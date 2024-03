Luis Miguel en Argentina: cómo fue la exclusiva cena donde las fanáticas pagaron casi $2.000.000

Anoche, Luis Miguel, considerado uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, hizo su esperado retorno a Argentina como parte de su gira mundial #LuisMiguelTour2024, producida por Fenix Entertainment y CMN. El Pabellón Amarillo de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires, fue el escenario de un concierto exclusivo, que se destacó por su majestuosidad y elegancia, y que marcó el inicio de una serie de presentaciones en el país.

Por entradas agotadas, Luis Miguel suma una nueva función

Para los afortunados que adquirieron su entrada, con un valor de entre un millón cuatrocientos mil y un millón ochocientos mil pesos, la noche fue mucho más que un concierto: incluyó un paquete completo de experiencias de lujo. Desde el parking hasta un cocktail de recepción, seguido de un exquisito menú de tres pasos a cargo de Faena Catering, acompañado de una amplia selección de bebidas. Todo fue meticulosamente diseñado para brindar una velada inolvidable.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades del espectáculo y la sociedad, quienes desfilaron por una alfombra roja previa al concierto. Entre ellos se encontraban Sofía Zámolo, Georgina Barbarossa, Rusher King, Ángela Torres, Guillermo Coppola, Gonzalo Bonadeo y Zulemita Menem, que añadieron un toque de glamour al evento junto a otros famosos.

Una vez en el salón principal, ambientado con rosas blancas y velas con esencia de vainilla, los asistentes se deleitaron con un menú gourmet, que incluyó desde un exquisito carpaccio de pulpo hasta un delicioso domo de dulce de leche y chocolate, pasando por suculentas carnes patagónicas.

Qué disfrutaron las fanáticas que pagaron la entrada

El plato fuerte de la noche llegó con el esperado show de Luis Miguel, quien cautivó al público con un repertorio que incluyó algunos de sus éxitos más aclamados, como "Será que no me amas", "Hasta que me olvides" y "La bikina". Con una puesta en escena impecable y su inconfundible voz, el Rey Sol conquistó una vez más los corazones de sus seguidores argentinos.

Fue una noche de exclusividad, glamour y música inigualable, que confirmó una vez más el lugar privilegiado que ocupa Luis Miguel en la escena musical hispana. Con este espectacular inicio, su gira por Argentina promete seguir deslumbrando a todos sus fans.

JCCL / Gi