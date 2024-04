Dialoguistas y combativos, las divisiones frente a la Rosada

La CGT está dividida entre dirigentes que muestran una postura más proclive al diálogo y otros combativos, que ni siquiera estudian la posibilidad de sentarse con la administración Javier Milei que apuesta fichas a consagrar, en el corto plazo, una reforma laboral. Por un lado, figuran entre los dialoguistas Héctor Daer y Andrés Rodríguez mientras que del otro lado Pablo Moyano y Omar Palazzo aparecen como los férreos opositores a la gestión libertaria.

Daer es uno de los triunviros de la central Azopardo (además es líder del gremio de Sanidad) y, como marca su entorno, siempre trata de mantener conversaciones con los gobiernos de turno siempre y cuando no se toquen intereses gremiales. En la última semana, fue el encargado de abrir nuevamente las charlas con la Casa Rosada, precisamente con el ministro del Interior, y pide que las paritarias por encima de la inflación se terminen sellando. Eso fue lo que le expresó de manera firme a Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei, y a Julio Cordero, secretario de Trabajo, en el tramo final de la reunión del miércoles.

Andrés Rodríguez, uno de los integrantes de la mesa chica cegetista y a cargo de la conducción de UPCN, es otro de los dirigentes que están en el bando del diálogo. Precisamente, conoce desde hace décadas a Francos y, antes del 10 de diciembre, mantuvo contacto con el ministro. “No veo un sesgo antisindical de parte de Milei”, dijo ante los suyos en los primeros días de diciembre. Y, al igual que Daer, cree que la CGT debe formar parte de la discusión de cambios en el mundo laboral. “No tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral si es que nos convocan, pero no queremos ni apoyaremos la destrucción de la estructura sindical”, dijo en el foro de Amcham de este año.

Del otro lado, aparece Pablo Moyano. El hombre de Camioneros, triunviro de la CGT, no abandona su estilo, intransigente, que lo llevó a pegar el faltazo a la reunión con el oficialismo pese que en las horas previas al encuentro en Balcarce 50 lo dieron por confirmado. “Yo no me puedo sentar en una mesa con tipos que se te cagan de risa en la cara cuando cierran Télam o no mandan comida a los comedores, no fui por una cuestión de piel”, explicó.

Obviamente, fue de los primeros dirigentes en pedir por un nuevo paro nacional. Omar Palazzo es otro de los combativos: líder de La Bancaria y diputado nacional de UxP, se mueve en línea con Moyano. Se opuso desde el primer minuto a la privatización del Banco Nación, objetivo de LLA, y siempre planteó que el sindicalismo debía avanzar hacia una medida de fuerza en “unidad total”.

Los movimientos a la calle

Los movimientos sociales, tanto los más combativos como aquellos que formaron parte de la administración Alberto Fernández, se movieron en conjunto el pasado miércoles para protestar en la Avenida 9 de Julio. Una actividad que terminó con una represión y que los envalentona para volver a las calles del centro porteño.

Un dirigente, que forma parte de las conversaciones más importantes de las organizaciones, sostuvo que habrá próximos encuentros para realizar una actividad “masiva” que comience en la 9 de Julio y finalice en la Plaza de Mayo, capaz de reunir a más de cien mil personas. ¿Una fecha? La semana próxima, aunque restan definir detalles de logística. Hay más: piden que se liberen a los diez detenidos de la marcha del miércoles.

El mensaje es compartido desde la UTEP, el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur hasta la Coordinadora por el Cambio Social. Un integrante de la administración Milei aclaró que el Gobierno no piensa negociar con los movimientos sociales: “Son todos zurdos y gerentes de la pobreza”, lanza de manera enfática.