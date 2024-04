Leandro Santoro: "El avance de ideas reaccionarias va limando los egos y las vanidades"

Leandro Santoro opina que hay sectores de la oposición dialoguista que están tratando de retrasar una opinión formal sobre el DNU. “Algunos diputados ya habían anticipado que era inconstitucional, pero ahora se están haciendo los sonsos”, criticó el diputado nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Leandro Santoro es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, fue candidato a jefe de Gobierno en las últimas elecciones, legislador porteño entre 2017 y 2021, secretario nacional para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia en el año 2015, y candidato a vicejefe de gobierno acompañando a Mariano Recalde.

¿Existe la posibilidad de una alianza progresista que incluya a radicales, peronistas y socialistas?

Yo estoy trabajando para eso desde el año pasado. En nuestra campaña electoral dijimos que, si nos tocaba gobernar, íbamos a hacer un llamado a un gobierno de concertación donde íbamos a incluir a los radicales de Martín Lousteau. Además, íbamos a hacer una convocatoria extensiva hacia algunos funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta que habían demostrado ser muy eficientes y estaban en sintonía con los valores humanistas que nosotros proponemos como Juan Ignacio Maquieyra o Marìa Migliore.

Hay muchos movimientos que se producen después de que los grandes partidos definen coaliciones de cara a las elecciones del año que viene. Habrá que ver si Javier Milei y Mauricio Macri constituyen una fuerza en común y, en función de eso, veremos cómo se desplazan el resto de los partidos de Juntos por el Cambio que no van a estar de acuerdo con la construcción de un espacio de ultraderecha.

¿Si la Libertad Avanza compitiera con el PRO, podría beneficiarse el progresismo?

Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para aportar y es minimizar todo lo posible los egos, las vanidades y las aspiraciones personales. Muchas veces las coaliciones no se pueden construir porque los dirigentes anteponen sus ambiciones personales a los proyectos colectivos. Con tal de construir una herramienta progresista, que desafíe a la ultraderecha, con un programa de gobierno transformador para la ciudad, soy capaz de estar en cualquier puesto de una lista o, incluso, no estar. No tengo ningún tipo de aspiración personal. Argentina necesita una alternativa socialdemócrata donde estén todos los sectores populares y humanistas.

Por primera vez encuentro que hay mucha gente que está pensando lo mismo porque la amenaza de una alternativa de poder muy reaccionaria está empezando a permitir que se limen los egos y las vanidades que muchas veces fueron obstáculos para construir grandes coaliciones alternativas.

¿Creés que Milei es un error de la política y una consecuencia del pasado o es el comienzo de algo nuevo?

No creo que haya un elemento que determine la existencia de Javier Milei. Es un conjunto de cosas que se fueron combinando que van de correientes globales culturales muy fuertes, hay nuevas derechas que interpelan a los jóvenes y a los trabajadores de plataforma, que responden de manera reaccionaria al discurso feminista de años atrás. Vemos similitudes entre Vox, Bolsonaro, Trump y lo que sucede acá.

Hay un sujeto claramente identificado como hombre, heterosexual, blanco, que se autopercie como una minoría atacada por otras minorías y que reivindica un discurso políticamente incorrecto para poder plantear una alternativa a lo que ellos consideran que es el "marxismo cultural". En medio de esto hay una lucha contra el ambientalismo y cualquier tipo de intervención estatal.

Es un fenómeno global, por eso Milei tiene la repercusión internacional que tiene, ese mensaje impacta en varias sociedades y no es que sea un fenómeno aislado de acá porque el peronismo está agotado. Además, también es cierto que Milei es la consecuencia de la frustración que se generó con el gobierno de Alberto y con el gobierno de Macri, pero es imposible analizar esta situación de manera monocausal.

"Javier Milei es un fenómeno global", sostuvo el diputado nacional Leandro Santoro.

La diferencia es que esos movimientos de extrema derecha que hay en todo el mundo no son ajustadores. Esto se parece más al neoliberalismo.

También es cierto que son más nacionalistas. Acá se autoperciben como liberales pero se han manifestado en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y ahora están tratando de limitar el consumo medicinal del cannabis. Eso sí que es una singularidad de la Argentina.

Uno de los fenómenos que explica la popularidad de Milei es la catalización de una bronca de un sector de la sociedad contra el peronismo. Si para un sector de la opinión pública el peronismo era un partido que estaba asociado al exceso de gasto público, la aparición de la motosierra y de la licuadora aparece como la contracara perfecta. Si preguntás cuál es el partido proteccionista de Argentina, la gente dice que es el peronismo, por eso Moreno dice que Donald Trump es peronista. Estos debates están presentes porque en el país se discute de forma superficial la política y cualquier cosa puede entrar.

Javier Milei dejó en claro que Karina tiene el poder

Alejandro Gomel: ¿Qué posibilidades ves de que el DNU sea derogado?

Por ahora no veo una mayoría en la Cámara de Diputados para poder derogarlo. Hay sectores de la oposición dialoguista que justamente están manteniendo un diálogo con el Gobierno y están tratando de retrasar al máximo posible una opinión formal sobre el DNU. Algunos ya habían anticipado que era inconstitucional, pero ahora se están haciendo los sonsos.

Hay tres grandes argumentos para rechazar el DNU. El primero tiene que ver con el contenido, el DNU libera todos los resortes de la economía, genera inflación, abusos y negocios para sectores corporativos específicos. El segundo es que es inconstitucional, algo en lo que coinciden constitucionalistas de todos los sectores. El tercer punto es que pasan las dos cosas, es malo el contenido y es inconstitucional.

Lo que yo percibo es que ese sector dialoguista que en algún momento expresó disconformidad con ese DNU y que no materializa es disconformidad en la actitud de bajar al recinto y derogarlo. Supongo que se debe a que están tratando de renegociar la Ley Bases. El sistema político argentino está raro, y el Gobierno negocia con varias identidades. Tenés partidos políticos, diputados que responden a gobernadores, diputados que se consideran opositores pero no quieren quedar como cercanos al peronismo, diputados sueltos, diputados de La Libertad Avanza que se fueron de la Libertad Avanza, etc.

En el medio de este proceso, hay un amateurismo inédito en el país que hace que el Ministro del Interior negocie algunas cosas con algunas de estas identidades y dos horas después el presidente lo desautorice. Puede pasar cualquier cosa.

¿Qué lectura hacés del último fallo de la corte?

Es raro. También está en discusión el reemplazo de la Corte que está dividida. El Presidente dio a entender que tenía información acerca de lo que estaba pasando en la Corte, algo a lo que la prensa y la opinión pública le dedicaron poco tiempo. En un reportaje dijo que sabía que algunos jueces lo iban a impugnar. Trato de ser prudente en este caso y no embarrar la cancha.

Claudio Mardones: ¿Qué análisis hacés de este momento político de la ciudad de Buenos Aires?

La ciudad de Buenos Aires está abandonada, sucia, no hay obra pública, frenaron el subte D durante cuatro meses y sigue funcionando mal, la gente no termina de entender los planes de Jorge Macri, se anuncian cosas delirantes como la creación de un segundo Puerto Madero en Soldati y, al mismo tiempo, no pueden comprar repelentes y vacunas para combatir el dengue.

Hay 2200 presos detenidos ilegalmente en las comisarías de la Ciudad que no son centros de detención porque no tienen la infraestructura adecuada. Eso habla de una interna entre Jorge Macri y Patricia Bullrich. Ayer subí un video donde cuento en detalle qué es lo que está pasando. Hay un problema que arrancó durante la pandemia y ahora se empieza a agravar y es que el servicio penitenciario federal no le da cupos a la policía de la Ciudad para sacar presos de las comisarías porteñas. El otro problema es que tanto el servicio penitenciario, como la Justicia, actúan de forma más lenta y le dejan más presos a la Ciudad. Además, hay otro problema que viene desde el 2018 y es que la Ciudad tenía firmado un convenio con Marcos Paz para construir una cárcel y reemplazar la cárcel de Devoto, con esa cárcel trasladada tendríamos 700 plazas más.

También hay que construir un servicio penitenciario en la Ciudad que vaya conjuntamente con el traspaso de la Justicia y es una demanda de quienes creemos en la autonomía de la Ciudad que debería tenerlo al igual que lo tienen todas las provincias. Patricia Bullrich maneja el servicio penitenciario, algo que en el gobierno anterior lo manejaba la Justicia.

"Es bicicleta, licuadoraza y motosierrita": Carlos Melconian definió el ajuste de Milei

¿Cómo se puede salir de esta crisis penitenciaria en la Ciudad en medio del conflicto entre Waldo Wolf y Patricia Bullrich?

Hablé con las autoridades del ministerio de Seguridad de la Ciudad, las veo bien predispuestas y enfocadas. El problema es en la interna de ellos. Lo que me explican es que la infraestructura de la Ciudad soporta alrededor de mil personas detenidas transitoriamente, ahora hay 2200.

Además, una cosa es tener a una persona un par de semanas y otra es tener presos con condenas. Hoy hay detenidos en las alcadías de la Ciudad que tienen delitos graves como abuso sexual. Están detenidos de forma muy precarias y custodiados por policías que deberían estar cuidando a los vecinos. Generalmente las fugas son los domingos donde hay menos policías. En lo que va del año ya hubo 12 fugas y hay 15 presos que están prófugos.

¿La carambola a la cual se refirió Javier Milei como uno de los motivos de su presidencia, es el resultado de un sistema bipartidista que plantea más el voto en contra que el voto a favor?

La contradicción fundamental en la política argentina no es entre ricos y pobres, no es entre izquierdas y derechas, o entre la casta y la sociedad, es entre la locura y la racionalidad. Hemos naturalizado una forma de articular intereses y de sumar representaciones que está basada en la desmesura, la falta de diálogo, la falta de apego a los datos duros, la post verdad y la fake news.

En esos excesos también está el kirchnerismo...

Está en todas las fuerzas políticas, todos los partidos tienen ultras. Lo que nunca había pasado es que estos fundamentalismos sean avalados por el "número uno". Aprovecho para solidarizarme con vos y con todos los periodistas que han sido atacados. No tengo recuerdos de que haya sucedido esto en una democracia, más allá de que sé que tuviste otro tipo de ataques con otros gobiernos. Es la primera vez que veo gente muy importante y prestigiosa con miedo de opinar. Hay una lógica fundamentalista y mesiánica que siempre estuvo latente en las fuerzas tradicionales pero que hoy se fue al paroxismo y que está absolutamente legitimada por el presidente.

ADP FM