Martin Tetaz: "Si al Gobierno le va bien es Macri 2017 y si le va mal es Alberto 2021"

El economista Martín Tetaz sostuvo que los exabruptos y ataques de Milei al periodismo tratan de "generar aprobación popular construyendo la figura del enemigo común", en tanto no logra mostrar resultados tangibles en la lucha por bajar la inflación y mejorar la economía. "Eso explica por qué ataca a ciertos periodistas y figuras de la opinión pública", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martin Tetaz es diputado nacional de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio con mandato hasta 2025. Además es profesor universitario, economista y fue precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2023.

¿Crees que iniciamos un camino definitivo de desaceleración real de la inflación?

Definitivamente creo que la economía está desacelerando mucho su inflación, lo cual no quiere decir que los precios no aumenten, sino que lo hacen menos en comparación a los meses anteriores. Aún hay aumentos de tarifas y algunas correcciones más de precios relativos, pero la aceleración puntual que vimos en los últimos 3 meses en la inflación de supermercados parece haber llegado a su fin. Esa es una buena noticia.

¿Crees que se va a estacionar finalmente en un 4% o un 5% y que para derrotar la inflación hará falta un plan antiinflacionario heterodoxo?

No hay un plan antiinflacionario en Argentina. De hecho, cuando vos miras la política monetaria del Banco Central, está bajando las tasas y dejándolas en terreno negativo. Lo cual, en el manual de política monetaria quiere decir que no tiene apuro en bajar la inflación, porque la licuadora le sirve al Gobierno.

Es un mecanismo que el Presidente descubrió sobre la marcha y que le resulta útil para conseguir el equilibrio fiscal. No cabe duda de que si eventualmente querés terminar con la inflación tenés que tener una política monetaria que sea consistente con eso, que pague tasas de interés positivas, que exista un solo dólar, que haya unificación cambiaria y que haya alguna variable que sirva como un ancla y permita ser usada como referencia para la formación de precios en la economía. Eso es lo que yo creo que va a tratar de hacer el Gobierno después de julio o en agosto. Todos estamos esperando que el Gobierno produzca esa unificación cambiaria y ese intento de plan antiinflacionario.

Inflación baja y cuadro monetario controlado: las claves para abrir el cepo

¿Cómo crees que va a evolucionar todo? ¿Cuál sería el éxito?

Al eventual programa antiinflacionario del Gobierno hay que verlo, pero creo que van a tener un compromiso de bajar la inflación, porque no puede ganar una elección de medio término el año que viene si no puede bajar la inflación.

Lo que me preocupa es que va llegar muy golpeado en términos de actividad. Seguramente estemos llegando con desempleo y con una situación compleja de un montón de gente sin ingresos. Hasta ahora, su novedad es que la crisis del 2021 hasta el 2023 era una inflación en la que la gente tenía ingresos. La plata no alcanzaba, pero la gente tenía ingresos. Ahora, la novedad es que estamos yendo hacia una crisis tal vez con menos inflación, pero con un nivel de actividad muy golpeado, y no hay ningún indicador de que esa actividad vaya a recuperarse en el corto plazo. En el primer semestre del año cayeron 65% los pagos de importaciones, que son insumos productivos. Si la economía no tiene insumos productivos es muy difícil pensar que puede arrancar.

Javier Milei dejó en claro que Karina tiene el poder y hay terror entre los apuntados por "el Jefe"

Ayer hacíamos referencia a un texto de la Universidad de Chicago en donde se habían monitoreado seis efectos en la economía norteamericana de búsqueda de la reducción de la inflación, produciendo recesión entre 1947 y 1979. Planteaba que el promedio de recuperación de la encomia, entre todos estos casos, se daba entre 18 y 24 meses. Me sumo a tu preocupación respecto a la caída en la producción, el consumo y el aumento del desempleo, que no se nota inmediatamente y contrasta con las visiones de sectores oficialistas que ven la posibilidad de un crecimiento en V. ¿Estás más inclinado a que va a haber muchos meses de resistencia de recesión?

Si, obviamente quisiera estar equivocado. Ojalá tengan razón el Gobierno y la economía se recupere pronto, pero no hay ninguna señal que indique que eso pueda ser posible. Cuando uno mira los sectores que se están contrayendo, la construcción está cayendo más de 20% y la industria está cayendo más de 10%. Hay segmentos en los que el Estado ha tomado la decisión de que van a “morir”.

Toda la obra pública y la actividad de la producción va a colapsar, es un dato de la realidad por una decisión del Gobierno sobre sectores de la actividad económica que no se van a recuperar nunca. Cuando uno mira los salarios y las jubilaciones reales, probablemente ahora que se desacelera la inflación, los ingresos reales pueden empezar a recuperarse y el ingreso de paritarias permita alguna recuperación, pero de ahí a que veas eso volcado al consumo, no lo veo en los meses que quedan del año, lo veo recién el año que viene.

Prepagas: mala praxis del gobierno reconfigurará el sistema de salud

¿Cómo imaginas ese escenario electoral si llegamos al año que viene con una inflación reduciéndose pero con una recesión superior a la actual?

Creo que el escenario de la elección del año que viene depende del éxito del Gobierno en controlar la inflación. Si al Gobierno le va bien, es Macri 2017 y si le va mal es Alberto 2021. Va a ser una elección entre el 30% y 40%, si le va bien 40% y si le va mal 30%, que le va permitir al Gobierno salir del riesgo de juicio político y tener entre 70 y 80 diputados en la Cámara, lo que le va a permitir salir de esa zona de fragilidad que tiene ahora.

Fernando Meaños: ¿Qué pensas que va a ocurrir con la economía si al Gobierno no le sale la Ley Bases en el Congreso?

La Ley Bases no tiene mucho impacto en la macroeconomía de corto plazo. No hay ninguna disposición vinculada a la inflación respecto de la Ley Bases, que hoy es el principal problema de la economía. Está el capítulo fiscal aparte de la Ley Bases, que es importante para el Gobierno, sobre todo por la restitución del impuesto a las ganancias, porque le permite cerrar más fácil el agujero fiscal.

La demora en avanzar en la discusión en el Congreso tiene que ver con que todavía hay gobernadores que no se convencen. Puede haber un problema en la aprobación de la restitución de ese impuesto. Lo único que se discute ahí es la velocidad de la convergencia del capítulo fiscal por parte del Gobierno, si lo consigue aprobar, el capítulo fiscal será más rápido. Si no lo consigue, será con más licuadora.

Ley Bases: entre la épica libertaria, los dialoguistas y los proyectos satélites

FM: Si la actividad sigue cayendo, en algún momento va a caer la recaudación y el equilibrio fiscal se puede poner en riesgo por lo poco que ingrese…

Estamos hablando de caídas del 35% en jubilaciones, en transferencias a universidades, a provincias y a obra pública. Hay caídas tan brutales en el gasto que aunque se contraiga 5% o 6%, todavía no tiene comparación con lo que es la baja al nivel del gasto.

Alejadno Gomel: Se está hablando mucho del proyecto de reforma laboral que está preparando el radicalismo. ¿Cómo ves el panorama legislativo en las próximas semanas?

A nosotros nos gustaría que esa discusión se diera en conjunto, porque es más fácil construir un consenso cuando discutimos todos juntos, y nos gustaría que se comprometan todas las fuerzas políticas con ese consenso para la reforma más importante de la economía, que es la reforma laboral.

No hay creación de empleo privado registrado en las PyMEs desde el año 2007. Es bastante fácil saber porqué: hay pánico de contratar un trabajador y hay fuertes impuestos. Nuestro proyecto apunta a resolver esos problemas. Es muy importante que tengamos una reforma aprobada, ojalá sea en conjunto con la Ley Bases.

AG: ¿Ves viable el Pacto de mayo?

No. Creo que termina siendo un pacto fiscal que se aparta de la discusión del paquete fiscal, es esencialmente un pacto fiscal porque las demás discusiones son más profundas y llevan un tiempo. Dentro de los diez puntos que había puesto Milei cuando abrió la sesión en el Congreso hablaba de una reforma política, eso es algo que no hay consenso de cómo hacerlo, es una discusión profunda que no va a estar zanjada de acá al 25 de mayo.

Jorge Lanata: "Milei es hijo de la casta"

Trabajaste siendo el economista del programa de Jorge Lanata, imagino que habrás desarrollado afecto personal. ¿Qué te pasó al ver al presidente Milei acusándolo de "ensobrado"? ¿Crees que la pérdida de inhibición puede terminar creando un problema grave al Presidente?

Le va a crear un problema grave. Va a tener que enfrentar en la justicia cada uno de los exabruptos que comete, es algo que daña su imagen. En algunos momentos da la sensación de que es una imagen de campaña, alguien debería decirle que ya está, que ya ganó.

El Gobierno, mientras no consigue resultados pragmáticos en términos de bajar la inflación, endurece un populismo de derecha, trata de generar aprobación popular construyendo la figura del enemigo común. Eso explica por qué ataca a ciertos periodistas y figuras de la opinión pública.

VF FM