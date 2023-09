Luis Miguel, profundamente enamorado de Paloma Cuevas, dio un paso valiente para expresarle que ella es la mujer de su vida. Apenas 14 meses después de que se confirmara su relación, el cantante mexicano habría decidido declararse y proponerle matrimonio a la ex esposa de Enrique Ponce.

Estos detalles se revelaron en el programa 'Y ahora Sonsoles', y también se conoció la sorprendente respuesta de Paloma ante esta romántica propuesta. En lugar de dar un rotundo "sí" a su pareja, Paloma habría considerado que aún es "demasiado pronto" para dar un paso tan significativo y le habría pedido paciencia al 'Rey Sol'.

Un "no" que no es tal, ya que no significa que la diseñadora de Rosa Clará no quiera convertirse en la esposa de Luis Miguel, sino que "prefiere esperar un tiempo" para que "todo se asiente".

"Ella está encantada y teniendo una vida que no cambia ahora mismo por nada, pero ha dicho que 'no de momento'" ha contado la colaboradora Paloma García.

"Paloma tiene ahora otras prioridades y está centrada en su familia, en sus hijas y en su carrera en el mundo de la moda" ha añadido, asegurando que aunque está muy feliz con el cantante, prefiere que su historia de amor "se consolide más" antes de pasar por el altar.

"Se entiende que es un sí pero no de momento. Han hablado de boda y lo tienen previsto, aunque no puedo confirmar fechas porque él tiene una gira por delante. Será en 2024 o cuando acabe. Lo han hablado ya hace cierto tiempo. Están pensando en dar ese paso, aunque ella prefiere esperar", sentenció.

La historia de amor entre Paloma Cuevas y Luis Miguel es un relato cautivador, según declararon recientemente sobre su relación con el famoso "Sol de México".

Después de meses de especulaciones, la pareja, que fue fotografiada en varias ocasiones por paparazzi, dando señales claras de que su amistad de toda la vida se transformó en amor en esta etapa de sus vidas, al llegar a los 50 años.

La diseñadora española habría compartido detalles sobre su romance con el famoso cantante de "La Incondicional" en una conversación con el destacado socialité venezolano Boris Izaguirre.

Paloma Cuevas, de 50 años, y Luis Miguel, de 53, fueron invitados especiales a la boda de Daniel, hijo de la reconocida empresaria de moda Rosa Clará, con Ann-Maire Colling. El evento tuvo lugar en París, y ambos llegaron al lugar por separado.

Según las informaciones proporcionadas por la diseñadora española a Boris Izaguirre, conocido columnista de El País, su relación con el cantante se encuentra en su punto álgido y atraviesa su mejor momento.

“Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos”, habría dicho Paloma Cuevas.

Efectivamente, Paloma Cuevas y Luis Miguel tienen una larga historia que se remonta a su infancia. Su amistad perduró a lo largo de los años, incluso tras la separación de Cuevas y el torero Enrique Ponce.

La relación entre ambos es tan estrecha que, debido a la camaradería entre el cantante y Ponce, Luis Miguel se convirtió en el padrino del hijo mayor del famoso músico y la actriz Aracely Arámbula.

“Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor”, agregó.

JCCL