desafíos reales de Argentina. Explicó a los argentinos el sentido del esfuerzo que se está haciendo. Sin vueltas y sin atajos”.

El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, también dejó su opinión de la cadena nacional: "La era del supuesto Estado presente ha terminado. Fin".

Por su lado, el diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo: "Cómo te banco @LuisCaputoAR!!!! Vos y tu equipo merecen TODO el reconocimiento que te acaba de dar el Presidente. Espero que esta vez el Congreso esté a la altura de las circunstancias y te acompañe con las medidas estructurales necesarias para revertir el largo fracaso socialista”. El propio Caputo le agradeció: “Gracias por la banca y por tu tremendo laburo!!”.

Asimismo, el diputado José Luis Espert también dejó su comentario: "Ciudadanos informados, objetivos claros con resultados concretos. Vamos por buen camino".

ED