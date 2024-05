Margarita Barrientos: "La última boleta de luz de Los Piletones es de más de 400 mil pesos"

La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, apoya la investigación sobre los "comedores fantasmas" que impulsa el Gobierno: "Solo en la gestión de Cristina me hicieron auditorías", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Asimismo, alertó por el aumento de la crisis social: "Crecieron mucho los carritos en la calle con familias".

Margarita Barrientos es referente social, fundadora del comedor Los Piletones

Alejandro Gomel (AG): ¿En los barrios se nota cómo que estamos en crisis?

Se nota mucho, la gente está muy necesitada, concurren a los comedores y hacen fila para pedir colchones y frazadas.

AG: ¿Los comedores dan a basto a partir de la demanda que tienen?

Sí, gracias a Dios podemos atender a toda la gente que viene, porque tenemos que darle una solución. Hay muchas familias que viven en la calle, vienen mal dormidos, con frío y con chiquitos que sufren mucho frío. Estamos cocinando inclusive en los días sábados para que esas familias tengan qué comer.

La justicia realizó allanamientos a comedores de los movimientos sociales

AG: Lo que notamos, todos los que caminamos por la Ciudad de Buenos Aires, es que creció la cantidad de gente que hay en la calle, ¿no?

Sí, creció mucho, también crecieron mucho los carritos en la calle con familias. Para mí ya se terminó la clase media, hay mucha gente que está en el cirujeo y que vienen del Conurbano. A mí me pasa todos los días que vienen gente que desayunan, se van a trabajar en el cirujeo y cuando vienen a la tarde, se llevan su tappercito con comida para la noche.

AG: Ahora se está hablando de la denuncia del Gobierno de inexistencia de algunos comedores que recibían ayuda estatal y extorsiones para asistir a manifestaciones. ¿Cómo ve esto que está sucediendo?

Nosotros sabíamos que se hablaba de comedores, pero nunca existieron, nunca daban de comer. Familias que iban al comedor me contaban que estaban vendiendo la leche, el azúcar y la yerba. La leche era fácil de vender porque sacaban la caja y se vendían todos estos paquetes sueltos porque la caja dice “Prohibida su venta".

Varios comedores comunitarios fueron denuniados por el Gobierno.

Eso lo sabíamos nosotros, pero no podíamos hacer demasiado si nadie te escuchaba en ese momento. Por eso ahora se habla de estos comedores ineficientes donde se bajaba la mercadería. La gente lo veía, y un día cuando me dijeron me sentí muy mal porque yo había empezado el comedor y me preguntaba cómo puede ser que estén vendiendo la mercadería cuando yo la necesito para darle a la gente que realmente necesita.

AG: ¿O sea que para usted esto no es algo nuevo?

No, lo veíamos desde el año pasado, fue una locura. Incluso me han dado comida en mal estado, con tal de sacárselo de encima.

AG: ¿Y cómo está la situación ahora? ¿Sigue llegando comida al comedor o se cortó se cortó por esta investigación?

Sí, se cortó. Pero a mí me dieron los subsidios para comprar, pero lo que necesito es la mercadería. No preciso la plata para comprar, porque a mí se me hace muy engorroso cuando tengo que ir hasta Tucumán a comprar.

Comedores repletos y ausentismo escolar, el detrás de la pobreza

Claudio Mardones (CM): A partir de su experiencia en la administración de distintos comedores y con su interlocución con el Gobierno, ¿qué balance hace de Sandra Pettovello al frente del Ministerio de Capital Humano? ¿Cómo ve la política social de Milei en este momento?

Me gusta la situación de ahora, pero es algo que se tendría que haber hecho hace mucho. Este es un problema que pasaba en todas las villas y en las provincias también. Porque yo también también tengo un comedor en Cañuelas, donde abastezco con la donación de Los Piletones.

CM: ¿Usted afrontó alguna auditoría?

En el tiempo de Cristina, sí, afrontamos auditorías.

Sandra Pettovello es la encargada de las políticas sociales de la gestión de Milei.

CM: ¿En este último tiempo no? ¿Cuántas auditorías les ha tocado afrontar desde que usted impulsa distintos comedores desde su organización?

Solamente cuando cambiaban los gobiernos iban y me auditaron. A mi me gusta que conozcan, siempre me gusta mostrarlo, por eso estoy esperando la visita a Añatuya. Quiero que vengan aquí a ver la necesidad de los jóvenes. Aquí no solamente los chicos están desnutridos, sino mujeres embarazadas que están debajo de su peso y a punto de dar a luz.

El ajuste y su efecto en la clase más necesitada

AG: ¿Cómo están afrontando los aumentos de las tarifas?

La última boleta de luz de Los Piletones es de más de 400 mil pesos. Todavía no lo he pagado, es una barbaridad y no sé cómo voy a hacer.

AG: ¿Ahí cree que debería tener alguna ayuda estatal debido a los fines del comedor?

Sí. Además, tenemos un hogar de abuelos que viven ahí y necesitan calefacción. Ya que no nos aporta nada estaría bueno que el Gobernador nos ayude un poquito con la luz. Un poquito tirando a muchito. Por último, paso el teléfono para la gente que quiera colaborar con los más necesitados aquí en Santiago del Estero: 4919-1333.

