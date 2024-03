Coalicionistas federales fogonean temario propio para disputarle agenda a Milei

Tras el cónclave encabezado por el jefe de Gabinete Nicolás Posse, el ministro del Interior Guillermo Francos y los gobernadores en la Casa Rosada, algunas voces que se escuchan advierten que resulta prematuro sacar conclusiones de fondo. Hasta ahora, de un lado y del otro celebran que se haya encauzado el diálogo y miran el horizonte ante el Pacto de Mayo. No obstante, la hoja de ruta está por definirse.

Los mandatarios demandan conocer la letra chica de la nueva Ley de Bases (consensuada) que pide aprobar el presidente Javier Milei como paso previo a la firma del pacto del 25 de mayo en Córdoba. En el Congreso, hay legisladores del arco opositor que buscan instalar su propia agenda para raspar algo del protagonismo excesivo que ostenta el mandatario libertario.

En el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), que comanda Miguel Ángel Pichetto, existen voces diversas. Los mediáticos republicanos, los ‘Juan sin tierra’ y los brazos de gobernadores con poder territorial, conviven en una bancada muy heterodoxa de la oposición dialoguista.

El poder libertario volvió a instalar su agenda, mientras diputados coalicionistas fogonean un temario federal para rasguñar algo del protagonismo de Milei. Hay una agenda opositora en medio de mucho fuego de artificio que algunas voces de HCF defienden y piden de manera urgente llevar al recinto. El primer punto es una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Pese a que hay intentos por parte del oficialismo de bajarla, el bloque de los coalicionistas federales sostiene su idea de abrir el juego con este tema hipersensible, que involucra a los jubilados en medio del duro ajuste libertario.

En ese sentido, le pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que convoque una sesión especial para este miércoles, al mediodía. Pese a la apertura del diálogo con los gobernadores, desde la bancada coalicionista se dijo que la solicitud sigue en pie.

Entre los federales con más cámara, los carrioistas y los que se mueven con más autonomía, fogonean la fórmula de movilidad que propone la Coalición Cívica. Esto implica actualizar los haberes de los jubilados mensualmente por inflación.

Hay contactos con otros bloques –incluido el kirchnerismo– para bajar al recinto a mediados de semana, aunque no hay un acuerdo explícito y mucho menos un único temario. Un coalicionista federal afirmó que “lo que se busca es que cada bancada aporte al debate” en torno a una solución urgente para los jubilados. “Quien no baje quedará muy expuesto”, advirtió la fuente.

En el kirchnerismo quieren sumar a la discusión el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la asistencia de recursos a las provincias. En las conversaciones incipientes, cada sector de la Cámara defiende sus intereses. Entre los escépticos, que responden a rajatabla a los gobernadores, advierten que la sesión no prosperará. El martes será el ‘Día D’. Unión por la Patria es el factor clave por ser el bloque más numeroso de la Cámara.

En medio de los fuegos de artificios, los brazos ejecutores de los mandatarios provinciales piden parar la pelota y esperar a ver el saldo que dejó la cumbre en Balcarce 50. No obstante, Francos afirmó en la conferencia de prensa, en la noche del viernes pasado, que no hay marcha atrás en la decisión de la administración central en torno al Fonid y los subsidios al transporte.

El gran interrogante por estos días es dilucidar hasta dónde está dispuesto Milei a abrir el juego. Con el objetivo de restarle algo de centralidad, una pata coalicionista busca activar su agenda federal en el Congreso.

La Casa Rosada abrió la instancia de diálogo y hay que ver qué decanta de ahí. Las expectativas están centradas en esa negociación que vendrá respecto a la letra fina del acuerdo, si es que la habilita Milei. Por este andarivel se moverán los diputados federales que responden a los gobernadores. No habrá pasos bruscos y en sintonía con lo que manden sus terminales.

Voces cordobesas. Uno de los promotores de la sesión por jubilaciones, el diputado Oscar Agost Carreño, afirmó que “los jubilados no pueden esperar hasta el Pacto de Mayo para que se recompongan sus ingresos”. “Nosotros queremos que en el recibo de haberes de abril estén actualizados por inflación sus ingresos”, remarcó.

En esta línea, el parlamentario amarillo en HCF argumentó: “Las jubilaciones no tienen que ver con los gobernadores porque no hay coparticipación de por medio. Tienen que ver con la agenda de la Nación”.

Entre aquellos de la idea de tener iniciativa propia e impedir que Milei avance con sus propuestas (por caso, recortes en áreas sensibles) de manera unilateral, se enmarca la postura de Natalia De la Sota.

“Es inhumano ajustar a los sectores más débiles como lo está haciendo el gobierno de Milei. Jubilaciones y docentes no son parte de la ‘casta’ con la que Milei dice enfrentarse”, dijo a PERFIL CÓRDOBA.

La diputada advirtió que “en décadas, los jubilados y docentes lucharon por sostener y mejorar sus ingresos. No es justo que sean ellos hoy la variable del ajuste brutal junto con comedores sociales o usuarios del transporte urbano, entre muchos otros sectores arrasados por este gobierno en tres meses”.

“El déficit 0 no es igual a un vale todo, caiga quien caiga. No entender las necesidades de docentes y jubilados es no conocer la realidad”, concluyó.

Por su parte, el schiarettista Carlos Gutiérrez centró su accionar en línea con la decisión que adopten los gobernadores, en el marco de la mesa del diálogo con la Nación, en donde hay intereses de un lado y del otro, pero en cuyo ámbito surgirán los acuerdos.

Ante la consulta de PERFIL CÓRDOBA por el papel que juega el Congreso ante este escenario que se configuró, el peronista cordobés enfatizó: “El rol del Congreso, según la mirada de los cordobeses, es acompañar la negociación de los gobernadores”.

Aumento en las dietas. Ante la polémica y las repercusiones negativas en torno a la disparidad de los sueldos en el sector público nacional, la bancada HCF presentó un proyecto para regular el salario del Presidente y de los funcionarios, que fije fórmulas atadas al salario mínimo, vital y móvil.

El proyecto de ley de equiparación y limitación de remuneraciones del sector público establece que nadie obtendrá un salario que supere al del Presidente. La iniciativa también abarca a los diputados y senadores nacionales. Se dijo, además, que todo lo que se ahorre con esta medida será destinado a incrementar las jubilaciones nacionales.