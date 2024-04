Día 129: Interna K, el otoño de la matriarca

“No nos une el amor sino el espanto”, escribió Jorge Luis Borges en el célebre poema Buenos Aires y tal vez sea una buena manera de entender la interna peronista”, afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del miércoles 17 de abril del 2024.

Titulamos así el comienzo del programa porque pensamos que el Estado no es solamente el Gobierno, también la oposición constituye un elemento central en su funcionamiento. Hoy nos vamos a dedicar a la interna dentro del kirchnerismo, parte sustancial del peronismo.

“No nos une el amor sino el espanto”, escribió Borges en el célebre poema Buenos Aires y tal vez sea una buena manera de entender la interna peronista. Mientras había que resistir el DNU y la Ley Ómnibus en el Congreso, el kirchnerismo parecía un bloque sólido que aglutina a la gran mayoría del peronismo. Cuando se empezó a hablar de la necesidad de construir una alternativa política de cara a las elecciones del año que viene, ahí el espanto se trasladó hacía adentro del espacio y empezó una interna a cielo abierto. Por eso, decidimos empezar el programa con “Piñas van, piñas vienen” de la banda punk argentina 2 minutos.

Mientras, en el oficialismo se rompe el bloque parlamentario de LLA y lo que era Juntos por el Cambio virtualmente no existe más, también las declaraciones cruzadas en el seno del kirchnerismo fueron muy duras y dejan dos espacios nítidamente delineados. Por un lado, quienes como Mario Secco (exintendente de Ensenada), Aníbal Fernández (exministro de Seguridad) y Andrés “Cuervo” Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad de La Provincia de Buenos Aires), quieren que el peronismo sea conducido por Axel Kicillof; y por otro lado quienes se agrupan alrededor de La Cámpora y ven en la figura de Máximo Kirchner una continuidad no solo biológica de la conducción de Cristina Kirchner.

Tensión al interior del kirchnerismo: empuja una nueva ola que quiere desplazar a La Cámpora

El rol de La Cámpora en la interna del PJ

Tal vez quien primero avivó la interna fue el “Cuervo” Larroque, ex dirigente camporista y ahora referente de su propio espacio, llamado La Patria es el Otro, en un acto en San Vicente. En esa oportunidad, Larroque aseguró que “cualquier compañero o compañera de nuestro espacio que ose murmurar, conspirar, sembrar cuestionamientos extraños, no está jugando a favor del peronismo”, expresó enfáticamente. Lo dicho por quien fuera hasta hace muy poco uno de los dirigentes más cercanos a Máximo tiene el valor de un síntoma.

“Cuestionamientos extraños”, exactamente lo que se le hizo a Alberto Fernández en el primer año, cuando todavía no había vacunas y estábamos en medio de la pandemia, y Cristina Kirchner dijo que había “funcionarios que no funcionan”.

En esta línea, Larroque dejó claro un cierto cuestionamiento a la posición pública de la expresidenta. “¿Qué es la conducción de Cristina?¿Que tres ñatos te manden un WhatsApp?”, así disparó su descontento en una declaración en la que reclamó una conducción que incluya un movimiento popular protagonista, con debates y movilización.

Por otra parte, quien también se anotó en criticar elípticamente la conducción de Cristina Kirchner fue el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky. "Hay que dejar de hablar desde la catacumba o desde los vip", fue el mensaje contundente ya que considera que si emergen figuras no se pueden “dar el lujo” de formular críticas fuera de los ámbitos propicios para discutirlas.

A su vez, quien salió a responder del lado de La Cámpora fue Mariano Recalde, que dijo que “el que cuestiona a Cristina está jugando rarísimo”. Y aclaró que no considera que la propuesta de ciertos dirigentes de un kirchnerismo sin la exvicepresidenta.

Hay que resaltar cuando Recalde dijo que “en 2023 el kirchnerismo no tuvo candidato”, ya que siguiendo la misma lógica podemos decir que tampoco lo tuvo en el 2019 ni en 2015.

“El que conduce a veces tiene que tomar la decisión menos malas”, dijo Mariano Recalde y reconoció que no tenían un candidato.

Interna peronista: todos contra Máximo

Este planteo de Recalde, intenta despegar a Cristina de las derrotas del peronismo. En realidad, la interna en el fondo tiene que ver con que fue la expresidenta quien designó como candidato a Daniel Scioli, que hoy es funcionario del gobierno de Milei. Fue ella quien designó como candidato a Alberto Fernández, cuyo gobierno es señalado como el responsable del ascenso de los libertarios. Y fue ella quien apoyó la candidatura de Sergio Massa, que no es un dirigente kirchnerista ni comparte sus ideas. Es natural que su capacidad para designar un heredero del espacio kirchnerista sea cuestionada. Si no fuese así, no habría interna. Cristina, con sus gestos y su impronta, daría a entender quién cree que debe ordenar el peronismo de cara a las próximas elecciones y el resto acataría.

Las diferencias con el massismo

Quien salió a responderle a Recalde fue Sebastián Galmarini, dirigente del Frente Renovador, hermano de Malena Galmarini y cuñado de Sergio Massa.

En un tuit de ayer dice: “Me parece que hay que pensar antes de hablar @marianorecalde. Y también ser honesto intelectualmente para no volver a repetir los mismos errores.

El candidato de todos fue @SergioMassa porque TODOS creímos que era la mejor propuesta en un escenario electoral muy difícil. El encierro no fue una gran consejera en las diferentes ofertas electorales de los últimos años. Si te sirve, te paso los resultados”.

Por su parte, Pablo Mirolo, también hombre de Sergio Massa y exvicepresidente de Ferrocarriles Argentinos, también salió a responder a Recalde, y escribió:

“Dejate de joder @marianorecalde y si Massa ganaba y era presidente ibas a ser el primero en ir abrazarlo como tu candidato. Esas cosas no suman hermano, restan, dejemos de hablar de nosotros y pensemos en la gente!”

Fuentes del Frente Renovador señalan que la más enojada con Mariano Recalde era Malena Galmarini. Desde el entorno de Massa hay quienes dicen que esta interna entre kicillofistas y kirchneristas son apresuradas porque anticipan una discusión por quién tendrá la lapicera para ordenar las listas del peronismo del año que viene. Ellos entienden que Massa sigue teniendo el mayor capital electoral, porque es quien les proporcionó los votos por fuera del propio espacio kirchnerista y que su relación con Cristina Kirchner es buena, gracias a tener una buena performance electoral en un contexto muy adverso y consideran que la candidatura de Massa fue fundamental a la hora de retener la provincia de Buenos Aires.

La radicalización del peronismo

Qué opinan los referentes históricos del peronismo

Para analizar desde otras perspectivas la interna del PJ, consultamos al intelectual Alejandro Horowitz y al histórico dirigente peronista, Julio Bárbaro.

Las internas peronistas disputan la capacidad de ingresar en las listas para tener un lugar en las boletas electorales, “el poder de la lapicera”. “Hay un divorcio muy evidente entre las fuerzas políticas y la sociedad argentina, que el nombre de ese divorcio se llama Javier Milei, de modo que conviene entender que en lugar de ocuparse de las internas es mucho más relevante ocuparse de los problemas de la sociedad”, aseguró.

Esto que trae Horowitz se complementa con el testimonio de Julio Bárbaro, que afirma que la burocratización del peronismo puso a los humildes contra el Estado.

“El peronismo hoy no tiene vigencia, no tiene quien lo exprese. Dejó de ser el partido de los trabajadores. El kirchnerismo fue un virus que si no nos lo sacábamos de encima, nos iba a dejar fuera de juego. La burocracia terminó dejando a los humildes en contra del Estado porque dejó de ser su apoyo para ser su enemigo . Y hoy ese peronismo histórico no tiene vigencia”, dijo.

Siempre que se ve la interna peronista es difícil entender cuánto hay del funcionamiento natural de un movimiento político que ha sido central en la vida de la Argentina de los últimos 70 años y hasta de folclórico, y cuánto hay de singular de este momento presente. Hay internas que abren identidades nuevas en el peronismo, como lo fue en su momento el nacimiento del kirchnerismo o mucho antes el menemismo. Hay otras internas que, sin embargo, sólo apuntan al reparto de cargos y quienes estaban peleados a muerte en el pasado, resuelto el problema, vuelven a abrazarse.

En una entrevista a Carlos Corach, exministro del Interior de Menem, reflexionó sobre la longevidad del peronismo. Tal vez, esta suerte de interna permanente, explica en parte esta longevidad. En el análisis acerca de las internas del espacio, Corach se refirió a Perón, quien ya durante su exilio fue consultado acerca de cómo se divide la opinión pública en la Argentina y aseguró que “el peronismo somos todos”.

En otra oportunidad, en este programa, Carlos Corach aseguró que: “El peronismo sabe adaptarse a las distintas circunstancias del mundo y de Argentina”. Ahí estaba el punto: cuando uno analiza todos los movimientos similares al peronismo que surgieron a mediados del siglo pasado en Sudamérica, se ve que todas fenecieron con la muerte de su líder.

El kirchnerismo, el PRO y Milei: todos peronistas

Lo que no queda claro entre kicilofistas, kirchneristas o massistas es qué proyecto político y económico tienen. Hasta dónde las ideas de Milei han cuestionado la noción de intervencionismo estatal y qué respuesta puede darle el peronismo al planteo libertario. Es decir, no está claro qué forma adquirirá el peronismo para adaptarse a las nuevas circunstancias de la Argentina y el mundo, citando las palabras de Corach. Aquel pseudoteorema del propio Juan Domingo Perón que afirmaba que “los peronistas son como los gatos: parece que se pelean cuando en realidad se están reproduciendo” no aparenta darse aquí. Quizás, la idea de Corach sobre la supervivencia del peronismo encuentre más respuestas en dirigentes por fuera del espacio que dentro de la estructura que armaron Néstor y Cristina Kirchner. ¿Será el tiempo de los Martín Llaryora, Sergio Uñac o del propio Sergio Massa?

Mientras tanto, estas internas por más que por momentos puedan verse como deslucidas o hasta alejadas de la sociedad, son de vital importancia, porque como también dijo Corach, no se puede entender la historia argentina sin el peronismo y las próximas elecciones, no serán la excepción a esta regla.