Detrás del pacto Unión Europea-Mercosur: el encuentro entre Lula y Pedro Sánchez

En las reuniones presidenciales siempre subyacen intereses poco explicitados, sean económicos, políticos o globales. Pero hay veces donde brilla la transparencia, como fue el caso de la cita entre el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio del Planalto, el miércoles último. Ambos se prestaron a responder, una por una, todas las preguntas de la prensa. Y en la ciudad de San Pablo, donde se realizó el foro empresarial de españoles y brasileños, también hablaron de todo y sin medias tintas.

En verdad, en las discusiones bilaterales hubo tres ejes centrales: uno de ellos, probablemente el más significativo dada la actual situación global, fue reivindicar la urgencia del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. Para Brasil hay un objetivo estratégico: la unión entre el bloque sudamericano y el europeo creará una nueva alternativa geopolítica, en un mundo “multipolar” que, por ahora, permanece a la sombra de las grandes potencias. Así lo indicó el español Sánchez, para quien "Europa después de la guerra en Ucrania ha aprendido la lección de que debe buscar nuevos aliados y diversificar sus relaciones políticas y comerciales". Luego fue más preciso: “Vamos a trabajar juntos para alcanzar un acuerdo, que sin ninguna duda, promoverá un gran cambio en la geopolítica global; y no solo porque será la mayor área de libre comercio del mundo, sino porque reunirá dos regiones que comparten la misma visión para enfrentar los desafíos de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de los cambios climáticos y de la igualdad de género”.

Lula da Silva y Pedro Sánchez en el Palacio del Planalto

Lula concordó plenamente con esa descripción, desde que el acuerdo representa construir el mayor mercado común mundial. “Lo precisamos políticamente, económicamente y geográficamente” fundamentó el gobernante brasileño. Y añadió que ambos bloques precisan dar una señal al mundo de que nos orientamos a caminar para el frente”. Según el presidente de Brasil, no habría dificultad de un avance definitivo en el pacto negociado desde hace más de dos décadas: “Mi tranquilidad es que la UE no dependería de Francia para sellar el acuerdo”. Esta apreciación no quedó claramente definida, ya que debe ser colocada en el contexto “burocrático” que involucra concluir este tipo de alianzas.

Un arreglo definitivo requiere que sea aprobado por unanimidad en el Consejo Europeo, pero también exige la aprobación mayoritaria del Parlamento Europeo y luego de los parlamentos de cada uno de los 28 países participantes. Todo indica que los galos continuarán con su táctica de frenar la asociación, por cuenta de la rebelión de sus campesinos que buscan protegerse de la competencia del Mercosur. Ese es el mayor obstáculo.

El segundo eje clave de las deliberaciones bilaterales fue, obviamente, el económico. España es el segundo país inversor en Brasil, después de Estados Unidos. Pedro Sánchez fue explícito: “Queremos "profundizar los lazos empresariales de nuestros dos países". Para los españoles “Brasil ofrece un mercado interno de más de 200 millones de habitantes, la disponibilidad de materias primas, una economía diversificada y resiliente ante las crisis internacionales, y una posición geográfica estratégica, que permite el acceso al Mercosur y a otros países de la región" señaló Sánchez. Es decir, en su visión, Brasil es un socio con el que conviene mantener las mejores relaciones.

El titular de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que acompañó al presidente español en todas las reuniones y fue la estrella en el foro empresarial en San Pablo, describió en tono encendido lo que significa esta gira: “Brasil representa una excelente plataforma para acceder al resto de América Latina”. Reseñó, luego, que las 360 empresas ibéricas de la comitiva cubren amplios sectores: infraestructura, aeroespacial, defensa, satélites, construcción, energía, finanzas, salud y agro alimentos.

En la declaración final, los presidentes Lula y Sánchez subrayaron la decisión de promover “la aproximación entre la Unión Europea y la CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamérica y Caribe)”. También coincidieron en apostar a iniciativa como la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza y la movilización contra los cambios climáticos. Ambos convinieron, además, en desplegar una acción destinada a la Reforma de la Gobernanza Global, especialmente, del Consejo de Seguridad de la ONU.

