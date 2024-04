Hernán Madera: “La imagen personal de Kicillof es mala porque está cerca de Cristina”

Con la ausencia de Sergio Massa, el peronismo se vio atravesado por una fuerte reconstrucción, sobre todo en lo que se refiere al liderazgo, el cual no está definido aún. Además, se encuentra en tela de juicio el papel que cumple Cristina Kirchner en el PJ. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el analista político, Hernán Madera.

“El peronismo está en ver qué hacer con Cristina, porque la verdad es que sí hay un liderazgo y ese liderazgo es el de Cristina Kirchner, con la renuncia de Sergio Massa, la que queda en este momento es Cristina Kirchner con el PJ cordobés muy concentrado”, comentó Hernán Madera. “Los peronistas están en ver qué hacer con su liderazgo y esperando también no tener que tomar una decisión porque hay una disrupción social o Milei cae en las encuestas”, agregó.

En la cúspide del peronismo quieren desplazar a Cristina Kirchner

Posteriormente, Madera planteó: “El tema de Cristina está en el lazo emocional que ella tiene con el 25% del electorado, las personas de a pie detrás de ese 25% cristinista no quiere que Cristina sea desplazada y no quiere que sea perseguida, pero hay una contradicción”. Luego, manifestó que, “esa contradicción está en la base de la pirámide y no en la cúspide, porque ahí saben muy bien que lo que quieren es desplazar a Cristina, en la cúspide del PJ no hay muchas dudas”.

Internas entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof

“Máximo Kirchner no quería que Axel Kicillof fuese candidato a gobernador, hay una cuestión ahí de quién controla la provincia de Buenos Aires y quién controla el peronismo bonaerense, el que tiene los votos es Axel pero el que tiene la delegación de facultades es Máximo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay una pelea entre el hijo político que tiene los votos y un hijo biológico que tiene la entrega del mando a través de Cristina”.

Sobre la misma línea, el analista político señaló: “Todo esto está generando una situación de albertización de Axel, que pone un gran signo de interrogación sobre cómo se va a desenvolver eso y si Axel Kicillof va a poder llegar con algún tipo de posibilidad al 2027”.

“Axel Kicillof gana por el miedo que dan los libertarios, entonces, lo que llevó a esa victoria fue el miedo, de hecho, hubo mucho voto en blanco, hubo el doble de voto en blanco que a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires”, expresó Madera. Para finalizar, dijo que, “la imagen personal de Kicillof da mal porque está cerca de Cristina, Cristina hoy es una fuente que genera mala imagen”.