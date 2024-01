El extitular de la AFIP, Carlos Castagneto, se refirió al papel crucial del bloque de Miguel Ángel Pichetto a la hora de la votación de Diputados. "Muchos de los compañeros de ese espacio dicen ser peronistas, así que deberían votar en contra". Por otro lado, analizó el posicionamiento de la oposición: "La postura de De Loredo es ambigua", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Castagneto, actual diputado nacional de Unión por la Patria, fue electo en 2023 hasta 2027, también presidente del partido Colina. Supo estar al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), había sido también viceministro de Desarrollo Social entre 2003 y 2015. Y ayer, el titular del Bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció en la comisión que el oficialismo está negociando su ley ómnibus en “oscuros hoteles pagados por funcionarios”.

¿Qué podrías ampliar al respecto de la acusación de Germán Martínez, el presidente del bloque de UxP, quien sostuvo que el oficialismo está negociando su ley ómnibus en “oscuros hoteles pagados por funcionarios”?

Nosotros vemos la poca participación de algunos sectores dentro de las comisiones tripartitas que se han generado y el ritmo que lleva el Congreso es vertiginoso, tanto para el DNU (que no lo está tratando) como para la ley ómnibus que modifica más de 300 leyes y 600 artículos. De esta manera, no se puede debatir. Incluso, Rodolfo Barra admitió que no había visto ni el proyecto de ley ni el decreto, ya que fue hecho por fuera de los organismos. Escuché que cuando Milei llegó a las PASO le entregó todo a Federico Sturzenegger, y ahora se está negociando cuando, en realidad, habría que tirarlo todo para atrás y empezar a ver ley por ley. Y todavía no está el dictamen de comisión, que tiene que pasar 7 días para tratarlo. Es un avasallamiento al Poder Legislativo y a la sociedad en conjunto, salvo a una parte muy minúscula.

¿Teme que todo Unión por la Patria no vote en contra del proyecto y que las negociaciones de Guillermo Francos generen que algún gobernador provincial apoye la ley?

Considero que no. Hasta ahora todos los integrantes del bloque estamos muy unidos. Además, aquel que vote a favor no se va a ir a su casa tranquilo. Recordemos que perjudica a personas físicas y jurídicas en todas las provincias. En definitiva, le estaríamos pasando la riquezas de nuestro país a un grupo minúsculo de inversores que se van a llevar todo del país.

¿Qué piensa que va a suceder con el DNU? ¿Qué escenario le asigna a la aprobación y a la desaprobación?

Hoy tengo dudas de que se apruebe. Supongo que algunos artículos van a quedar, le van a dar el quórum dentro de Diputados, lamentablemente. Es que muchos legisladores que no son de LLA dijeron una cosa en la campaña y ahora, por intereses de poder, se sumaron a esto. Habrá que ver qué deciden.

El rol fundamental de Miguel Ángel Pichetto

¿Cuál es su propia visión del papel definitorio que juega el bloque de Miguel Ángel Pichetto, que ya reunió a 23 diputados?

Muchos de los compañeros de ese espacio dicen ser peronistas, así que deberían votar en contra, tanto en lo general como en lo particular, si se tratase de esa manera.

Pero si el bloque de Pichetto no votase a favor, no saldría aprobado porque no juntaría los 129 diputados, ¿correcto?

Exacto, el bloque de Pichetto tiene la manija y tiene que votar en contra. Reitero, hay que tirarlo para atrás y revisarlo.

¿Cuál es el rol que está jugando el radicalismo, de la mano del presidente del bloque, Rodrigo De Loredo, que al mismo tiempo es contrario a que se apruebe la ley ómnibus?

La posición de De Loredo es ambigua, por momentos pienso que está en contra de la ley, pero luego habla de que las cosas están bien y que hay que negociarlo.

El posicionamiento de los líderes de Unión por la Patria

Los tres principales socios de UxP (Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa) mantienen silencio. Por un lado, hay una teoría que sostiene que hay que dejar que la gente que votó a Milei sea quien se enoje con el Presidente, pero otros enarbolan que eso sería demasiado tarde. ¿Cuál es su propia perspectiva de lo que deberían hacer estos funcionarios?

Está bien la postura que están tomando, dado que hoy no tienen un cargo, más allá de su conducción. Es que si ellos opinaran, estarían marcando un rumbo y todo el mundo lo acusaría con no dejarlo gobernar a Milei.

Pero de parte de los legisladores, tenemos un voto que tenemos que hacer respetar y trabajar en función de las convicciones que tenemos. Porque es mentira que sacaron un 56% de los votos, fue un 30%. Por tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad institucional.

La recaudación impositiva en el foco

Usted fue titular de la AFIP, ¿cómo imagina el modelo económico que lleva adelante Milei respecto a la recaudación? Recuerde aquella idea de que si uno baja los impuestos aumenta la recaudación, lo contrario a la curva de Laffer, que si uno aumenta los impuestos, en determinado momento la recaudación baja. El hecho de que haya una estanflación va a hacer que el Estado recaude cada vez menos. ¿Cuál es su propia perspectiva de que va a suceder con los ingresos del Estado que pasan, obviamente, por la AFIP?

Los impuestos tienen que ser progresivos. Todavía no se trató en las sesiones extraordinarias el tema de Ganancias. Si sale la ley, así como está, habrá menos trabajo registrado, se van a desfinanciar las obras sociales, y habrá una disminución de la recaudación en IVA, entre otras cuestiones. Habrá una merma de recaudación.

Por ahí ellos, al pensar que en su economía no existe Educación ni Salud, piensan que no necesitan más plata que la que tienen hoy. Además, habrá una gran merma en las provincias, en la obra pública y en el desarrollo de la Argentina en su conjunto.

