Carlos Ares: “Esta vez hay consenso como para aprobar la Ley de Bases”

En el marco de varias negociaciones del Gobierno con los gobernadores y distintos senadores o diputados, el consenso adquirido podría ser suficiente para finalmente llegar a la aprobación de la Ley de Bases en el Congreso. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el analista político, Carlos Ares.

“Se han reducido mucho las pretensiones del Gobierno en las negociaciones con los gobernadores, además con los diputados y senadores que fueron a la Casa Rosada”, comentó Carlos Ares. “La Ley de Bases finalmente se va a aprobar, pero no como lo quería el Gobierno, ya que la CGT y los senadores le impusieron varias reformas”, agregó.

La Ley de Bases podría ser aprobada pero a costa de varias correcciones

Posteriormente, Ares planteó: “Hay que ver si en el Congreso no terminan modificando algo más como para que el Gobierno vuelva otra vez a retirar la ley porque le corrigen o no le aprueban alguno de los puntos de la ley”. Luego, manifestó que, “por ahora hay un buen acuerdo, hay una buena predisposición, es posible que esta vez sí se apruebe esta ley, pero bastante corregida para las pretensiones del Gobierno”.

Una Ley Bases a mitad de camino

“En el régimen laboral aprueba ciertas condiciones pero no son de fondo, es una ley que quedó a mitad de camino, esto sería entre la pretensión del Gobierno y escuchamos al Presidente decir que no le importa demasiado si esta ley es la que se aprueba”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Es el principio de un camino, de comprensión y de diálogo, por lo cual, el Gobierno acepta que cometió un error al enviar la ley anterior”.

Por otro lado, el analista político señaló: “Hay 3 gobernadores que han dicho que van a apoyar la ley, hay otros gobernadores que están de acuerdo pero que van a hacer observaciones cuando se debata en el Congreso, con lo cual, tiene asegurada que el proyecto en general se va a aprobar”. A su vez, remarcó que, “esta vez hay consenso como para aprobar la Ley de Bases”.

“La ley lo que tiene de fondo es que discute sobre dinero, sobre las transferencias a las provincias, los reclamos por el fondo docente, por los envíos de dinero que no se han hecho y para las provincias es un ajuste que no pueden asumir por propia necesidad”, expresó Ares. “Una vez aprobada la Ley de Bases, hay acuerdos económicos que no están aclarados todavía”, finalizó.