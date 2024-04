Alejandro Cacace señaló que desde su partido brindan un “apoyo crítico” al Gobierno en ciertos ítems del DNU, pero remarcó las diferencias con otros puntos, como la reforma laboral y la movilidad jubilatoria. En cuanto a los rumores que lo posicionan como incorporación al Gabinete de Javier Milei señaló que está dispuesto a colaborar para el crecimiento del país. “No negaría algo si veo que realmente se puede, desde ese lugar, producir reformas”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Cacace es el Secretario Parlamentario de la Unión Cívica Radical. Fue diputado nacional por Jujuy en 2019 hasta 2023, también, diputado provincial entre 2013 y 2019. El radicalismo presentó un proceso de reforma laboral que incluye, a diferencia de lo esperado por el sindicalismo y el propio Gobierno nacional, la modificación del sistema de contribuciones solidarias a las cajas de los sindicatos, lo que podría hacer correr el riesgo de la aprobación de la Ley Bases.

Exigen que el Congreso declare la "emergencia pyme"

Hay versiones de que usted podría llegar a sumarse al Gabinete de Milei, y sería el segundo radical en sumarse al gobierno libertario. ¿Qué hay de cierto en eso?

Justo estoy entrando al Congreso con motivo de la reunión que tenemos por la Ley Bases.

Sobre esto escuché, y me preguntaron algunos periodistas, como que le habían referido del Gobierno al respecto de que podían convocarme. La verdad que si tienen más información que me la digan. No he tenido ninguna propuesta en concreto, pero agradezco a quienes tengan esa consideración. Sí estamos trabajando fuertemente desde el Congreso para lograr algunas de las reformas que creemos que el país necesita.

Tolosa Paz apuntó a la hermana del presidente y reavivó la polémica por la suba de sueldos

Nosotros estamos de acuerdo con la Ley Bases en términos generales. Creemos que ha sido un proceso virtuoso porque, como me señalaron el otro día en un medio, hacemos un apoyo crítico al Gobierno. Creemos que las reformas hay que hacerlas, pero cuando quisieron suspender la movilidad jubilatoria dijimos que no; o cuando quisieron aumentar los derechos de exportación dijimos que no; o querían cuatro años de delegación de facultades y dijimos no, solo uno y en determinadas materias y muchas más reducidas. Y eso va dando lugar a mejoras, porque, por ejemplo, en las jubilaciones, lejos de suspender la movilidad, ahora se estableció una actualización por inflación por índice tercer consumidor. Se dio una recomposición por el mes de enero que faltaba. Ayer estuvimos peleando en la comisión para que esa recomposición se incrementara, así que esa es la discusión que queremos dar.

Y uno que hemos sumado ahora es el de la reforma laboral, que nos parece que eso se puso en el DNU y desde luego que nosotros creemos que es algo que se debe hacer por ley. El DNU ha quedado inclusive en ese título suspendido por la Justicia y es muy endeble jurídicamente. Entonces creemos que es una de las reformas importantes que se deben hacer en este país. Lo que hicimos fue retomar algunos de esos puntos contemplados en el DNU y agregarle otros. Tiene algunas diferencias nuestro proyecto con el DNU.

La Corte Suprema decidió rechazar dos planteos contra el DNU de Javier Milei

Por ejemplo, el DNU buscaba establecer un régimen de trabajadores independientes, que era casi como decir, bueno, tengan cinco sin registrar, no hay problema. Nosotros decimos, no, hay que registrarlos, pero bajemos el costo de registración de las empresas. Entonces establecimos una reducción de las contribuciones patronales a cero cuando es un valor de Salario Mínimo, Vital y Móvil y hasta cinco empleados por empresa. Con esto ayudamos a las pymes, ayudamos a los que tienen salarios más bajos.

El rechazo del DNU en el Senado.

Buscamos también que pueda, en definitiva, un sindicato, además del aporte sindical que recibe por ley o establecido de manera ordinaria y extraordinaria, poner en los convenios colectivos otros ítems que fuerzan a los trabajadores a pagar por lo que no pueden los trabajadores consentir o no y que se los cobre inclusive hasta aquellos que no son afiliados. Entonces, dijimos que esto hay que terminarlo, hay que eliminarlo.

Obviamente la CGT nos ha salido a criticar y se ha generado una discusión, pero creemos que es una discusión que vale la pena dar porque no puede en una Argentina que debiera tener, por los tratados internacionales, libertad sindical, pluralidad sindical, seguir con este tipo de instituciones que fuerzan a los trabajadores a financiar a un sindicato de los que no quieren ser parte. Así que esto es lo que estamos impulsando como parte de esta reforma laboral, con el compromiso también del Gobierno que será discutido en la misma sesión, junto con la Ley Bases y el paquete fiscal que está hoy ingresando aquí a la Cámara de Diputados.

Carlos Ares: “Esta vez hay consenso como para aprobar la Ley de Bases”

Claudio Mardones: La CGT dijo que la propuesta del radicalismo es peor que el DNU 70/23. ¿Qué contesta a ese planteo?

Claro, ahí hay que evaluar qué es peor porque con nuestras propuestas, la reforma es más profunda que la del DNU. Y en realidad es porque nos metemos con los sindicatos en un modo en que el DNU no lo hacía.

En algunas cosas, como digo, son distintos, todavía mantenemos alguna multa por no registración. Tenemos una herramienta fiscal para luchar contra la no registración, que es esa que les marcaba al principio. Declaramos a la educación como servicio estratégico esencial, pero el foco del conflicto por el cual ellos seguramente dicen que es peor es porque nos metemos con el financiamiento de los sindicatos.

El DNU tenía una norma que marcaba que solo se podían hacer ciertas contribuciones si el afiliado las consentía. Acá vamos más allá, y estamos diciendo, que en el caso de las cuotas solidarias, que son aquellas que se imponen por convenio colectivo (es decir, no puede consentir o no el trabajador, sino que directamente los fuerzan a que los tengan que pagar), y con el agravante de que se la cobran inclusive aquellos que no son afiliados ni son parte del sindicato, eso nos puede servir como mecanismo de financiamiento. Y esto es lo que ha molestado justamente a la CGT.

La CGT anunció un nuevo paro para el 9 de mayo.

Sí entiendo que sea peor para ellos, pero es mejor para el mercado de trabajo en la Argentina, es mejor para los trabajadores que no tienen que tener esas contribuciones forzosas, es mejor para los empleadores que no tienen que hacer esos aportes también que les implican mayor costo laboral. Depende la perspectiva desde la que se lo mire, para nosotros es mucho mejor.

Ocurre que la CGT había estado el día anterior con el Gobierno, de algún modo quiso hacer una transacción diciendo "nosotros aceptamos", y viendo que todo el arco político quiere una reforma laboral, un poco el planteo que hicieron fue "aceptamos algún tipo de reforma sobre el contrato de trabajo, sobre lo que es individual, en la medida que no se toque la parte sindical". Nosotros fuimos a la Casa Rosada al día siguiente a decir que no, creemos que la reforma laboral tiene que tener también el componente sindical.

De qué se trata el proyecto de Reforma Laboral que presentó la UCR

CM: ¿Qué les dijeron en el Gobierno cuando se encontraron con que tal vez tengan una contienda más dura con la CGT?

Yo creo que íntimamente ellos desean hacer una reforma bien profunda, tienen por ahí algún temor de que la CGT y algunos diputados que le puedan responder, le obstaculice eso. Pero me parece que este es el tiempo de dar las peleas y aprovechando que hay bloques aliados como en el caso nuestro de la UCR, también el PRO y Hacemos Coalición Federal (que están dispuestos a dar esa discusión), me parece que no hay que abandonar esa pelea en el recinto. Si no pasa como con otros temas de la Ley Bases, como el tabaco. Por presiones de uno u otro lo terminan sacando y después no se sabe ni por qué se fue ni por qué se abandonó esa pelea.

Nosotros lo que queremos con esto es que la discusión se dé abiertamente en el recinto, se proponga, se impulse y, si después los votos no alcanzan porque alguien no quiere que ese cambio se produzca, quedará expuesto, pero que no quede como a un interés que no se sabe quién lo promueve que frena la reforma.

El Gobierno ha dicho que quiere pelear contra la casta y parte de esa casta es la sindical, y nosotros creemos que la reforma laboral, desde los tiempos de Alfonsín para acá, que la buscó impulsar, es una que tiene pendiente nuestro país hacer. Creemos que es el momento y la oportunidad justa como para poder llevarla adelante.

El Gobierno anunció que las prepagas van a dar marcha atrás con los aumentos de las cuotas

La relación de la UCR con el Gobierno

Alejandro Gomel: ¿Le parece que sería bueno para el radicalismo que usted se sume al Ejecutivo?

En lo personal, hay muchas coincidencias políticas. Yo fui el primer impulsor de la dolarización, por ejemplo, con el proyecto que presenté en marzo de 2022. Y después, incluso con Javier Milei cuando estuvo en la Cámara, hemos tenido posiciones comunes, sobre todo en los temas económicos, en los temas fiscales.

Después ya no te digo que sea una decisión de partido, pero sí claramente hay un trabajo que estamos llevando adelante desde el bloque de diputados, que es en pos de ayudar a que las reformas que este gobierno está impulsando se produzcan. Como te digo, es un apoyo crítico, no es sin beneficios, como pueden hacer otros, de decir que aprobamos todo.

El presidente Javier Milei y el "apoyo crítico" de la oposición.

En nuestro caso, tomamos las reformas, compartimos un lineamiento de que las reformas se deben hacer, de que Argentina tiene que tener estabilidad macroeconómica, que tiene que tener equilibrio fiscal, pero a veces lo hacemos con diferencias, como pasó ayer con el tema jubilatorio, que nosotros no creemos que deban ser justo los jubilados la variable de ajuste para lograr ese déficit cero. Entonces, nos parece que, de esa manera es como mejor podemos hacer una contribución desde nuestro partido, desde nuestro bloque, o incluso yo la puedo hacer personalmente. En cada función que me he desempeñado siempre se me ha respetado el que pueda ser crítico en distintas cuestiones y expresar mi pensamiento con libertad.

Ley de Bases: el gobierno enviaría el nuevo borrador este martes, mientras cuenta los votos

AG: No lo llamaron, pero si lo llaman, Cacace está...

Siempre estoy dispuesto para poder colaborar en distintos roles al crecimiento de nuestro país y no negaría algo si veo que realmente se puede desde ese lugar, hacer algo, contribuir, producir reformas. No para ocupar simplemente un lugar, sino para lograr que los cambios se hagan.

MVB JL