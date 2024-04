Día 128: Milei-Kirchner, continuidades del populismo

“‘Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo el sol’, dice un versículo de la Biblia en Eclesiastes 19 y es tomado por Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra. Al igual que Nietzsche, un periodista debe poner todo en cuestión y debe tener un pensamiento crítico”, afirmó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Tomamos la obra de Nietzsche por la idea de la repetición, para referirnos al ataque a los periodistas, primero por parte de Néstor Kirchner y ahora de Milei. Por eso amenizamos esta apertura con la versión de Richards Strauss y la Orquesta Filarmónica de Berlín de Así habló Zaratustra.

El Presidente se pelea, se enoja, discute con una cantidad de periodistas que tienen en común haber sido críticos del kirchnerismo. Es muy curioso que no confronte con periodistas cercanos al kirchnerismo o medios como Página/12 y C5N sino con quienes fueron críticos de los k. Esto muestra la repetición de que, finalmente, los populismos tienen en común, más allá de ser de derecha o de izquierda. Un encono especial con el periodismo.

Para hacer un repaso de algunas de esas actitudes del kirchnerismo, se puede recordar a Néstor Kirchner en el programa 678 con el clásico “¿qué te pasa Clarín, estás nervioso?”, quejándose de las críticas que recibía de ese diario.

En tiempos del kirchnerismo, se hablaba de “periodismo militante”. En fragmentos del Programa 6,7,8 intentaban constituir a Clarín y a un grupo de periodistas como enemigos públicos.

La semana de furia de Milei contra los medios: ataques, insultos y listas negras | Perfil

Otro símbolo de este enfrentamiento entre Clarín y el kirchnerismo ocurrió en en 2015, cuando el jefe de Gabinete de aquel entonces, Jorge Capitanich, rompió frente a las cámaras un ejemplar del diario Clarín en plena conferencia de prensa.

Jorge Capitanich, entonces jefe de Gabinete, rompe un diario Clarín en una conferencia de prensa en 2015.

“Batalla cultural” contra el periodismo

Volviendo al presente, Javier Milie, ya en 2022, antes de que fuera electo presidente, se enojó con María Laura Santillán en un mano a mano donde pretendió adjudicar una mala intención de no respetar lo pautado para llevar adelante la nota en vivo. La escena terminó con Milei yéndose enojado del estudio de televisión y la periodista tratando de calmar los ánimos del economista.

En otra ocasión, el maltrato fue hacia Jésica Bossi, el 15 de marzo de 2023. Esto demuestra una continuidad histórica de maltrato hacia los periodistas. En esa oportunidad acusó violentamente a la periodista de estar “a favor de los delincuentes”. “¿Por qué viven promoviendo el zaffaronismo y favorecen a los delincuentes para que revienten a los argentinos de bien?”, acusó.

Con Joaquín Morales Solá, se enojó y dijo estar “sorprendido” por su nivel de violencia al referirse a los votantes de LLA. Conozco a Joaquín Morales Solá desde hace 30 años y si hay algo que no se puede decir de él es que sea violento y agresivo. Al contrario, se caracteriza por sus buenas maneras.

Con la periodista María O'Donnell también tuvo una pelea a través de twitter, donde señalaba que la periodista lo acusaba erróneamente de haber utilizado el helicóptero presidencial para viajar a Ezeiza. “HAS MENTIDO con el objetivo de ensuciar. Periodistas mintiendo... un clásico de la progresía argenta…”, posteó el Presidente.

.@odonnellmaria el presente video de mi llegada a Ezeiza y saliendo en una camioneta deja en evidencia que HAS MENTIDO con el objetivo de ensuciar.

"Periodistas" mintiendo... un clásico de la progresía argenta... https://t.co/NXHlsgiNeM — Javier Milei (@JMilei) January 19, 2024

La respuesta de María O’Donnell expresa que no hubo mala intención en la colega: “Señor presidente ⁦⁦@JMilei aquí podrá escuchar cómo rectificamos e informamos correctamente. Ojalá lo pueda compartir con sus seguidores para que no me sigan insultando. Gracias.”, fue la respuesta.

El 18 de febrero, Milei se refirió al Alejandro Borensztein, el columnista del diario Clarín, acusándolo de habilitar “cambios de lugares” para ubicar “tosedores” en el debate con Massa. El 8 de abril arremetió contra Romina Manguel, a quien acusó de “jugar en contra sistemáticamente” y querer “destruir” su espacio.

Por último, este lunes, Milei cruzó a Jorge Lanata por una crítica que el periodista le había hecho en relación a la participación del embajador israelí en una reunión de Gabinete.

A través de su cuenta de X, el Presidente dijo: “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”.

Jorge Lanata: "Milei es hijo de la casta" | Modo Fontevecchia

El periodista no tardó en responder a través del mismo medio, anunciando que iban a analizar los dichos del Presidente con sus abogados y quizás iniciar “una demanda por calumnias e injurias”.

En lo que respecta a nosotros, el Presidente ha tenido muchos enfrentamientos, diría una docena de tuits.

Fernando Ruiz, miembro de la Academia de Periodismo, profesor, y decano en la Maestría de Periodismo de la Universidad Austral, dijo que “la nueva normalidad mundial es que en todos los países hay sectores políticos que tienen una gran hostilidad hacia el periodismo profesional, independiente y crítico. En algunos casos, esos grupos políticos llegan al poder”.

En síntesis, no hay nada nuevo bajo el sol. Vemos la repetición de las conductas del populismo, de Milei a Kirchner. El mismo sector del periodismo que no ha sido afín con el kirchnerismo es criticado duramente por el Presidente.

PM FM