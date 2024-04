Aníbal Fernández se metió de lleno en la interna peronista, en particular a la que incumbe a la Provincia de Buenos Aires. El exministro de Seguridad respaldó a Axel Kicillof y propuso "sacarle a la manga de salames que tiene alrededor", en aparente referencia a los dirigentes de La Cámpora y afines a Cristina Kirchner que le habrían impuesto al gobernador.

Además, Fernández se refirió este lunes 15 de abril a la posición del gobierno de Javier Milei ante el conflicto entre Israel e Irán, que provocó el llamado a un "comité de crisis" en Casa Rosada. "Me preocupa que tomen partido de tal magnitud con un tema tan sensible y que está tan lejos, siempre hay que pedir por la paz", argumentó el exjefe de Gabinete.

Reunión de gabinete en Casa Rosada.

"No corresponden las barbaridades que publicó la Cancillería, de esto hacen un River-Boca. Hay que ser prudentes y no meter la pata. No fuimos ni mansos ni prudentes. ¿A quién le importa en Argentina un comité de crisis?", sostuvo Aníbal Fernández en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela (Radio 10).

"Me preocupa que con tanta liviandad, teniendo teniendo que ver en forma directa con lo que sucede en Medio Oriente, se tome partido de semejante manera", completó el exministro.

Interna peronista: todos contra Máximo

La interna peronista entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner

Durante la entrevista, el exfuncionario fue consultado sobre las declaraciones de Andrés "Cuervo" Larroque, quien este fin de semana aseguró: "El que conspira contra Axel Kicillof en una joda extraña está". Ante esto, el exjefe de Gabinete opinó: "Larroque está diciendo la verdad de la milanesa: los líderes no piden permiso, avanzan de a poquito".

Acto seguido, Aníbal Fernández sostuvo: "A Kicillof primero hay que sacarle a la manga de salames que tiene alrededor y que intentan perjudicar para que no pueda avanzar sobre la posibilidad de ser un candidato, ya estos pibes han hecho demasiado daño bajo el apellido de sus padres". Consultado sobre si entre ellos ubicaba a Máximo Kirchner, replicó: "Ponele el nombre que quieras".

Máximo Kirchner.

"Hay que respetar a un gobernador que ganó muy bien dos elecciones, respétenlo como tal. Su primera gestión fue muy buena. A Kicillof le quieren bajar el precio, quieren sacar ventaja y generar debates. No tienen ninguna chapa, solo el apellido de sus familiares", ironizó en otra crítica aparente al hijo de la expresidenta.

"Muchos en el peronismo hicieron demasiado daño, a Alberto le hicieron la vida imposible y cuando estaba en el piso lo seguían pateando. Si en algún momento hay un debate interno, yo me voy a parar y les voy a decir algunas cosas a estos pibes que tanto mal hicieron- Todos estos pibes que reportan a familiares no es saludable", concluyó Fernández.

FF/fl