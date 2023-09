Paloma Cuevas recibió 500 rosas rojas por su cumpleaños y sospechan de Luis Miguel

El lunes 11 de septiembre, Paloma Cuevas celebró su 51 cumpleaños de una manera muy especial. La diseñadora llevó a cabo su día con absoluta normalidad, manteniendo sus rutinas diarias. Solamente se dejó ver en el momento en que llevó y recogió a sus hijas, Paloma y Bianca, fruto de su matrimonio con Enrique Ponce, en el colegio. En ese instante, saludó a las cámaras con su mejor sonrisa y agradeció tímidamente las felicitaciones.

Paloma Cuevas habló de su romance con Luis Miguel: "Nos fuimos conociendo para luego enamorarnos”

A lo largo del día surgieron rumores de que Luis Miguel podría haber viajado a Madrid para sorprender a su pareja. Esto se debió a que después de sus conciertos en Chile, no tenía ningún compromiso hasta el próximo viernes en Las Vegas, Estados Unidos. Sin embargo, el cantante no se dejó ver en ningún momento y no hay confirmación ni desmentida de que haya celebrado el cumpleaños con Paloma.

No obstante, todo indica que no la habría olvidado en este día tan especial, ya que a media tarde llegó a su residencia en el centro de Madrid un inmenso y espectacular ramo de 500 rosas rojas. Tres repartidores lo envolvieron y transportaron al interior con gran dificultad debido a su desproporcionado tamaño. Este romántico detalle llevaría la firma de Luis Miguel, aunque las personas encargadas de entregarlo a Paloma no revelaron si la tarjeta tenía alguna firma o dedicatoria.

Este no fue el único regalo que recibió la socialité, ya que numerosos paquetes y bolsas de conocidas marcas de moda y complementos llegaron a su domicilio. Fue un día inolvidable en el que Paloma prefirió soplar las velas en la intimidad de su hogar, rodeada solo por su familia y un inmenso ramo de rosas rojas, que simboliza la declaración de amor más hermosa de Luis Miguel a la diseñadora en su segundo cumpleaños como pareja.

Luis Miguel tuvo un gesto especial hacia Paloma Cuevas en el arranque de su gira en Argentina

Tras un período de cuatro años alejado de los escenarios, Luis Miguel hizo su esperado regreso a las presentaciones en vivo. Y lo ha hecho con todo el esplendor, contando en el público con la presencia, de manera natural, de Paloma Cuevas. Justo en el primer aniversario de ambos, luego de unas románticas vacaciones que incluyeron destinos como México, Nueva York y Los Ángeles, esta apasionada pareja se dirigió a Argentina, el país elegido por el 'Rey Sol' para dar inicio a su extensa gira con 45 conciertos programados en América Latina y Estados Unidos a lo largo de los próximos 4 meses.

Luis Miguel, entre el amor de su infancia y volver a facturar

Si bien durante su llegada a Buenos Aires y en los días previos habían intentado mantener un perfil bajo y evadir la atención mediática, hospedándose en una exclusiva suite por 11,000 euros la noche junto con una de las hijas de Paloma, el cantante cambió su postura durante el espectáculo. No dudó en expresar públicamente su amor por la ex esposa de Enrique Ponce frente a miles de seguidores.

Para transmitir sus sentimientos, Luis Miguel realizó un gesto significativo durante una de sus canciones más icónicas, 'Cucurrucucú Paloma', que modificó para dedicar a su pareja. Repitió varias veces el nombre de Paloma a capella, mostrando emoción y sin apartar la mirada del sector del estadio donde se encontraba la diseñadora.

Este emotivo momento enloqueció a sus seguidores, quienes creen que Paloma es la razón detrás del excelente momento que está viviendo Luis Miguel. Más enérgico y lleno de vitalidad que nunca, el cantante deleitó con su voz y pasión en el espectacular primer concierto de su gira, superando todas las expectativas previas.

Qué dijo Paloma Cuevas de su relación con Luis Miguel

Según las informaciones proporcionadas por la diseñadora española a Boris Izaguirre, conocido columnista de El País, su relación con el cantante se encuentra en su punto álgido y atraviesa su mejor momento.

“Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos”, habría dicho Paloma Cuevas.

Efectivamente, Paloma Cuevas y Luis Miguel tienen una larga historia que se remonta a su infancia. Su amistad perduró a lo largo de los años, incluso tras la separación de Cuevas y el torero Enrique Ponce.

La relación entre ambos es tan estrecha que, debido a la camaradería entre el cantante y Ponce, Luis Miguel se convirtió en el padrino del hijo mayor del famoso músico y la actriz Aracely Arámbula.

“Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor”, agregó.

JCCL / Gi