Javier Milei tuvo su "selfie time" con Elon Musk en medio de su gira por Estados Unidos

El presidente Javier Milei se reunió este viernes con el magnate Elon Musk, dueño de Space X, accionista principal de Tesla y dueño de la plataforma X (ex Twitter) en Austin, Texas. En una de las tantas fotos que se conocieron, posteó "selfie time" junto al empresario, ambos con los pulgares en alto.

"Javier Milei y Elon Musk coincidieron en la necesidad de liberar los mercados y defender las ideas de la libertad", fue parte del comunicado que presidencia difundió luego del encuentro.

Gerardo Werthein, Javier Mili, Elon Musk y Karina Milei en la fábrica de Tesla

Parte del diálogo estuvo orientado en "la importancia de eliminar trabas burocráticas que alejan a los inversores", según explicaron. Además, indicaron que Musk hizo especial hincapié en "fomentar la tasa de natalidad en el mundo" teniendo en cuenta que el decrecimiento poblacional puede ser "terminal".

En un capítulo más de su enfrentamiento con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Milei le ofreció "colaboración" en el conflicto judicial que el magnate tiene con el gigante latinoamericano por X. Musk esta siendo investigado por la justicia local luego de acusar a un juez de la Corte Suprema de censurar su plataforma, calificarlo de "dictador" y amenazar con desobedecer las órdenes judiciales de bloquear cuentas señaladas de desinformación.

"Ambos coincidieron en la importancia del desarrollo tecnológico para el progreso de la humanidad y en la necesidad de establecer reglas de juego claras y estables para poder traer empresas que fomenten este desarrollo", informaron a este medio cerca del jefe de estado.

También indicaron que Musk, uno de los hombres más ricos del planeta, "se comprometió con las ideas de la libertad y los gobiernos pro-mercados que luchen en este sentido".

Finalmente, ambos adoptaron el compromiso de organizar un evento en Argentina para "para fomentar las ideas de la libertad".

La gira de Milei en Estados Unidos

Este jueves antes de reunirse con Musk, el jefe de estado se presentó frente a un auditorio de alumnos en la Universidad de Florida, Miami, donde tocó diversos temas. El más resonante fue su análisis de cómo llego a la Casa Rosada. Dijo Milei: "Si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos 20 años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente que sea un liberal-libertario. Por eso es que cuando, digamos, el tema de la herencia no me quejo, si de la única forma que podíamos entrar era una triple carambola y con todo podrido. Bueno, se dio la triple carambola, todo podrido y soy el primer presidente liberal-libertario de la historia de la humanidad".

Luego, manifestó que se trató de un "cisne negro" y de manera elíptica, llegó a criticar a Mauricio Macri, a quien ubicó dentro del grupo de presidentes que generó "la administración más desastrosa de los últimos 20 años".

Milei en Estados Unidos: lanzó una crítica camuflada a Macri, habló de la vacuna contra el dengue y calificó de "mediocre" a Lousteau

En otro pasaje de su alocución, habló sobre la epidemia de dengue que sufre el país y sostuvo que "para que las vacunas sean efectivas tienen que darse la segunda dosis, pero hay que esperar tres meses y para el momento los mosquitos habrán desaparecido”. De esta manera, ratificó que la actual administración no se hará cargo de implementar ningún plan de vacunación nacional.

Este fin de semana, el Presidente volará de Estados Unidos a Dinamarca y según se supo, será copiloto en uno de los aviones F-16 que el país adquirió para reforzar a la Fuerza Aérea.

Gi