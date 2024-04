El diputado radical y exvicepresidente Julio Cobos presentó un proyecto de ley que propone cambiar el huso horario en todo el territorio nacional. De esa manera, busca modificar el rango actual (-3) y llevarlo a (-4), que es el que corresponde según el sistema internacional, para así evitar los "varios inconvenientes" del desfasaje horario, entre los que el legislador destacó el déficit del sector energético y los problemas en la educación.

“Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4), y esto provoca varios inconvenientes. Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto”, sostuvo Cobos en sus redes sociales.

En ese sentido, el diputado mendocino explicó que el país "se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5; sin embargo usamos la hora del Huso -3". Asimismo, agregó que "parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4".

"Cada Estado tiene la capacidad de definir su hora oficial o legal, ya que no existe un tratado internacional que obligue a las partes a adoptar una opción particular. Sin embargo, y por lógicas razones de coordinación, la mayoría de los países elige definir su hora oficial a partir de UTC [Tiempo Universal Coordinado, por su sigla en inglés], manteniendo la harmonía con el sistema de husos horarios", se lee en los fundamentos del proyecto de ley al que accedió PERFIL.

Según el sistema internacional, a Argentina le correspondería el huso horario (-4).

No obstante, ese no es el caso de Argentina, motivo por el cual "tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial", según consigna el texto. De esa manera, "afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos como así a los diversos comercios".

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa son los problemas de electricidad y de gas que tiene el país, por lo cual el cambio de horario permitiría aprovechar la luz solar en el invierno. "El contexto internacional genera la necesidad de corregir el actual huso horario dado que el mundo atraviesa una situación crítica en lo que respecta a la energía, agravada por las tensiones generadas por la guerra en Ucrania. El precio internacional del carbón, del gas y del petróleo han aumentado de forma considerable en el último tiempo (...) En tal sentido, la balanza comercial energética de la Argentina registró en 2021 un déficit de 1.600 millones de dólares", sostiene el texto.

Sumado a esto, hace hincapié en elegir el huso horario "más conveniente para la actividad y el bienestar del ser humano". "Los indicadores dinámicos de predicción de iluminación, centrados en el ser humano nos ayudan a entender cual es la luz adecuada en el momento correcto y del tipo correcto", añade.

En esa línea, toma el caso de la educación, "uno de los principales sectores damnificados en el desfasaje entre la hora solar y la hora oficial". "La gran mayoría de los alumnos, en las distintas latitudes del país, comienzan su jornada en plena oscuridad, produciéndose así un efecto negativo en su desempeño escolar", indica.

Otro de los puntos de la iniciativa es proponer a los países integrantes del Mercosur establecer sus horas oficiales, dentro de sus respectivos husos horarios, coordinando sus fechas de modificación para facilitar las relaciones de sus actividades comerciales, bursátiles, bancarias y de transporte, entre otras. "Dicha coordinación propondrá el mayor aprovechamiento de la luz solar en procura de un uso eficiente de la energía, la preservación de los recursos naturalezas y un menor gasto de la población en consumo de energía eléctrica", precisa.

Además, faculta al Poder Ejecutivo, en caso de que se considere necesario, a modificar la hora correspondiente al huso horario de tres horas al Oeste de meridiano de Greenwich, para el período estival, así como que sea el encargado de fijar la fecha de iniciación y de terminación de dicha época.

"El presente proyecto busca una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial con el fin de lograr activar el sistema circadiano de cada persona. La energía solar es un recurso ilimitado, que favorece la transición energética hacia energías más renovables que las que se emplean de manera tradicional. Con el objetivo de ahorrar la luz artificial cuando no sea necesaria y de incorporar los beneficios a la salud que conlleva la luz natural, solicito a mis pares el pronto debate y aprobación de este proyecto de ley", concluye el texto.

La iniciativa se fundamenta en el informe de la Doctora Andrea Pattini, directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) del Centro Científico Tecnológico Conicet Mendoza. No se trata de la primera vez que Cobos la presenta al Congreso, siendo que ya lo había hecho en 2022. Sin embargo, desde el entorno del exvicepresidente explicaron a PERFIL que "no fue tratado en ese momento, por lo que se venció".

"No hubo rechazos al mismo, sucede que este tema cobra importancia en esta época. Por ejemplo, Chile cambia la hora esta semana hasta septiembre, y eso es por ley. En época estival la temática pierde interés porque se tendría que volver a la zona horaria actual, por eso es importante tratarlo ahora", subrayaron.

Los antecedentes del cambio de huso horario en Argentina

Según explica la iniciativa, Argentina estableció en 1920 el Huso horario de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich, adhiriendo el país al Sistema Internacional de Husos Horarios (-4). Sin embargo, una década más tarde comenzó a cambiar la hora hasta que se volvió a fijar en 1969, "pero lo fijó en -3 en lugar de -4, lo que luego arrastró un mayor error cuando en 1974 vuelve a cambiar pasando a -2 en verano".

Posteriormente, la ley 25.155 de 1999 establecía el huso horario (-4), pero fue derogada en 2007, cuando se fijó la hora oficial argentina en (-3), con adelanto de hora en verano a (-2). No obstante, en 2009 se regresó al (-3) de manera fija, continuando esa modalidad en la actualidad.

Cobos modificó el huso horario de Mendoza para "aprovechar mejor la hora solar" cuando fue gobernador.

El proyecto propuesto por Cobos ya se aplicó en Mendoza cuando fue gobernador de dicha provincia. "En 2004, durante mi gobernación en la Provincia de Mendoza, se modificó el huso horario con el fin de aprovechar mejor la hora solar. En este mismo sentido, el entonces gobernador José Octavio Bordón, en los años 1991-1992, empleó el huso horario -4 para el invierno y el huso horario -3 para el verano", explicó el legislador.

Otro antecedente tuvo lugar en San Luis, que en 2007 se rebeló un 30 de diciembre y hasta el 15 de marzo declaró que su huso horario iba a ser de (-4) en invierno y (-3) en verano, cuando en todo el país se implementó el huso horario (-2) durante ese verano. Sin embargo, en enero de 2008 se resolvió que la provincia vuelva a (-3), ya que era la única del país con ese sistema.

Finalmente, la temporada primavera-verano 2008/2009 fue la única experiencia en que el país tuvo dos husos distintos. En esa oportunidad, Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mantuvieron el huso horario (-3).

mb / ds