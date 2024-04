Mónica Litza habló sobre las internas que generaron los distintos liderazgos que pueden surgir desde su coalición, destacó la importancia de las discrepancias dentro de los bloques y aseguró que están enfocados en la unión y el trabajo legislativo. “Estamos en un momento, dentro de lo que es el peronismo, de reflexión, análisis y volver a entender este nuevo escenario”, manifestó la diputada de UxP en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mónica Litza es diputada nacional por PBA y directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas ProyectAR del Frente Renovador.

Massa se diferencia de sus aliados y busca mostrar renovación en sus filas

Esto no le gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alejandro Gomel: ¿Hay cautela a esta hora en el Frente Renovador?

No sé si sería la palabra. Nosotros, hace muy poquito, terminamos una campaña política que tuvo un ganador en el balotaje, que es el actual Gobierno, y es una forma impetuosa de seguir los acontecimientos y acompañar a la sociedad en su decisión.

Massa, como candidato presidencial, tuvo una impronta muy fuerte durante toda la campaña, y dijo todo lo que tenía que decir, lo dijo y lo subrayó. Creemos que este es el momento para esperar a ver cuáles son los resultados del Gobierno de una forma tranquila, no sé si sería cautelosa, pero él sigue muy activo en el tema político. Creemos que son momentos para acompañar a la sociedad y ver cómo evoluciona el Gobierno.

En un acuerdo secreto los senadores votaron a mano alzada el aumento de sus dietas

Polémica por la suba de los sueldos de los senadores

AG: ¿Tiene una posición respecto al aumento de las dietas del Senado?

Sí, yo me imagino que habrá generado mucha bronca en el electorado que votó a La Libertad Avanza, porque realmente es un cachetazo para la gente que votó pensando en las cosas que dijo el presidente Milei, sobre todo que el ajuste lo iba a ser la casta.

Cuando empiezan a ver que Karina Milei tiene una Secretaría con rango ministerial, que se aumentaron en el gasto de funcionamiento de la Secretaría 22 millones de pesos mensuales, que el presidente Milei y un montón de ministros se habían aumentado un 40% sus sueldos, que fue descubierto por una compañera nuestra, Victoria Tolosa Paz, que lo denunció y que eso hizo que volvieran atrás, y ahora la maniobra de los senadores. No cuestiono el aumento de dietas porque me parece que es un tema que tiene un punto y aparte, pero sí la metodología donde, mentirosamente, el presidente Milei dice que no fue acompañado por los senadores de La Libertad Avanza, algo que es totalmente mentira porque eso se trató sobre tablas, y para tratar un asunto sobre tablas se necesitan los dos tercios de los presentes. Nadie se negó y votaron a mano alzada, es decir, nadie pidió una votación nominal para que se pueda distinguir quiénes habían acompañado y quiénes no, por lo tanto acompañaron todos, y también lo dijo la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que votaron todos. Creo que ahí sí hay un grado de hipocresía muy grande entre lo que se dice y lo que se hace, y creo que el electorado de La Libertad Avanza y quienes apoyaron al presidente Milei en su cruzada de transparencia y de recortes de privilegio, me parece que se sentirán muy decepcionados.

Victoria Villarruel defendió el aumento de sueldo de los senadores: "Es perfectamente legal y no tenía herramientas para frenarlo"

Las internas del peronismo

AG: Estamos viendo, dentro de lo que es Unión por la Patria, las disputas entre el kirchnerismo más duro y el sector más aliado a Axel Kicillof. Parece una continuidad de lo que se vivía hasta el 10 de diciembre. ¿Cómo está viendo todo esto?

Esto es muy normal dentro de una fuerza política que es una coalición, que representa distintas miradas y hay distintos matices, y sobre todo después de una derrota electoral vienen momentos de reconfiguración, de tratar de entender qué pasó, de tratar de hacer una autocrítica de las cosas que no funcionaron.

Congreso del Partido Justicialista.

Me parece que es absolutamente saludable que exista, si no sería la paz de los cementerios. Sobre todo en una fuerza como la nuestra que tiene un alto componente, diría en un 99% peronista, pero que también conviven otras fuerzas que tienen otro origen y que convergimos todos en esta coalición que es Unión por la Patria. Obviamente, me parece saludable que haya disidencias y distintos puntos de vista, que no debe asombrarnos, sino todo lo contrario. Si no pasaran estas cosas tendríamos que pensar que no teníamos capacidad de disentir y opinar distinto.

Tensión al interior del kirchnerismo: empuja una nueva ola que quiere desplazar a La Cámpora

Claudio Mardones: Quería profundizar respecto de la textualidad de las discusiones, porque los planteos que han surgido, por una parte han sido desde el entorno de Axel Kicillof, con cuidado pero con firmeza, y especialmente apuntando a La Cámpora. ¿Estas discusiones también están impactando dentro del bloque de Unión por la Patria? ¿Son tan agudas como está sucediendo en la Provincia de Buenos Aires?

No, realmente nosotros en el bloque estamos absolutamente abocados a lo que es todo el tratamiento legislativo, que desde que se envió el decreto de necesidad y urgencia 70/23 y, en su momento, la Ley Ómnibus, nos pasamos desde diciembre hasta febrero trabajando, muy abocados, en el tema legislativo porque realmente nos preocupa muchísimo que el DNU todavía siga vigente produciendo estragos en muchos sectores. Vulneran ingresos en las tarifas, en el tema de las prepagas y medicamentos.

Estamos trabajando en una unidad que, si esperan que haya una ruptura, no va a ocurrir, porque realmente tenemos muy en claro la importancia que tiene la unidad. Es un bloque, también, muy diverso, porque a nivel nacional tenemos la representación de los gobernadores de otras provincias. Además, en lo que vos me estás haciendo foco en una discusión que es en una de las provincias, que es la Provincia de Buenos Aires, que si bien es importante también hay otras realidades, otras provincias, otros gobernadores, está la realidad de cada una de las economías regionales.

Jaldo: “De no mediar un imprevisto, la Ley Bases se va a sancionar”

CM: Mire Tucumán, eso implicó que naciera el bloque Independencia y que la bancada de Unión por la Patria perdiera tres bancas, por eso se lo consultaba.

Sí, igual quedaron otros diputados de Tucumán. El gobernador Jaldo privilegió la defensa de su economía regional, lo cual es absolutamente justificable desde el punto de vista que cada gobernador tiene y poner el foco en sus votantes, en el pueblo de sus provincias, y que también hay una realidad que tiene que ver con que el Gobierno nacional está especulando con esa deficiencia que tenemos todavía en la Argentina de la falta de un federalismo real en el tema de la coparticipación, y que gran parte de las economías de las provincias tienen que discutirse en Buenos Aires, entonces en ese momento, el gobernador Jaldo tomó esa determinación.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Nosotros entendemos que ahora entramos en una etapa de mayor flexibilización de las posturas dentro del bloque, es decir estamos viendo. Ahora ingresó el paquete fiscal y también se está tratando, con el Gobierno nacional, lo que se ha llamado el Pacto de Mayo, y cada gobernador que integra también el espacio de nuestro bloque de diputados nacionales puede ser que tenga una visión diferenciada en algunos temas, como la coparticipación, Ganancias, impuesto PAÍS, impuesto al cheque.

El Frente Renovador, acompañado por quienes integramos Unión por la Patria, se ha presentado la alternativa a un proyecto de Ganancias, donde pedimos que se grabe el aporte y la contribución de sectores como el tema de la intermediación financiera, el juego, el tema de la producción de petróleo crudo y gas, es decir dar otras alternativas para que no se asfixien las economías regionales. Todo esto en un marco de diversidad y disenso pero manteniendo, a ultranza, la unidad dentro de nuestro bloque.

Kicillof acusó a Milei de "borrarse por completo ante la epidemia de dengue más grave de la historia"

AG: En cuanto a los liderazgos, ¿cómo cree que se puede saldar ese tema donde todavía no está claro que liderazgos puedan emerger de aquí en más?

Lo cierto es que hay un cambio de época. El tema de la última elección marcó que hay un cambio de época, tal vez a nivel global, y que tiene un impacto también en la Argentina. Aquellos dirigentes que no sepamos leer este nuevo escenario, habremos quedado detrás de esa marca que marca un antes y un después en la política argentina.

Entonces, el tema de los liderazgos, no se pueden designar a dedo, es decir, nacen, se generan, y a veces se generan nuevos liderazgos que todavía no conocemos. El caso de Milei ,por decir algo, nadie podía imaginarse cuatro años atrás que hoy iba a ser Presidente de la Nación, entonces para la próxima elección presidencial faltan casi cuatro años y por ahí hay algunos liderazgos que ya existen, conocemos y todavía no están definidos, y otros que vamos a conocer posiblemente.

El presidente Javier Milei y la renovación de los liderazgos en la política.

Yo creo que hay que ir despacio, y naturalmente aquellos y aquellas que tengan esa vocación de liderar y ponerse al frente, con todo lo que eso representa, va a surgir de forma natural. Creo que estamos en un momento, dentro de lo que es el peronismo y las fuerzas del panperonismo, de reflexión, análisis y volver a entender este nuevo escenario y mirar con ojos renovados este cambio de época. Creo que primero tenemos que ir por ahí.

Sergio Massa anunció que asistirá a la marcha del 23 de abril en defensa de la universidad pública: "Yo voy"

La situación educativa en Argentina

CM: ¿Va a movilizar el Frente Renovador el próximo martes a esta marcha convocada en defensa de la universidad pública?

Sí, por supuesto. Vamos a acompañar la movilización en forma muy contundente. Además de lo que es el Frente Renovador, estuvimos recibiendo en el bloque de diputados nacionales a los rectores, el martes tuvimos una jornada muy interesante con los estudiantes de las distintas universidades nacionales.

Yo soy autora, particularmente, de un proyecto de ley donde solicitamos al Poder Ejecutivo, la actualización por inflación del presupuesto 2023, si es que no hay un nuevo presupuesto.

Universidades: para el CIN no hubo “acuerdo” sino “un anuncio del Gobierno” y ratificó la marcha

Estamos trabajando y acompañando a las universidades porque entendemos y creemos en el sistema de educación superior, que es un igualador social y en la movilidad social ascendente a través del estudio y la capacitación. Creemos que también el sector de ciencia y tecnología, de la mano de las universidades, la investigación, necesita de apoyo y de acompañamiento, así que el 23 ahí vamos a estar acompañando, como lo hicimos desde el minuto uno con el tema universitario.

MVB JL