Luis Miguel volvió a deslumbrar al público en el Campo Argentino de Polo

Luis Miguel, reconocido como el artista latino más destacado de todos los tiempos, regresó a Argentina como parte del #LuisMiguelTour2024. Tras una majestuosa y exclusiva Cena de Gala para 2200 personas en La Rural el 5 de marzo, llegó el momento del primer concierto de la trilogía en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires. Las próximas presentaciones serán el 8 y 9 de marzo en el mismo recinto de Palermo, seguidas por otra el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

El espectáculo inició pasadas las 21:20 hs con una intro musical mientras se proyectaban imágenes de su carrera en las pantallas gigantes. Con una impresionante puesta en escena, El Rey Sol apareció en el escenario con los primeros acordes de "Será que no me amas", desatando la euforia de sus seguidores.

Continuó con una serie de éxitos como "Amor amor amor", "Suave", "Culpable o no", "Te necesito", "Hasta que me olvides" y "Dame", entre otros. Vestido impecablemente con traje negro y camisa blanca, interpretó un segmento especial con las mejores canciones de su álbum "Segundo Romance".

Uno de los momentos más emotivos fue cuando compartió "duetos" con Michael Jackson en "Sonríe" y Frank Sinatra en "Come fly with me", con imágenes de los artistas apareciendo en pantalla en tiempo real.

El cantante estuvo acompañado por una impactante orquesta de 13 músicos y 15 mariachis para interpretar éxitos como "La fiesta del mariachi", "La bikina" y "La media vuelta".

El show concluyó con una cascada de clásicos como "La Incondicional", "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Isabel" y "Cuando Calienta el Sol", dejando un recuerdo imborrable en una audiencia que no dejó de demostrar su euforia en ningún momento.

Debido a la demanda, se han agregado nuevos campos para las funciones del 8 y 9 de marzo. Luis Miguel se despedirá de Argentina el 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba, superando más de 140.000 tickets vendidos solo en 2024 en el país.

