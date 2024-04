El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), Miguel Ángel Pichetto, se refirió a la decisión de la Confederación General de Trabajo (CGT) de convocar a un paro general para el 9 de mayo contra las políticas de ajuste fiscal del presidente Javier Milei y le sugirió al Gobierno “zanjar las diferencias” porque, de no ser así, la situación “se puede complicar”.

“El Gobierno tiene que seguir intentando dialogar. Hay un debate en la Argentina que tiene que ver con el aumento de los alimentos y de los servicios públicos, y lo único que no se ha equilibrado es el salario”, aseguró Pichetto en "País Adolescente" con Fernando González por CNN Radio.

Tras ello, destacó que la homologación de las paritarias es el “eje central” y explicó que esa negociación permitiría a las centrales de trabajadores “una salida razonable y una comprensión del proceso económico con cierta sensibilidad”. “Ha habido una licuación de salarios sobre los sectores de trabajo, esto hay que recomponerlo de la única forma que se puede, que es en la discusión de los salarios para este año”, explicó el presidente del bloque HCF.

¿Pichetto presidente?

No obstante, señaló que cree que aún se puede evitar la masiva movilización del 9 de mayo: “Todavía hay tiempo para que el Gobierno y la CGT encuentren un camino también que evite la medida de fuerza y que pueda zanjar las diferencias”. Y advirtió: “Hay que mirar estas cuestiones porque si no se puede complicar, hay una fuerte presión entre los sectores medios y trabajadores por el aumento de tarifas”. No obstante, aclaró que el primer paro general lo consideró "totalmente inoportuno".

En este sentido, también hizo referencia a las declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las que solicitaban un esfuerzo para "proteger a los más vulnerables" y advirtió: "Hay un conjunto de señales que se emiten también desde los organismos internacionales y del propio fondo monetario que han venido a la Argentina y que han ratificado que el camino tiene que ser siempre el camino de construir diálogo político, acuerdos y un sendero que permita la recuperación".

Pichetto sobre la interna en el oficialismo y la Ley de Bases

El diputado se expresó sobre los conflictos que atravesó el oficialismo durante la conformación de la comisión de juicio político y la conformación de un nuevo bloque por parte de Oscar Zago. "No deja de ser una señal mala por parte de la Libertad Avanza", comentó y se refirió a la partida del expresidente del bloque liberal "se supone que seguirán apoyando al gobierno".

Marcela Pagano resiste: no deja la Comisión de Juicio Político

Asimismo, señaló que "el problema que tuvo la Libertad Avanza en la Comisión" puede hacer que el tratamiento sobre el Impuesto a la Ganancias y la Ley de Bases se demore hasta la otra semana "indudablemente". "Estimo que el tratamiento en comisión va a ser más corto. No hay que olvidarse que el debate se dio durante casi un mes y medio", comentó.

Y explicó: "La Ley Bases avanzó en un diálogo más positivo con el Ministro del Interior, Guillermo Francos, con el Jefe de Gabinete, con Santiago Caputo, con el área económica, con los gobernadores, y me parece que hay un marco más razonable. Ha habido diálogo, ha habido una propuesta también notoriamente más chica de la que era en su momento la Ley Ómnibus. Se incorpora el capítulo fiscal, que es importante para las provincias".

"Tenemos que darle estos instrumentos al gobierno. Me parece que es importante que el gobierno los tenga para poder gobernar", dijo. Remarcando su posición dialoguista, Pichetto resaltó: "Es importante el diálogo en política y se demostró con los actores que el Gobierno puso a dialogar, especialmente con aquellos bloques que teníamos una mirada de apoyo, de entender que era un Gobierno nuevo, que necesitaba de una serie de instrumentos".

Miguel Ángel Pichetto: "No hay que ser hipócritas, la emergencia y la delegación la tuvieron todos los presidentes"​

Pichetto sobre la política internacional del gobierno y el viaje de Milei a EE.UU

El presidente de HCF también se expresó sobre la marcada posición que toma el Gobierno en cuanto a la política internacional y la estrecha alianza con Occidente. "Siempre estuve en contra de la visión que tuvo el gobierno anterior con vinculaciones con dictaduras, con Nicaragua, Cuba, Venezuela. Me parece que el lugar de la Argentina es occidente y el vínculo con Estados Unidos tiene que ser positivo. La visión capitalista también la comparto." dijo.

Sin embargo, aclaró: "También creo que la diplomacia requiere de una mirada pragmática, hay que tener cuidado con China, es comprador de la Argentina de los productos primarios y también los que tienen agregación de valor y ha sumado al mercado la carne". Y agregó: "Lo importante siempre son los intereses nacionales y esto es lo que hay que defender".

Miguel Ángel Pichetto: "Los periodistas que cada noche hablan mal del Congreso atentan contra Argentina"

En esta línea, habló sobre el viaje de Javier Milei a Estados Unidos para encontrarse con Elon Musk. "Lo veo como un hecho interesante del Presidente reunirse con un empresario que tiene una posición extraordinaria haciendo tecnología de punta. Es un hombre muy poderoso, es el dueño de lo que es Twitter o X, pero también tengo una mirada un poquito más equilibrada en orden a los intereses nacionales", enfatizó.

"No me gusta mucho la idea de que se abra la Argentina con otros satélites y se lesione el desarrollo tecnológico y el interés propio de muchos empresarios y de grandes empresas argentinas que han invertido en el suelo. No se puede parar nunca el futuro ni la tecnología, pero hay que tener cuidado con estas cosas", concluyó.

RV / Gi