Jorge Macri ordenó que no se hagan más recitales en el norte de la ciudad y que se muden al sur

Para evitar el caos de tránsito y la alta concentración de público en la zona norte de la Ciudad por los recitales que se realizan en River Plate, Hipódromo y el Campo de Polo entre otros lugares, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió que no se otorguen nuevas fechas para hacer eventos masivos en el norte de la ciudad y que los mismos se mude al sur: Parque de la Ciudad, Parque Roca y Autódromo de la ciudad de Buenos Aires.

"Los eventos que ya están programados y lanzados se van a realizar, pero la intención del Gobierno de la Ciudad es no otorgar nuevas fechas de acá en más y mudar este tipo de espectáculos masivos a toda la zona Sur de Caba", expresaron desde el Gobierno porteño a Perfil.com.

Los voceros señalaron que: "Estamos trabajando en darle más impulso y poniendo el foco al sur de la ciudad, Parque de la Ciudad, Parque Roca y Autódromo tienen capacidad con aforo, que no hay espacios en otros puntos de la ciudad y son ideales para eventos masivos. Pero la ciudad no prohíbe ni el Hipódromo ni el Campo de Polo. Eso no es así. Incentivamos los eventos masivos, recitales y festivales en el sur de la Ciudad que permite desconcentrar un poco todo el eje norte y tener una experiencia mejor para los que asisten al recital y los vecinos".



Luis Miguel volvió a deslumbrar al público en el Campo Argentino de Polo

El jefe de gobierno ya estuvo reunido con productores porque uno de los ejes más conflictivos es el tema de la seguridad en las zonas de Soldati y Lugano. Y aunque los trapitos están en todos los lugares donde se realizan eventos masivos, el público en general manifiesta cierto temor por la inseguridad de determinados barrios. A raíz de esta situación habría un compromiso de parte del gobierno porteño de aumentar el control policial en la zona.

Con respecto a la capacidad los espacios en el sur de la ciudad, el Parque Roca tiene 9 mil plazas para automóviles, el Autódromo puede albergar hasta 45 mil personas y el Parque de la Ciudad un playón de 120.000 m² con capacidad para hasta 90.000 espectadores y el Estadio Mary Terán de Weiss cuenta con un aforo de 15.500 personas.