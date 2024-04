Ley de Bases: el gobierno enviaría el nuevo borrador este martes, mientras cuenta los votos

Después de un marzo de modesta actividad, el oficialismo se prepara para volver a la carga con la remozada iniciativa de Bases y Puntos de Partida, conocida como ley “ómnibus”. Con el aprendizaje del traspié de febrero pasado, cuando el articulado fino no pudo pasar de Diputados y volvió a comisiones, esta vez La Libertad Avanza no quiere sufrir contratiempos, y por eso aceita por estas horas los engranajes políticos que le permitan llegar al recinto con más certezas que dudas.

Este lunes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Interior, Guillermo Francos, recibieron en la Casa Rosada a representantes del bloque Hacemos Coalición Federal y luego de la Unión Cívica Radical, a quienes les adelantaron detalles del nuevo borrador de la ley ómnibus y del paquete fiscal que los legisladores tendrán este martes en sus manos. De esa reunión surgieron importantes novedades, que comunicaron los propios integrantes del bloque opositor a la salida de Balcarce 50.

En representación de Hacemos Coalición Federal estuvieron en el Salón de Escudos de la Casa de Gobierno, además de Miguel Ángel Pichetto, los diputados nacionales Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Ignacio García Aresca y Margarita Stolbizer. En segundo turno, participaron los diputados radicales Julio Cobos, Carla Carrizo, Lisandro Nieri, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Pablo Cervi y Pamela Verasay, además del secretario parlamentario del bloque radical, Alejandro Cacace. También estuvieron presentes el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

La primera novedad y más insoslayable es que el borrador estará disponible este martes mismo en los dispositivos electrónicos de los legisladores. Según supo la agencia Noticias Argentinas de uno de los representantes de la UCR que estuvo presente en el encuentro, además de hablarse de la ley ómnibus se analizó el paquete fiscal, cuyo tratamiento se dará "conjuntamente" y en simultáneo en las comisiones de la Cámara baja.

Además, el gobierno comunicó que la propuesta es dejar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias en $1.800.000 para trabajadores solteros y en $2.200.000 para casados. La alícuota inicial del renombrado impuesto a los Ingresos Personales será del 5% y la actualización será anual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deslizó ayer en el lanzamiento de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires que la discusión sobre la reposición de Ganancias se daría "en otra etapa". Sin embargo, la fuente consultada del radicalismo confirmó a NA que la reversión de Ganancias está incluida en el paquete fiscal, que se tratará por separado a la ley ómnibus, pero en simultáneo.

Sobre la ley Bases, destacó que hay acuerdo en general a algunos de los cambios respecto del dictamen anterior, como por ejemplo en el recorte de las facultades delegadas y el achicamiento del plan de privatizaciones, pero hay observaciones respecto al artículo 71 sobre desregulación económica. Este artículo faculta al Ejecutivo a poder derogar o modificar regulaciones sobre la actividad económica privada, "que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente". "Nos van a mandar una nueva propuesta del artículo 71. Tal como está, no lo apoyamos", reveló el radical.

Una discusión que seguramente traerá un fuerte revuelo es la reforma laboral, que estará incluida en el borrador que se dará a conocer este martes. A grandes rasgos, el radicalismo comparte la necesidad de modernizar la legislación laboral, pero mirará con lupa la letra chica para no afectar derechos, y elevarán su propia propuesta para sumar al debate. "Vamos a llevarles una propuesta en la semana para incorporar en el dictamen de la Ley Bases", indicaron las fuentes de la UCR. El diputado Nicolás Massot deslizó que podría haber acuerdo para incluir en la ley ómnibus una reforma de modernización laboral.

El gobierno cree que podrá aprobar la ley ómnibus esta vez

Como esta semana estará dedicada a la conformación de 18 comisiones con sus respectivas autoridades y miembros, el tratamiento propiamente dicho de la ley ómnibus comenzará la semana que viene y la idea es desembocar en el recinto de diputados antes del final del mes. Para esta ley ómnibus bis, el oficialismo tomó el recaudo de que la redacción esté entallada a la medida de las posibilidades reales de ser aprobada, tomando en cuenta algunas de las sugerencias de la oposición que se ubica en la zona amistosa, la "opo friendly".

La modalidad de trabajo será la misma que se utilizó en el verano: plenarios de las comisiones de Legislación General (cabecera con Gabriel Bornoroni como presidente), Presupuesto y Hacienda (José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz). Si el experimento de la ley Bases se aprueba, la siguiente jugada de Javier Milei podría ser el tratamiento de una ley espejo del DNU 70 para darle mayor solvencia institucional a las reformas de desregulación económica. Hay una ley espejo de Massot, otra de Martín Tetaz y en el Senado hay una iniciativa de Carolina Losada.

Con esta estrategia, el oficialismo podría neutralizar la maniobra que podría realizar la oposición más dura, de pedir una sesión especial para convalidar la media sanción del Senado en rechazo al DNU. Los números están bastante finos y la oposición se inspira en el voto no positivo del senador Martín Lousteau en el Senado para alimentar sus esperanzas en la Cámara baja. Esa sesión especial puede ser pedida con la firma de tan sólo 10 legisladores. Unión por la Patria, que tiene 99 integrantes, cumple de sobra con ese requisito. Pero por el momento está esperando, midiendo sus pasos y calculando la estrategia.

El debate no está saldado, ya que hay un sector interno que no quiere quedar pegado a acusaciones de desestabilización. En esta línea, cobra fuerza la idea de una tercerización, para que la sesión sea pedida por algún representante de la izquierda o del socialismo santafesino, y que luego Unión por la Patria se acople para garantizar el quórum.

Sin embargo, el gobierno no cree tener ningún problema en poder aprobar la ley ómnibus. Ya tiene la base de los 144 votos en general del primer intento, pero con la nueva redacción más pulida además va a poder atar voluntades para la votación en particular. La idea esta vez es no pasar sobresaltos y por eso se están prendiendo los motores de la política para amasar acuerdos, que es lo que la vez pasada falló. El hecho de que Milei haya bajado la intensidad y el tono de los agravios hacia la oposición, y en particular hacia el Congreso, es un indicio de esta estrategia de distensión.

El borrador de la nueva ley de Bases

Se acota la delegación de facultades a apenas cuatro : energética, administrativa, financiera y económica. Queda afuera la de seguridad y la tarifaria.

: energética, administrativa, financiera y económica. Queda afuera la de seguridad y la tarifaria. El plan de privatizaciones se restringe a solamente 12 empresas, en un esquema segmentado : las empresas sujetas a privatización total son solo tres (Aerolíneas Argentinas, Enarsa y RTA), mientras que para seis empresas se propone la modalidad de la concesión privada, y en las restantes tres (Banco Nación, Arsat y Nuceloeléctrica) se pone en venta una parte del capital accionario, pero el Estado conserva la mayoría societaria.

: las empresas sujetas a privatización total son solo tres (Aerolíneas Argentinas, Enarsa y RTA), mientras que para seis empresas se propone la modalidad de la concesión privada, y en las restantes tres (Banco Nación, Arsat y Nuceloeléctrica) se pone en venta una parte del capital accionario, pero el Estado conserva la mayoría societaria. Se mantiene el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y las facultades para el Poder Ejecutivo de disponer, disolver, fusionar o unificar fondos fiduciarios.

y las facultades para el Poder Ejecutivo de disponer, disolver, fusionar o unificar fondos fiduciarios. Se incluye la reforma laboral frenada judicialmente para alargar los plazos de las pasantías laborales (de tres a ocho meses), reducir costos de indemnizaciones y sancionar las asambleas en ámbitos laborales.

para alargar los plazos de las pasantías laborales (de tres a ocho meses), reducir costos de indemnizaciones y sancionar las asambleas en ámbitos laborales. El paquete fiscal se trataría aparte, e incluye cambios en Bienes Personales y un blanqueo de capitales.

