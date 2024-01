El diputado nacional por la UCR, Julio Cobos, aseveró hay trazos gruesos de la ley ómnibus que no están dispuestos a ceder, como "la movilidad jubilatoria, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y las privatizaciones". A su vez, sostuvo que el plan económico es "la principal preocupación que hoy tienen los argentinos", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Julio Cobos es diputado nacional de la Unión Cívica Radical y vicepresidente segundo de la Cámara. Pero podríamos decir una de las personas con la mayor cantidad de experiencia pública: fue vicepresidente de la Nación, presidente en el Senado, senador por Mendoza, gobernador de Mendoza de 2003 a 2007, ministro de Ambiente y Obras Públicas entre1999 y 2003.

¿Qué se siente volver a la Cámara de Diputado en este contexto?

Una responsabilidad importante y la posibilidad de volcar la experiencia que uno tiene, pero no solamente en lo público sino que también en lo privado. Trabajé 20 años como ingeniero, ya los años dan cuenta de muchas chances laborales.

Como ingeniero hidráulico.

Exactamente.

Recuerdo perfectamente las metáforas hidráulicas que le hice en el primer reportaje.

Fui profesor titular en la Universidad de Cuyo, y en la Universidad Tecnológica fui decano. Pero también me dediqué a los caminos, a la hidráulica. Uno trata de aplicar esa planificación, ese criterio que por ahí se les da a los ingenieros en el diseño de las estructuras. Es valor agregado que uno después trata de aplicar.

Sigmund Freud planteaba metáforas hidráulicas respecto de la contención del deseo y luego soltar el dique. ¿Hay una especie de "soltar" en precios y desregulaciones? ¿La sociedad estuvo contenida con un dique?

Hay voluntad de producir cambios. Pertenecíamos a un espacio que estaba dispuesto a acelerar los cambios en nuestro país. Hay que tener en cuenta que hay objetivos que uno persigue y formas que hay que fijar o estrategias para conseguirlo. Por lo tanto, el Gobierno, en esta etapa, se fijó numerosos objetivos y descuidó formas para lograrlo.

El debate en el Congreso.

Recién escuchaba este problema formal de que una abogada de la Procuración elevó un escrito pero no acompañó constancias esenciales para demostrar que representa al Estado. Y la Justicia dejó sin efecto el pedido. Todas las cosas son importantes y, en particular, cuando se le está reclamando al Congreso que resigne sus facultades de legislar para dárselas, producto de distintas emergencias, al Poder Ejecutivo en plazos determinados. Ahí es donde el Gobierno tiene que fijar cuál es la mejor forma y estrategia, además de calificar, adjetivar. Poner en duda la honestidad de los legisladores no es el camino más indicado.

Déjeme poner una conjetura que espero que le resulte plausible. Creo que lo hace a propósito, o sea, que sigue el manual de Donald Trump y Jair Bolsonaro, y hará lo mismo con la prensa. Por lo tanto, dice barbaridades, las otras personas se sienten afectadas (sean legisladores o periodistas), responden y él dice lo persiguen y culpa a la "casta". Y si finalmente los utiliza como objeto de antagonismo creyendo, y quizás tenga razón, que le da popularidad, resulta contradictorio. Maltrata a los que quieren aprobar el proyecto porque, en realidad, por un lado, quiere que le aprueben el proyecto. Y, por el otro, quiere ganarse la aprobación de la gente que cree que maltratando a los diputados y senadores logra que la gente lo valore.

O que la gente nos empujará a nosotros a ceder. No sé si el Ejecutivo quiere que aprobemos la ley o la rechacemos para victimizarse y encontrar una excusa así a los posibles resultados no favorables de un eventual plan económico que todavía no conocemos. Por ahora, lo que conocemos son metas fiscales, algunos criterios de regulación, pero un plan con un objetivo y rumbos claros no está. Las metas forman parte de un plan. No hay presupuesto. Se podría definir en un presupuesto cuál es el rumbo, algo que el Ejecutivo no quiere, no quiere tener un presupuesto. Entonces, nos preguntamos esto y muchas cosas más. De igual forma, no vamos a dejar que nuestra tarea se vea entorpecida, por eso sí manifestamos, y lo expresó nuestro presidente de bloque (porque ya son gotas que van colmando el vaso), que incomoda más que todo a los legisladores del oficialismo que están empezando a dialogar con nosotros, porque uno les pide que el Presidente se quede callado si quiere conseguir algo de esto y ellos se sienten en una situación muy incómoda.

Seguimos avanzando. Ya se le hizo conocer más de 100 artículos, de los cuales tenemos nuestra visión, y ahora vendrán los temas de energía y economía. Pero hay trazos gruesos que no estamos dispuestos a ceder, como la movilidad jubilatoria, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, las privatizaciones (una por una), las facultades delegadas (no más que se las que se le dio a otro presidente y durante un año sin posibilidad, si quiere un año más tiene que volver al Congreso). Hay muchas cosas que consideramos estructurales, más allá de la postura que pueda tener cada legislador en la votación individual, si considera que hay algunos intereses que pueden afectar a sus provincias, como puede ser el tema del vino en Mendoza, la pesca en las provincias patagónicas o ribereñas, hidrocarburos en las provincias petroleras que afectan el dominio originario que es de las provincias.

Es una ley tan amplia. Inclusive modifica muchos artículos del Código Civil que fue elaborado y una de las muestras de consenso aún en la época del kirchnerismo, donde se sumaron todas las fuerzas políticas, más de 100 juristas y lograron plasmar este instrumento que rige en la vida civil y comercial de las personas. Es por eso que hoy invité a Aída Kemelmajer, doctora que fue miembro de la Corte de Mendoza y que tuvo una participación activa junto a Ricardo Lorenzetti. Hoy a las 16:30 expondrá y reflejará la postura de más de 100 juristas sobre este tema. No me quiero olvidar de la reforma política. No es que le escapemos, es que queda cada cosa importante tiene que ir en tratamiento aparte y condensar aquí lo que el Gobierno necesita como herramienta importante para su plan económico, que es la principal preocupación que hoy tienen los argentinos, además de la seguridad.

Los acuerdos parlamentarios por la ley ómnibus

Previo a usted entrevistamos a otro miembro del Congreso (Carlos Castagneto) que manifestaba que la llave del acuerdo, de la aprobación, la tenían los 23 diputados que juntó Miguel Ángel Pichetto. ¿Imagina una posibilidad de un acuerdo con el bloque de Pichetto, por ejemplo, para un dictamen conjunto entre el bloque radical y el que él lidera?

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

Estamos trabajando juntos. De hecho, en un anticipo de nuestro trabajo habíamos formulado, dividiéndonos entre los 34 diputados del radicalismo, un esquema de luces rojas, amarillas y verdes (semáforo) de acuerdo a nuestro parecer, y luego confluyeron en una mesa de redacción que representa a los distintos sectores que hoy conforman nuestro espacio de la UCR y estamos trabajando con ello. Además, trabajamos con gente del PRO tratando de compatibilizar con gente del oficialismo.

Tienen que hacerse la idea de que el proyecto, como vino, no saldrá. Saldrá con algunas modificaciones importantes, pero que entendemos que le hace bien al Gobierno, a la República y al equilibrio de poderes que forma parte. Demasiada concentración ya tiene entre DNU y las facultades delegadas que pretende el Gobierno. Es decir, con las facultades delegadas podría hasta disolver una universidad, para que tengamos en cuenta la magnitud que expresa la delegación de facultades en materia administrativa, económica, financiera, de seguridad, tributaria. Queremos menos asignaturas en plazo de un año y, a su vez, acotadas estas facultades delegadas en función del texto que ya le dimos a conocer al oficialismo sobre los primeros 100 artículos de esta modificación. Hoy seguiremos avanzando.

Fernando Meaños: Vuelvo a la cuestión de por qué el Gobierno presentó y empujó esta ley, tal como lo hizo. ¿No ve una estrategia de lanzar todos los temas juntos para después resignar algunos, pero sobre todo quedarse con una ley que si hubiera ido punto por punto, seguramente no hubiera llegado a nada? Usted está diciendo que hay algunas cosas que no saldrán y está claro, pero al mismo tiempo hay muchas que sí saldrán como quiere el Gobierno.

Puede ser estrategia o el "todo o nada", como que no quiera que esto salga. Veremos con el devenir de estos días. Sé que, de acuerdo a lo que hablé con el presidente de la Cámara y los diálogos que tuvimos, lo quieren sacar lo más rápido posible dentro de este plazo que se fijó para extraordinarias de hasta el 31 de enero. Por lo que nuestra voluntad está. Por eso trabajamos el fin de semana para cumplir con estos plazos. Pero dependerá de ellos las facultades de consensuar la posibilidad en los términos en los que nosotros se lo estamos enviando.

Nuevo esquema de retenciones

FM: ¿Qué pasará con las retenciones donde hay algunas economías regionales?

Ahí se encontrará con el rechazo a las retenciones a la economía regional. Algunos con sensatez dicen: "¿Cómo compensamos eso?", y yo digo que si hubiera un presupuesto uno tendría herramientas para sugerirle. Pero como solamente hay metas, se desconoce cómo puede aportar. Está en ellos la respuesta con este pedido que no le complica la vida a nadie, pero sí afecta los mercados externos o al productor. Este lunes, a un colega suyo le dije que el mercado del vino, para poner un ejemplo, cuesta mucho ganarlo, tenemos mucha competencia, en particular con Chile. Por lo tanto, no se puede aumentar el precio en el 8% o en menos para resignar parte de la rentabilidad, porque con 50 centavos que aumentes se pierde el mercado y cuesta recuperarlo. ¿Qué hace el empresario bodeguero que exporta? Retrae el precio del productor. El hilo se corta por lo más fino ante la eventual alternativa de perder mercado. Representa 60 millones de dólares para el fisco y mantener el mercado externo es más importante que perderlo y, a lo mejor, después no tener la chance de aplicar esas retenciones no le aporta nada.

Las diferencias internas de la UCR

El radicalismo siempre tuvo, como todo partido amplio (igual que el peronismo), diferencias. Podríamos decir, "alas más conservadoras", "más progresistas" o la calificación o categoría "más de derecha", "más de izquierda", más pro-mercado" o "pro-Estado". ¿Hay una diferencia entre la perspectiva que tiene usted, la que tiene Rodrigo de Loredo (y muchos diputados radicales), con la que tiene Facundo Manes y el presidente del radicalismo? ¿Hay un ala que está más a la izquierda de la que está usted y de Loredo, o es una conjetura simplificada de los periodistas?

Rodrigo de Loredo, referente cordobés del radicalismo.

No. Los partidos mayoritarios tienen diversidad de pensamiento. Formé parte del espacio de Manes, que lo propiciaba como presidente del bloque, y luego logramos acordar para trabajar en conjunto y romper el bloque. En ese sentido, estoy trabajando muy fuerte con este equipo. La diferencia puede estar en que algunos tenemos experiencia de gobierno y sabemos lo que es gobernar. Entonces, sabemos que a veces estos instrumentos hacen falta en el Ejecutivo. Lo que sí tratamos es aplicarle racionalidad a las cosas para que no haya excesos ni abusos.

Estamos trabajando todos juntos en esto tratando de elevar el promedio de las propuestas que reflejan el pensamiento promedio de nuestro partido, sabiendo que la situación es critica. Pero también que queremos respetar la independencia de poderes, este mecanismo de contrapeso que tal vez es nuestra Constitución, y que la excepción no se transforme en regla.

