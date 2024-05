La BBC y su cruda radiografía de "los nuevos pobres de Milei"

Un informe demoledor que realizó la cadena de noticias BBC de Londres, dejó al descubierto las cifras abrumadoras de los nuevos pobres de la gestión del presidente Javier Milei. El medio británico difundió una crónica periodística en material audiovisual que reflejó la alarmante coyuntura de crisis social y económica que atraviesa la Argentina por estos meses.

El trabajo hizo foco con dureza contra el gobierno libertario, remarcando las graves consecuencias y el impacto directo sobre distintos sectores productivos del país de la batería de medidas económicas y la política de shock con ajustes y recortes extremos. Puntualmente, destacó los efectos devastadores que dichas medidas tuvieron sobre las familias que pasaron de una clase media a convertirse en los nuevos pobres de Milei, engrosando significativamente, en solo seis meses, las cifras de la pobreza.

La crónica audiovisual, una radiografía cruda de los más vulnerables, fue realizada por la periodista Ione Wells, quien hace apenas una semana atrás entrevistó a Milei, dejándolo expuesto ante una serie de preguntas y repreguntas que no podrían calificarse de “cómodas”. Inquisidora, punzante, la periodista acorraló al mandatario hasta dejarlo sin respuesta y sin saber decir el costo de un litro de leche en su país.

Here is the full interview in Spanish too.



And you can read some behind the scenes insights on the interview here: https://t.co/gD0BkYxt3l https://t.co/fK3TarERyz