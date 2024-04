Nicolás Kreplak: "Cristina no está descansando en su casa"

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló que el dengue será un desafío persistente en invierno y destacó la la respuesta al COVID-19 que tuvo la administración nacional anterior y la de la Provincia. "Tomamos decisiones políticas firmes que, sin duda, salvaron decenas de miles de vidas", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, destramatizó la interna peronista y afirmó que Axel Kicillof cosecha un gran apoyo.

Nicolás Kreplak es ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires del año 2021, fue subsecretario de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación. Además, se desempeñó como viceministro de Salud durante la pandemia del COVID-19.

A pesar de la llegada de los primeros fríos, los mosquitos a Aedes aegypti, transmisores del dengue, prometen mantenerse firmes y continuar picando a lo largo del invierno... ¿Podría hacer un balance de la situación con el dengue en la Provincia de Buenos Aires a lo largo del otoño?

El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que es sensible a los cambios de temperatura y se reproduce por encima de los 17 grados Celsius. Históricamente, en Argentina, el dengue solía ser estacional durante el verano, llegando principalmente por personas que viajaban desde países vecinos como Paraguay, Bolivia y Brasil.

Sin embargo, el año pasado hubo una situación inusual: la presencia de mosquitos durante el invierno, lo que provocó un aumento de casos, especialmente en el noreste argentino. Esta variación en el perfil de inmigración de mosquitos contribuyó a una epidemia más severa en la zona central del país. Actualmente, observamos una disminución significativa de los casos semana a semana, pero el desafío persiste en evitar la reintroducción del virus desde países vecinos y prevenir la transmisión local en el futuro.

La Provincia de Buenos Aires difundió un video de lo que se hizo durante la lucha contra el Covid, ¿Cuál es su propia visión, en retrospectiva, de cómo fue esa pelea contra el virus, tanto en la provincia como a nivel nacional?

Fue un momento de extrema complejidad, marcado por una cantidad de fallecidos a nivel mundial sin precedentes en la historia sanitaria. No podemos hablar de éxito absoluto, dado el impacto devastador de la epidemia en la pérdida de vidas y la disminución de la perspectiva de vida en todo el mundo.

Sin embargo, en Argentina, tomamos decisiones políticas firmes que, sin duda, salvaron decenas de miles de vidas. En la Provincia de Buenos Aires, específicamente, se garantizó no sólo atención médica, sino también equidad en la distribución de recursos, una hazaña poco común en otros países donde los sectores vulnerables enfrentaron un mayor riesgo de enfermedad y muerte.

Esta equidad se logró incluso en los sectores más pobres, gracias a políticas activas que compensaron las dificultades habitacionales para prevenir contagios y garantizar aislamientos, resultando en una tasa similar de contagios y fallecimientos entre los sectores más altos y más bajos de la provincia.

La mortalidad por el Covid en todo el mundo se dio en la misma proporción en la distribución que en la cantidad de recursos económicos de las personas que lo tenían. Viendo que en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, la cantidad de muertos respondió a la distribución económica en la proporción igualitaria del resto del mundo. ¿Fue así o en algún país se destaca algo diferente?

No, en muchos países no. De hecho, en Estados Unidos, al ser negro tenías el doble riesgo de fallecer de Covid. En Paraguay, no había acceso al sistema de salud, así que no solo se produjo más fallecimiento de los sectores vulnerables, sino mucha más bancarrota porque la gente no pudo pagar para atenderse y hubo más muertes.

La búsqueda de liderazgo político en el PJ

Inició su militancia política en la filial de la Cámpora. ¿Qué lectura hace de la interna a cielo abierto entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof?

En realidad, comencé mi militancia alrededor del año 2000 y me he ido involucrando cada vez más con La Cámpora. Actualmente, como ministro de Axel, percibo que no existe una interna abierta significativa dentro del espacio. La mayoría de quienes somos parte de La Cámpora y ocupamos roles ministeriales o funcionarios cercanos a Axel lo apoyamos y lo valoramos profundamente como líder.

Si bien es natural que surjan diferencias y discusiones en cualquier proceso político, el kirchnerismo, en general, apoya fuertemente a Axel Kicillof. Personalmente, estoy comprometido y cómodo trabajando junto a un gobernador al que admiro y aprecio profundamente. Creo que las diferencias existentes son puntuales y no representan un problema estructural o fundamentalmente político, sino más bien temas a debatir y resolver en el contexto de nuestra acción política.

Alejandro Gomel (AG): ¿En ese sentido ve a Axel Kicillof como el futuro de una conducción del espacio?

Axel Kicillof tiene muchas cualidades: juventud, experiencia y el cariño del pueblo. Sin embargo, hablar prematuramente sobre su futuro liderazgo en todo el espacio político puede ser contraproducente y no beneficia a nadie. Su principal responsabilidad es gobernar la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del país. Si lo hace bien, su influencia será considerable.

Aunque genera muchas expectativas en la población, creo que no es necesario especular sobre su liderazgo en todo el espectro político, especialmente considerando la presencia activa y continua de Cristina Kichner, quien sigue siendo una referencia política y conceptual para muchos de nosotros, no está descansando en su casa.

AG: ¿En esta reconstrucción del espacio cuál es el lugar específico que ocupa Cristina Fernández?

Creo que la dirección que ella decida tomar y lo que el conjunto desee de ella se irá viendo con el tiempo. Sin embargo, su rol principal es innegable. Muchos de nosotros, incluido Axel, nos hemos formado y seguimos consultándola. Ella sigue siendo una figura relevante en todas las discusiones importantes, especialmente en temas macros y de salud. Es difícil que una figura política de su importancia pueda relegarse a un segundo plano; su presencia sigue siendo fundamental.

Fernando Meaños (FM): Usted corrobora un secreto a voces con esto de que Cristina está muy activa, incluso con una gran participación en el Instituto Patria. Su colega en el Gabinete, Andrés Larroque, y también el intendente de Ensenada, Mario Secco, sin cuestionar a Cristina, apuntaron al entorno. Sostuvieron que en algunos casos hace llegar mensajes a través de unas cuatro personas, vía Whatsapp, una forma indirecta de apelar incluso también a La Cámpora que usted integra. ¿Cómo interpreta esta crítica? ¿Es un apelativo para Cristina para mantener una comunicación más activa, como la que mantiene usted, o es directamente la expresión de una discusión en torno a qué es lo que va a pasar con el PJ bonaerense y las críticas a Máximo Kirchner?

Entiendo que la situación puede ser compleja y estoy de acuerdo en que se deben abrir espacios de discusión y diálogo. Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión, nuestra principal prioridad debe ser mantener el orden y la eficiencia en la administración de Axel, especialmente considerando la reducción de recursos por parte del Gobierno nacional.

En este contexto, la gestión se convierte en la principal fuente de orden para pensar en el desarrollo político futuro. Es crucial ser organizados en torno a la gestión y enfocarnos en cuidarla, siendo conscientes de que no podremos abordar todas las necesidades y que debemos minimizar el impacto de la escasez en el pueblo. Por lo tanto, considero que debemos centrarnos más en la gestión y menos en discusiones internas.

